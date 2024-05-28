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台中飯店推薦》「莿桐花文創微旅」距離台中火車站 400 公尺，雖然不大，但卻有台中最美旅店的稱號哦。來到門口果然感受到獨特的氣質，讓人有一探究竟的感覺! 加上這附近生活機能非常方便，太陽餅一條街、繼光商店街~吃喝玩樂應有盡有，重點是房價又非常合理，是一個到台中旅遊不錯的住宿地點
- ▼台中經典景點
莿桐花文創微旅 店家資訊
莿桐花文創微旅 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入莿桐花文創微旅即可到達
- 停車場：無停車場
莿桐花文創微旅 優惠房價
- 查看莿桐花即時空房優惠房價：/
莿桐花文創微旅 空間環境
這附近除了附近有火車站，巷子口就是很夯的台中第四信用合作社，附近吃吃喝的很多，非常熱鬧
這一帶應該發展的很早，所以房子大多有點歷史了，旅店原本是在一條不起眼的小巷子中，但現在整理的非常不錯
一進lobby，就令人讚嘆~~ 真的好美啊，非常獨特的風格。大廳中的天井更是吸睛的地點，只要是住宿的旅客，每一個都會來合影留念，難怪會有台中最美旅店的美譽
各式的抽屜形成的牆面!! 這當然是假的，但卻忍不住讓人有打開的念頭呢
旅店大廳還是最美的地方，再來好好介紹一下吧
飯店中央的天井自成一格，這個設計真的太棒了，有採光的功能，真的是一大亮點
真的是要有設計師的眼光才可以擺的這麼有藝術感
天井不大，但總覺得每個地方都很耐看
這一角落有免費的咖啡可以喝
一旁的小角落，擺上了一些旅遊書籍。一旁也有免費的咖啡可以喝，可以悠閒的坐在高腳凳上翻閱桌上的書籍。桌上那個像是譜架的東西，裏面是吃喝玩樂的旅遊地圖，非常方便
旅店有天井，光線從上直下，增加了不少亮度。每個樓層都看的到，而且這部份也用了不少緞鐵當做門窗，美觀又大方
莿桐花文創微旅 房間介紹
簡單的check in 後，我們先到房間休息
這是我們入住的四人房，素雅潔淨，雖然不大，但行李箱可以打的開哦，絕對和日本的不一樣，而且我們四人房也才2000元左右，很超值的房價吧(但不含早餐)
可能是改建的關係吧，管線也是以明管的方式呈現，但視覺感受還好，不會太突兀
房內真的是簡簡單單的，枕頭對我們來說偏軟，但還算一夜好眠
外型可愛的快煮壺
這個洗手台的設計，真的是房內的一大亮點啊
牆上的花磚真的好美啊，讓房內簡潔的白色多了色彩的點綴，空間更有活潑感
房內的小東西，像是這個電話、快煮壺的造型非常有趣
我們挑的是有浴缸的房型，浴室也是用花磚來做為牆面，和房間內的相呼應
來個小小網美照吧
莿桐花文創微旅 附近景點美食
- 台灣太陽餅博物館– 40 m
- 繼光電子街 – 70 m
- 宮原眼科 – 190 m
- 第一廣場 – 190 m
- 萬春宮 – 310 m
巷子口走出來就是繼光商店街了，這一間正是繼光香香雞的創始店呢
超級知名老店沁園春也在一旁
宮原眼科 【台中第四信用合作社】台中熱門冰品美食老建築新靈魂，懷舊復古IG拍照人氣景點，來金庫拍照，吃冰消暑氣
老店冰
莿桐花文創微旅 心得評價
「莿桐花文創微旅」位在台中由老屋改造成工業帶點復古小旅店，公共空間很美超好拍，雖然房間空間不大，但都小巧美麗，無早餐及停車位。地點離宮原眼科，第四信用合作社的台中著名觀光景點很近，步行就可到喔!
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