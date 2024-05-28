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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市萬華區【台北。捷運龍山寺站】隱身在新富町文化市場旁的日式老宅咖啡館． tokyobike Taiwan +二訪

台北市萬華區【台北。捷運龍山寺站】隱身在新富町文化市場旁的日式老宅咖啡館． tokyobike Taiwan +二訪

2024-05-28 18:40:07 安妮貓玩食遊 人氣：101
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窩客好文

安妮貓玩食遊

發表篇數：179篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

tokyobike Taiwan 新富町
phone02-27170127
place台北市萬華區三水街70號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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某日兩老趁著孩子們不跟我們出門

我倆溜著到萬華去逛逛

先去龍山寺拜拜

然後去新富町文化市場逛逛

新富町文化市場就在三水市場之內

這其實已經不知道逛過了幾次

但這次卻發現旁邊有一棟日式宅子

也才發現是一間咖啡館

這間日式宅子非常吸引我

但咖啡館出入口不是在簾子的這裡

而是在宅子的左手邊

室內位置沒有很多

我們到的時間有點晚

一開始還滿座

過了一陣子已經走了大半

剛好讓我拍空景

咖啡館的入口是這裡

戶外座椅區的左手木門處

我們第二訪的時候坐的就是戶外區

和戶長一人點了一杯冰咖啡

又點了一份甜點分享

這個“柳橙磅蛋糕”超好吃的

我本來不愛磅蛋糕的

覺得太乾

但是這款不會

上方的糖漬橘片搭著磅蛋糕真好吃

 

▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►▪▫►

 

隔年過年前又找了個空

跟戶長去二訪

咖啡館還是一樣我喜歡的樣子

忘了說

這家咖啡館內有販售一些腳踏車的配件或裝備

也有販售腳踏車

詳細可以上他們的官網逛逛

這次我依然點了喜歡的柳橙磅蛋糕

又加點了一個冬季限定的草莓蛋糕

兩者皆超對我的胃口

如果有到龍山寺拜拜、逛逛的朋友

也可順道到三水市場及新富町文化市場逛逛

也推薦可以逛到新富町文化市場旁的tokyobike喝杯咖啡

雖身處在市場之內

卻有寧靜之感哦！

 

 

 

 

 

 

tokyobike Taiwan

地址：台北市萬華區三水街70號 (捷運龍山寺站3號出口，新富町文化市場旁的日式宿舍)

電話：(02)2717-0127

營業時間：9:30~18:00 (週一公休)

官網：https://shop.tokyobike.tw/

 

 

 

 

 
 
 
 

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