台中網美餐酒館推薦！地中海、西班牙、義式料理、精釀啤酒、聚餐包廂約會

台中市西區必吃美食「ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館」

ABV餐飲集團目前有六大品牌，十二間分店 今天來到的是ABV地中海餐酒館-台中概念店

是他們的第11間分店 主打一系列歐陸道地料理並搭配超狂的700款精釀啤酒長廊

簡直不要太享受啊 不知道怎麼挑選的話 也有專業的侍酒師會協助介紹

歐式氛圍感的百坪用餐空間 還可以觀看球賽轉播 沒有客滿的話 用餐時間沒有限制

營業時間從中午12:00到凌晨 1:30 想微醺放鬆一下來這裡就對了 三五好友 聚餐非常適合的台中餐廳首選！

原文: ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館｜全台唯一700款啤酒長廊！用各國精釀啤酒環遊世界 歐陸料理美食饗宴。菜單價位(台中西區餐酒館)

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館電話:04-2321-9466

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館營業時間:12:00 – 01:30

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館官網: 點我

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館ＦＢ: 點我

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館ＩＧ: 點我

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館地址:403台灣台中市西區臺灣大道二段320號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館為主

文章內有ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台中西區餐酒館推薦！ABV地中海餐酒館台中概念店位於臺灣大道二段上 靠近英才路口

鄰近勤美誠品、草悟廣場、廣三SOGO百貨、科博館跟勤美綠園道 走路也只要8分鐘即可到達

附近收費停車場不少 相當好停車 搭乘公車可以坐到中正國小站 交通很方便

ABV地中海餐酒館台中概念店佔地100多坪 擁有166個座位區 環境寬敞舒適

設有投影布幕、電視螢幕 整體走的是歐式情調的氛圍

燈光和環境營造出濃厚的氛圍 讓人彷彿置身於國外的餐廳

非常適合朋友聚餐、尾牙春酒 甚至是求婚慶生...等活動

店內有電視牆轉播國內外賽事 逢比賽期間可以來這裡一同觀賞 會更有參與的臨場感喔

ABV餐酒館還有球賽轉播節目表可查詢：https://abv.com.tw/livesport/

另外！這裡也有適合單人的吧台 單人高腳椅吧檯座位搭配挑高啤酒牆

超有異國酒館的氛圍感 就算自己一個人來吃飯喝酒也不怕尷尬

人數較多時提前預訂獨立包廂 團體聚餐包場 包廂低消兩萬元 加一成服務費

餐廳的廚房採半開放式設計 料理過程公開透明 讓人吃得更加安心

還有出專屬的品牌T袖 黑白兩款設計相當時尚

最吸睛的就是這個啤酒長廊 超過700種來自世界各國的精釀啤酒冰牆！

獨立低溫環境來維持啤酒品質 每週還會更新3、40種啤酒種類 不僅壯觀也很美觀

不少網帥、網美已經把這裡當作拍照打卡點了 就算一天喝一款 也要將近兩年才喝得完

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

引進來自各界各地德式、美式、英式、比利時、台式、荷蘭、希臘、奧地利、法國、南非、匈牙利超過700款的精釀啤酒

至今已引進過超過6000種以上的精釀啤酒 想要喝到世界各地不同風味的精釀啤酒 來這裡就對了！

即便不知道要怎麼挑選也沒關係 專業侍酒師會根據客人喜歡的種類、風味或餐點 來推薦適合佐餐的啤酒

ABV餐酒館的每一款啤酒 瓶身上都有貼六角形貼紙 如果有點啤酒 可以收集酒瓶上的專屬貼紙來做集點

除了可以換各種優惠之外 外帶酒類也有七折優惠，聽說還有終身九折的最強優惠，為了這個我們以後要常常來啦!

比較特別的淡愛爾、印度式淡愛爾，平時根本就沒有機會喝到，來這裡直接選款特色啤酒，搭配今天的下酒菜吧！

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館菜單價位: 點我

菜色選擇多樣 以地中海料理為主軸 涵蓋西班牙、葡萄牙、摩洛哥、義大利、希臘、法國、土耳其....等多國料理

免出國就能讓味蕾環遊世界 價格平實且用餐不限時 餐點份量充足

搭配冰涼暢快的啤酒 享受度滿分 多人聚餐時推薦點分享餐

從開胃菜、下酒菜、主餐、披薩、副食到甜點 樣樣都有 一次滿足所有人的味蕾

ABV非常適合聚餐 這次YUNO享用了四人份的套餐

包含開胃菜、沙拉、炸物、西班牙鍋飯、下酒菜、副食、招牌料理和甜點

再搭配啤酒佐餐 讓人享受愜意的聚餐時光

ABV地中海餐酒館｜餐前麵包(免費招待)

點主餐會附贈麵包 淋上香氣宜人的橄欖油 再撒上巴西里碎

口感酥脆 可以單獨食用 也能搭配醬料 等待餐點時可以先墊墊肚子

而且麵包可以無限續點 讓人吃得過癮

ABV地中海餐酒館｜西南凱薩沙拉

一上桌就讓人食指大動 底部是用墨西哥餅皮做成的麵餅碗

無論要單吃 或是把餅敲碎拌進沙拉裡都可以 生菜爽脆 搭配的是 凱薩醬

能均衡一下飲食 脆餅更增添了口感 作為開胃菜 相當清爽開胃！

ABV地中海餐酒館｜薩拉米臘腸盤

薩拉米臘腸盤使用西班牙道地的風乾臘腸 上面淋上橄欖油和巴西里碎

吃起來鹹香十足 咀嚼時越嚼越香 搭配旁邊的堅果享用非常美味 超適合當下酒菜

ABV地中海餐酒館｜鯷魚辣炒蝦

主廚先用辣椒爆香 再加入蝦仁和鯷魚爆炒 蝦子個頭大且鮮美 讓人驚艷

搭配麵包一起吃 特別美味 醬汁讓人恨不得每一口都吃光

ABV地中海餐酒館｜辣味炸雞翅

雞翅先經過醃製 再進行油炸 香氣十足 趁熱吃內裡肉質嫩多汁

口感極佳 帶點辣度 可以搭配旁邊獨特的辣奶油醬 增添一層辣 美味涮嘴的下酒菜

ABV地中海餐酒館｜瑪格麗特披薩

YUNO超愛這種薄片的披薩 餅皮吃起來像餅乾一樣脆 吃起來很涮嘴

不油膩且清爽 番茄片搭配莫札瑞拉起司就是黃金組合

趁熱吃還會牽絲喔 跟朋友邊聊天邊吃 一人一片立馬吃光光

ABV地中海餐酒館｜阿達納卡博烤肉串

這倒是另外加點的 料理方式以土耳其第五大城市阿達納命名 相傳在過去是土耳其士兵利用手邊的刀劍烤肉所流傳下來的料理

主廚原汁原味搬來土耳其烤肉 將剁碎的牛、羊肉與尾脂充分混合 包裹在寬鐵串上後進行烘烤

中份量的阿達納卡博烤肉盤 份量恰恰好好 帶有微辣口感 土耳其烤餅搭配上烤肉以及時蔬 吃起來超有飽足感

ABV地中海餐酒館｜手工土耳其式牛肉餅串

ABV的Sujuk香腸由主廚全手工特製 中間的綠辣椒是主要的辣味來源 品嚐時 可以搭配主廚特調的優格黃瓜醬

清爽的醬汁中和了牛肉餅的油膩感 牛肉餅口感紮實 對愛吃肉的人來說 大口享用非常滿足

特別是搭配旁邊的pita餅皮一起吃 類似牛肉漢堡 特別涮嘴

ABV地中海餐酒館｜經典原味馬鈴薯蛋餅

這道蛋餅是西班牙國民料理之一 相當厚實 類似烘蛋的感覺

主廚將切片的馬鈴薯過油後拌上蛋液 再加入多種香料

蛋香與馬鈴薯綿密的口感交織在一起 搭配蒜味美乃滋 更是增添風味 吃起來非常有飽足感

ABV地中海餐酒館｜經典西班牙海鮮飯

這款海鮮鍋飯是西班牙最經典的料理之一

主廚使用了海鮮高湯燉煮 並加入淡菜、草蝦、花枝和蛤蜊....等豐富的海鮮

從生米煮至入烤箱烤製而成 米飯充分吸收了高湯 保留了每粒米飯的獨特口感

每一口米飯都保持適中的軟硬程度 帶來濕潤且豐富的口感

味道層次豐富 份量豐盛的鍋飯上桌時令人驚艷 適合四至五人同享

ABV地中海餐酒館｜克羅埃西亞式布丁蛋糕

嚐起來有點像冰淇淋的口感 帶有一點焦糖的香氣 外層酥脆可口 畫下完美的句點

侍酒師會挑選適合的杯子 不僅能漂亮 還能讓每一口啤酒的香氣集中 味道更好！

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

和好友一人挑選一款啤酒 每一款啤酒都各有特色

伊勢角屋超級淡艾爾

帶有清新的柑橘葡萄柚香氣 柔順爽口 富有層次的味道！

比利時布士水蜜桃啤酒

以琥珀啤酒混水蜜桃釀製而成 整體滋味酸甜平衡

安德思修道院小麥黑啤酒

酒體呈現深琥珀色 口感清爽順口

新北馬告啤酒

德式大麥啤酒 加上臺灣原住民的山胡椒『馬告』冷泡

喝起來有著麥芽香氣 尾韻有著馬告獨特檸檬和胡椒香氣

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

離開之前 還可以體驗一下這裡的啤酒瓶蓋壓扁機！

將啤酒瓶蓋壓製成紀念小卡 帶回家留作紀念

如果不喜歡原本的酒蓋圖案 還可以在旁邊的籃子中找到其他不同的圖案來更換

ABV地中海餐酒館台中概念店給人留下了深刻的印象！旗艦店等級的氣派裝潢

到多樣美味的地中海風味餐點 再到超過700種精釀啤酒的選擇 整體都讓人驚豔不已

非常適合與閨蜜聚會、朋友慶生或家人共聚一堂

也可以挑有駐唱的時間前來 更加沉浸在愜意的氛圍中!!