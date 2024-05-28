給個讚

台中飯店推薦》「莿桐花文創微旅」距離台中火車站 400 公尺，雖然不大，但卻有台中最美旅店的稱號哦。來到門口果然感受到獨特的氣質，讓人有一探究竟的感覺! 加上這附近生活機能非常方便，太陽餅一條街、繼光商店街~吃喝玩樂應有盡有，重點是房價又非常合理，是一個到台中旅遊不錯的住宿地點

熱門推薦 ▼台中經典景點

莿桐花文創微旅 店家資訊

地址： 400台中市中區台灣大道一段141巷11號

電話： 04 2223 0338

早餐： 目前沒有提供早餐唷

FB ｜ Google地圖

莿桐花文創微旅 交通停車

自行開車： Google導航輸入 莿桐花文創微旅

Google導航輸入 停車場：無停車場

莿桐花文創微旅 優惠房價

查看莿桐花即時空房優惠房價： /

莿桐花文創微旅 空間環境

這附近除了附近有火車站，巷子口就是很夯的台中第四信用合作社，附近吃吃喝的很多，非常熱鬧

這一帶應該發展的很早，所以房子大多有點歷史了，旅店原本是在一條不起眼的小巷子中，但現在整理的非常不錯

一進lobby，就令人讚嘆~~ 真的好美啊，非常獨特的風格。大廳中的天井更是吸睛的地點，只要是住宿的旅客，每一個都會來合影留念，難怪會有台中最美旅店的美譽

各式的抽屜形成的牆面!! 這當然是假的，但卻忍不住讓人有打開的念頭呢

旅店大廳還是最美的地方，再來好好介紹一下吧

飯店中央的天井自成一格，這個設計真的太棒了，有採光的功能，真的是一大亮點

真的是要有設計師的眼光才可以擺的這麼有藝術感

天井不大，但總覺得每個地方都很耐看

這一角落有免費的咖啡可以喝

一旁的小角落，擺上了一些旅遊書籍。一旁也有免費的咖啡可以喝，可以悠閒的坐在高腳凳上翻閱桌上的書籍。桌上那個像是譜架的東西，裏面是吃喝玩樂的旅遊地圖，非常方便

旅店有天井，光線從上直下，增加了不少亮度。每個樓層都看的到，而且這部份也用了不少緞鐵當做門窗，美觀又大方

莿桐花文創微旅 房間介紹

簡單的check in 後，我們先到房間休息

這是我們入住的四人房，素雅潔淨，雖然不大，但行李箱可以打的開哦，絕對和日本的不一樣，而且我們四人房也才2000元左右，很超值的房價吧(但不含早餐)

可能是改建的關係吧，管線也是以明管的方式呈現，但視覺感受還好，不會太突兀

房內真的是簡簡單單的，枕頭對我們來說偏軟，但還算一夜好眠

外型可愛的快煮壺

這個洗手台的設計，真的是房內的一大亮點啊

牆上的花磚真的好美啊，讓房內簡潔的白色多了色彩的點綴，空間更有活潑感

房內的小東西，像是這個電話、快煮壺的造型非常有趣

我們挑的是有浴缸的房型，浴室也是用花磚來做為牆面，和房間內的相呼應

來個小小網美照吧

莿桐花文創微旅 附近景點美食

台灣太陽餅博物館 – 40 m 繼光電子街 – 70 m 宮原眼科 – 190 m 第一廣場 – 190 m 萬春宮 – 310 m

巷子口走出來就是繼光商店街了，這一間正是繼光香香雞的創始店呢

超級知名老店沁園春也在一旁

宮原眼科 【台中第四信用合作社】台中熱門冰品美食老建築新靈魂，懷舊復古IG拍照人氣景點，來金庫拍照，吃冰消暑氣

老店冰





一旁的小書店，倉敷意匠應該也是同系列的文創吧!

莿桐花文創微旅 心得評價

「莿桐花文創微旅」位在台中由老屋改造成工業帶點復古小旅店，公共空間很美超好拍，雖然房間空間不大，但都小巧美麗，無早餐及停車位。地點離宮原眼科，第四信用合作社的台中著名觀光景點很近，步行就可到喔!

台中景點美食推薦

延伸閱讀