南投埔里菓菓烘焙貝果專賣｜埔里隱藏鄉間貝果店，琥珀蜜糖色的布蕾焦糖貝果現烤好吃！

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣真的好夯，網路說沒預約還吃不到，位置很偏僻，看了niniblue的文章後就想要來試試看，這日來南投埔里旅遊就將這裡安排進去，貝果種類約十多種可以挑選，建議早點預約口味以免撲空，這裡距離希爾拉villa很近，埔里想要兩日遊，也可以將炳叔烤玉米埔里店、埔里寶湖宮天地堂地母廟安排進去呦！

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南投埔里菓菓烘焙貝果專賣太隱藏只能google map導航

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣太隱藏只能google map導航，導航到南投縣埔里鎮九成街117巷24弄55號會抵達目的地，排水溝直行也有點難會車，不過小心行駛無礙呀！

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣外觀建築

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣外觀就是一棟平房，繞道旁邊門就在前面呀！

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣每日都會有多做貝果，但不見得是喜愛的口味，後來我們也沒有多買貝果，就以當初下訂的為主。

貝果烤布蕾焦香可口，真的好讚耶！看著融化的焦糖～內心澎湃無比，等等烤完就可以來大口大口吃啦！

原味貝果布蕾餡現烤焦糖搭配老麵製作的貝果，貝果紮實無油我自己都很喜歡，帶點濕潤又Q彈是真的好吃呢！

雖然我買很多但這些貝果都是別人的，巧克力、花生、蜂蜜都是別人的。

最後帶回家現吃的是芋頭貝果，很有重量的貝果好吃！

芋頭口味的貝果味道上很輕柔又自然風味，淡淡的與麵香散出香氣，覺得下次可以再來試試別種口味。

南投埔里菓菓烘焙貝果專賣的貝果種類約十多種可以挑選，建議早點預約口味以免撲空，這裡距離希爾拉villa很近，埔里想要兩日遊，也可以安排炳叔烤玉米埔里店、埔里寶湖宮天地堂地母廟安排進去呦！

Bakery Guo Guo菓菓烘焙貝果專賣/客製蛋糕

地址：南投縣埔里鎮九成街117巷24弄55號

電話：0956 599 967

營業時間：週三到週日14:00–18:00週一二休