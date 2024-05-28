某日兩老趁著孩子們不跟我們出門
我倆溜著到萬華去逛逛
先去龍山寺拜拜
然後去新富町文化市場逛逛
新富町文化市場就在三水市場之內
這其實已經不知道逛過了幾次
但這次卻發現旁邊有一棟日式宅子
也才發現是一間咖啡館
這間日式宅子非常吸引我
但咖啡館出入口不是在簾子的這裡
而是在宅子的左手邊
室內位置沒有很多
我們到的時間有點晚
一開始還滿座
過了一陣子已經走了大半
剛好讓我拍空景
咖啡館的入口是這裡
戶外座椅區的左手木門處
我們第二訪的時候坐的就是戶外區
和戶長一人點了一杯冰咖啡
又點了一份甜點分享
這個“柳橙磅蛋糕”超好吃的
我本來不愛磅蛋糕的
覺得太乾
但是這款不會
上方的糖漬橘片搭著磅蛋糕真好吃
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隔年過年前又找了個空
跟戶長去二訪
咖啡館還是一樣我喜歡的樣子
忘了說
這家咖啡館內有販售一些腳踏車的配件或裝備
也有販售腳踏車
詳細可以上他們的官網逛逛
這次我依然點了喜歡的柳橙磅蛋糕
又加點了一個冬季限定的草莓蛋糕
兩者皆超對我的胃口
如果有到龍山寺拜拜、逛逛的朋友
也可順道到三水市場及新富町文化市場逛逛
也推薦可以逛到新富町文化市場旁的tokyobike喝杯咖啡
雖身處在市場之內
卻有寧靜之感哦！
tokyobike Taiwan
地址：台北市萬華區三水街70號 (捷運龍山寺站3號出口，新富町文化市場旁的日式宿舍)
電話：(02)2717-0127
營業時間：9:30~18:00 (週一公休)