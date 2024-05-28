嘉義燒肉吃到飽推薦、維新路超人氣熱門美食推薦！嘉義中山公園日式炭火燒肉



嘉義市東區必吃美食「野赤燒肉」

主打提供日式燒肉吃到飽 嚴選食材與肉品 讓顧客體驗食物簡單的味道但卻不簡單的感受

用餐環境寬敞 排煙系統完善 完全聞不到油煙味

讓人感覺非常舒適 送餐快、份量足不怕客人吃

還有超萌的小貓送餐機器人 炭火燒烤獨特的香氣有夠讚

​三種價位「全時段可選擇」：

經濟方案(NT 500)

精緻燒肉吃到飽(NT 633)

豪華海鮮燒肉吃到飽(NT 733)

水果沙瓦暢飲(+NT99) 每週三免費直接升級贈送

CP值爆表很值得推薦給小夥伴們！燒肉控們更是不能錯過

原文:野赤燒肉｜燒肉控必收！超高CP值吃到飽 炭火燒肉500元起 多種海陸食材飲料冰淇淋無限供應吃到飽(嘉義東區)

野赤燒肉在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:野赤燒肉



野赤燒肉電話:05-276-6983

野赤燒肉營業時間:周一至周五 17:30–22:30 周六日11:30–14:30, 17:00–22:30

野赤燒肉臉書: 點我

野赤燒肉地址:嘉義市東區維新路100號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有野赤燒肉地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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野赤燒肉位於嘉義東區維新路上 白底黑字的招牌人相當醒目 鄰近嘉義公園、監獄博物館、檜意森活村

來到不僅可以品嚐美味的燒肉 還能順道欣賞週邊的景色和文化 路邊不少停車格 停車也很方便

野赤燒肉的用餐環境真是別具一格啊！一個獨特而活潑的動力 以四人和六人座位為主

用餐空間舒適 寬敞的走道和桌與桌之間的足夠間隔 保證了就餐時的舒適性

讓客人不會相互干擾 貨櫃屋的六人座半開放式包廂 讓人有一種置身於貨櫃內用餐的趣味感

非常適合拍照打卡 可以根據聚餐選擇適合的座位

野赤燒肉菜單價位

主打日式炭火燒肉吃到飽

分為精緻燒肉吃到飽

💰500元/經濟方案

💰633元/精緻燒肉吃到飽

💰 733元/豪華海鮮燒肉吃到飽

加價💰139元就有beer無限暢飲

水果沙瓦暢飲+NT99 每週三免費直接升級贈送!! 所有沙瓦飲料均可做不含酒精或含酒精 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

可以依照自己的預算、飲食習慣、肉品等級的喜好來選擇適合自己的價位

但不論是幾個人來用餐 只能選擇同一種價位哦

野赤燒肉提供紙本菜單可參考 點餐方式是使用手機掃描QR Code線上點餐的方式

ＹＵＮＯ選擇500元的經濟方案 ＣＰ值有夠高 送餐速度也很快速

飲料選擇多樣 有可口可樂汽水機、原萃茶系列及美粒果及果醋

一旁還有提供冰塊可以調整甜度也更加沁涼冰鎮

野赤燒肉的甜點冰淇淋來自明治品牌的Sucre 當天有薄荷口味：巧克力、芒果

加上甜筒 甜甜的香氣 讓人感覺舌尖上的享受

醬料都是自助無限供應 有泡菜、鹽蔥、沾醬及漬物

野赤燒肉採取炭火爐燒烤方式 可使得每片肉都帶有獨特的炭香味 增添了美味的層次感

而且每一台爐子都有專業的無菸設備 吃完沒有什麼燒烤味 烤肉過程中也十分貼心 都會主動提供換烤網、添加木炭 服務相當不錯

野赤燒肉引入了可愛的「小喵」機器人來輔助送餐 讓用餐環境更加有趣

也讓小朋友們特別開心 讓人力可以做更好的運用

這今天跟阿母來慶祝母親節 入座點餐直接先點滿一桌

野赤燒肉的肉質都很不錯 沒有廉價感 油花分布、肉質色澤新鮮及結實細緻度都在水準之上

野赤燒肉｜椒鹽梅花豬

梅花豬的上肩 油花細細分佈 帶來柔嫩口感 不油不柴

瘦肉中帶有細膩的油脂回甘 烤好後的肉質Q彈焦香四溢 肉與油花交疊的口感更是令人沉醉

野赤燒肉｜醬燒/椒鹽里肌豬排

分為醬燒和椒鹽兩種 都是在里肌豬排上淋少量醬汁或撒酌量的椒鹽

厚度大約為 2-3 mm 厚度 燒烤時蒜香味撲鼻而來 口感Q嫩相當涮嘴

搭配生菜和泡菜一起大口享用 包起來吃清爽又美味！

野赤燒肉｜蒜香雞腿肉、味噌雞腿肉、醬燒雞腿肉

野赤燒肉使用雞腿肉 彈性跟油脂都很棒 滋滋作響的聲音和絢麗的漩渦在空氣中盤旋

雞腿烤至外皮微脆且帶有微焦的香氣每一口都是一種享受 當天續點超多次

野赤燒肉｜白蝦

即使是經濟方案 野赤燒肉也提供了具有高品質的海鮮選擇

鮮蝦非常新鮮 肉質緊緻 搭配蒜油更是美味可口

野赤燒肉｜產地直送蛤仔

蛤仔的新鮮度和豐沛的湯汁量真是令人驚嘆！

而且蛤仔肉的緊實鮮甜 超級新鮮 夜市一小盤就要100元了 吃個幾盤就回本了

野赤燒肉｜醬燒無骨骰子牛、蒜香無骨骰子牛

骰子牛經過炭火的熱度烹煮 能夠實現內部恰到好處的熟度

外表微微焦香 保留了肉汁的豐富 口感柔嫩不油膩

每一口都帶來滿滿的肉汁和蒜頭的香氣 嚼勁十足

配上香鬆海苔飯 絕對是一頓豐盛的骰子牛肉飯饗宴

野赤燒肉｜杏鮑菇＆海鹽烤薯片

大吃肉肉之際 也不能忘了烤點食蔬來解解膩 杏鮑菇＆海鹽烤薯片 配著吃相當不錯

野赤燒肉｜甜不辣、四季豆、蘿蔔糕、地瓜球

野赤燒肉熟食種類也很多 相當適合肉還沒烤熟前點來吃吃

炸物現點現炸 熱呼呼的就是好吃

野赤燒肉｜小農玉米筍

玉米筍相當新鮮度 烤後爽脆鮮甜可口

服務生還教YUNO一個小秘訣 可以把頭尾剪掉 可以更容易快速烤好

帶皮的小農玉米筍 只需要放在一旁烤至出水即可享用 口感相當清脆清甜

野赤燒肉｜古早味番茄



牛番茄淋上鹹甜的醬汁 吃起來有淡淡的薑汁香氣 很有古早味

野赤燒肉｜烤麻吉、棉花糖、煉乳小饅頭

最後來個烤個甜點 滿足一下甜點胃 甜滋滋讓人超甲意

野赤燒肉的性價比真的超高 從美式工業風格的獨特環境到乾淨舒適的用餐氛圍

再到採用QR code點餐和小喵機器人送餐的高效率服務 每一個細節都展現了他們對用餐體驗的用心

炭火直烤帶來的香氣更是難以抗拒 而且肉品的品質和種類都非常豐富美味

500元的經濟方案幾乎包含了各種美食 無論是親朋好友聚會還是公司聚餐 都是一個非常不錯的選擇

經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!

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