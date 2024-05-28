有一陣子沒來銅鑼走走了！上次來竟然是2年前的銅鑼茶廠，這次來銅鑼遊玩，主要是要帶著蔬果姐妹去大埔內彈珠汽水觀光工廠遊玩，但離預約的時間還有些空檔，就立馬安排來免費景點-台灣客家文化館走走，順便吹吹冷氣。

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台灣客家文化館-交通位置

台灣客家文化館就位在銅鑼科學園區內，開車前的朋友直接使用導航即可輕鬆抵達，館內設有付費停車場，小客車每次50元，大約有120個停車格供使用；大客車則是有提供免費的停車格可停車；也可搭乘大眾交通到台鐵的銅鑼火車站，再轉乘計程車抵達(約10分鐘的車程)或是到銅鑼鄉公所搭乘免費的接駁車(有關免費接駁車的時間，請事先上網做足功課喔！)

台灣客家文化館-園區介紹

台灣客家文化館整個園區的佔地很寬廣，整體面積大約有11.32公頃，有分室內空間以及戶外空間，但這天實在是太熱又加上行程有點緊湊，我們全家人就單純的只在室內空間走走逛逛。

走進台灣客家文化館，彷彿有點讓我們夫妻倆覺得來到機場似的！就連用餐的餐廳都很像在機場的餐廳。

好啦！簡單說台灣客家文化館有文化藝廊-客窗、常設館以及不少特展室，而在地下室還有付費且有固定場次的好客劇場等。慢慢認真參觀這些展區，真的會花上不少時間，另外在某些展區內可有戳章可以蓋章，有在集章的朋友就千萬不要錯過！

來到台灣客家文化館也不能錯過在一樓設置的3D彩繪牆，拍照打卡真的很有意思！來訪的這天本想去拍照，但太多團客在排隊等拍，索性就只能放棄這拍照機會。

戶外空間是還有佔地約快7公頃的好客公園、半月池以及好客行寮、圖書資料中心等。有時間再來台灣客家文化館遊玩肯定會花時間到館方的後方去走走。

台灣客家文化館-周邊景點

台灣客家文化館鄰近的周邊景點有銅鑼茶廠、大埔內彈珠汽水觀光工廠、九華山天空步道、綺緣樟腦經由觀光工場、客家大院等等，其實銅鑼距離三義也算近，當然也可以安排三義的勝興車站、龍騰斷橋等景點喔！

台灣客家文化館-整體評價

來到台灣客家文化館真的可以認識了解到不少客家文化、風情、客家族群等，台灣的客家族群從北到南都有，且各個族群的特色、飲食等都略有不同，來到台灣客家文化館絕對能讓你收穫滿滿！

找時間快來免門票又能吸收知識常識的台灣客家文化館走走吧！

台灣客家文化館-館方資訊