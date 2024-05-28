為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台中市中區莿桐花文創微旅》台中最美平價旅店，近宮原眼科、繼光電子街、台灣太陽餅博物館

台中市中區莿桐花文創微旅》台中最美平價旅店，近宮原眼科、繼光電子街、台灣太陽餅博物館

2024-05-28 18:35:10 紫色微笑 人氣：112
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1440篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：

莿桐花文創微旅 (臺中市旅館403號)
phone04-2223-0338
place台中市中區台灣大道一段141巷11號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

台中飯店推薦》「莿桐花文創微旅距離台中火車站 400 公尺，雖然不大，但卻有台中最美旅店的稱號哦。來到門口果然感受到獨特的氣質，讓人有一探究竟的感覺! 加上這附近生活機能非常方便，太陽餅一條街、繼光商店街~吃喝玩樂應有盡有，重點是房價又非常合理，是一個到台中旅遊不錯的住宿地點

熱門推薦
  • ▼台中經典景點

莿桐花文創微旅 店家資訊

  • 地址： 400台中市中區台灣大道一段141巷11號
  • 電話： 04 2223 0338
  • 早餐： 目前沒有提供早餐唷
  • FBGoogle地圖

莿桐花文創微旅 交通停車

莿桐花文創微旅 優惠房價

  • 查看莿桐花即時空房優惠房價：/

莿桐花文創微旅 空間環境

這附近除了附近有火車站，巷子口就是很夯的台中第四信用合作社，附近吃吃喝的很多，非常熱鬧

這一帶應該發展的很早，所以房子大多有點歷史了，旅店原本是在一條不起眼的小巷子中，但現在整理的非常不錯

一進lobby，就令人讚嘆~~ 真的好美啊，非常獨特的風格。大廳中的天井更是吸睛的地點，只要是住宿的旅客，每一個都會來合影留念，難怪會有台中最美旅店的美譽

各式的抽屜形成的牆面!! 這當然是假的，但卻忍不住讓人有打開的念頭呢

旅店大廳還是最美的地方，再來好好介紹一下吧

飯店中央的天井自成一格，這個設計真的太棒了，有採光的功能，真的是一大亮點

真的是要有設計師的眼光才可以擺的這麼有藝術感

 天井不大，但總覺得每個地方都很耐看

這一角落有免費的咖啡可以喝

一旁的小角落，擺上了一些旅遊書籍。一旁也有免費的咖啡可以喝，可以悠閒的坐在高腳凳上翻閱桌上的書籍。桌上那個像是譜架的東西，裏面是吃喝玩樂的旅遊地圖，非常方便

 

旅店有天井，光線從上直下，增加了不少亮度。每個樓層都看的到，而且這部份也用了不少緞鐵當做門窗，美觀又大方

莿桐花文創微旅 房間介紹

簡單的check in 後，我們先到房間休息

這是我們入住的四人房，素雅潔淨，雖然不大，但行李箱可以打的開哦，絕對和日本的不一樣，而且我們四人房也才2000元左右，很超值的房價吧(但不含早餐)

 

可能是改建的關係吧，管線也是以明管的方式呈現，但視覺感受還好，不會太突兀

房內真的是簡簡單單的，枕頭對我們來說偏軟，但還算一夜好眠

外型可愛的快煮壺

這個洗手台的設計，真的是房內的一大亮點啊

牆上的花磚真的好美啊，讓房內簡潔的白色多了色彩的點綴，空間更有活潑感

房內的小東西，像是這個電話、快煮壺的造型非常有趣

我們挑的是有浴缸的房型，浴室也是用花磚來做為牆面，和房間內的相呼應

來個小小網美照吧

莿桐花文創微旅 附近景點美食

  1. 台灣太陽餅博物館– 40 m
  2. 繼光電子街 – 70 m
  3. 宮原眼科 – 190 m
  4. 第一廣場 – 190 m
  5. 萬春宮 – 310 m

巷子口走出來就是繼光商店街了，這一間正是繼光香香雞的創始店呢

超級知名老店沁園春也在一旁

宮原眼科 【台中第四信用合作社】台中熱門冰品美食老建築新靈魂，懷舊復古IG拍照人氣景點，來金庫拍照，吃冰消暑氣

老店冰



一旁的小書店，倉敷意匠應該也是同系列的文創吧!

莿桐花文創微旅 心得評價

莿桐花文創微旅位在台中由老屋改造成工業帶點復古小旅店，公共空間很美超好拍，雖然房間空間不大，但都小巧美麗，無早餐及停車位。地點離宮原眼科，第四信用合作社的台中著名觀光景點很近，步行就可到喔!

  •  

台中景點美食推薦

  • 愛烤愛對囉》燒烤吃到飽餐廳，平日午餐限定499元，和牛.肋眼牛排.東石生蠔.石斑魚甘露煮.韓式燒烤、燒肉串燒，創意燒烤
  • L.Z. Dessart 無框架甜點》世界甜點冠軍級的甜點「緋紅」蛋糕美的像藝術品， 勤美草悟道下午茶
  • 台中中央公園遊客中心》飛航為主題室內景點、免費參觀超有趣
  • 台中李科永圖書館｜黎新公園》結合書香、親子公園設施、沙坑、核心訓練區、互動競技區免費親子景點！
  • 可口牛肉麵》必比登平價牛肉麵，必吃招牌紅燒牛肉麵35種中藥材熬煮 湯頭鮮美肉大塊
  • 美登利壽司》台中Lalaport北館美食餐廳，來自東京超人氣壽司店
  • 挪威森林行旅3號館》親子旅店4人房不用2000元，近台中車站、台中轉運站
  • 台中兆品酒店》親子飯店頂樓游泳池、兒童遊樂設施，四人房不到2500元，近中清交流道及中彰快速道路


    • 延伸閱讀

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    宜蘭縣三星鄉蘭陽電廠福利社冰棒枝仔冰》可愛公
    推薦商品
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    keyboard_arrow_up