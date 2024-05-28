打造全台最夢幻的戶外烤肉派對，位在陽明山的人氣餐廳【朱里昂法式廚房】，近期推出超浮誇的烤肉活動，完全不用動手就有人幫你準備好，從肉品、海鮮、甜點、鹹食到酒類，每人最低只要一千初元的價位，而且只要五人起就可以預約，趕快揪朋友一起來玩吧!

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出示本篇貼文預訂烤肉活動，加碼送北海道生食干貝(依照預訂人數贈送）。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

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朱里昂法式廚房 環境分享

▼【朱里昂法式廚房】位在台北市士林區國泰街，就在美麗的陽明山當中，鄰近文化大學等景點，看到充滿歐風的黃色建築就是了，開車可停放於配合的停車場(星巴克斜對面)。

▼由法國藍帶主廚開的【朱里昂法式廚房】，用餐環境充滿法式鄉村風情，還有台灣很少見的壁爐，整體讓人彷彿置身於歐洲國度!

烤肉派對 環境分享

▼【朱里昂法式廚房】的戶外烤肉區，充滿著可愛的露營風格，很適合作為慶生、活動、彌月或是求婚場地，生日來還會幫忙佈置氣球，附設有三大長桌及多個座位，讓大家可以舒服自在地用餐。

▼【朱里昂法式廚房】戶外烤肉區備有超大烤爐，可以一次同時烤多樣食材，如果要請專人烤額外加收2000元 。

烤肉派對 菜單

朱里昂戶外烤肉區包場（四小時） 須提前1~3天事先預約

10~15人份烤肉春天優惠專案💰16999元 專人烤加💰2000元

5~8人份 春天優惠專案💰8888元 專人烤加💰2000元

烤肉派對 餐點介紹

生食區(七盤肉品+一盤香腸+一盤蔬菜)

▼生食區包含牛豬雞肉、海鮮還有蔬菜，肉品都已事先調味過很夠味，共有七大盤新鮮原塊肉，搭配一盤台灣香腸讓大家吃得過癮!

肉品 頂級紐約客牛排 新疆醃雞腿

肉品 厚豬五花（照燒，韓式辣醬，椒鹽） 厚牛五花（照燒，椒鹽）

肉品 台灣香腸

海鮮 生食干貝 墨魚 大草蝦

▼海鮮的部分豪華度也不遜色，從日本進口的生食級干貝，到草蝦和墨魚尺寸都很大，吃起來新鮮度也超夠~



熟食區(炭燒肋排燉菜鍋+法國軟麵包+ 玉米片+ 青醬起司烤餅 +蕈菇小點心 + 鮭魚小點心 )

▼好吃到讓人驚艷的炭燒肋排燉菜鍋，燉到軟嫩入味，帶有濃郁的番茄酸香，肉輕輕一咬就骨肉分離，超厲害!

▼其他鹹食點心的表現也很不錯，青醬起司烤餅、 蕈菇小點心、 鮭魚小點心 ，完全就是餐廳會端出來的水準。

醬料 松露醬，凱撒醬，起司醬，泰式醬，檸檬角

蔬果大拼盤

▼豪華的蔬果大拼盤，包含柳橙、哈密瓜、百香果、奇異果、鳳梨、西瓜、生菜等，果肉都已事先處理好，只要負責大口享用就可以!

巫婆水果茶 氣泡酒 紅酒

▼飲品提供酒精和無酒精的品項，很喜歡它們家的巫婆水果茶，酸酸甜甜，喝得到滿滿的水果香氣，搭配烤肉吃起來很解膩!

體驗心得

下次想烤肉不用再準備一堆東西!【朱里昂法式廚房】直接幫大家備好了，從環境到食材擺盤都充滿氛圍，份量部分也很足不怕吃不夠，超夢幻的戶外烤肉派對，就像在電影中會出現的派對場景，不管是朋友聚會或慶生都很適合!

店家資訊

朱里昂法式廚房

粉絲團 : 朱里昂法式廚房 FB

電話 : 02- 23653731

地址：台北市士林區國泰街3號

營業時間： 11:00～19:00(平日) 11:00～20:30(假日)

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