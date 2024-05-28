桃園海鮮火鍋推薦這家派大鮮精緻鍋物，派大鮮精緻鍋物算是桃園首屈一指的活體海鮮餐廳，因為老闆本身就是做活體海鮮的販售，所以可以以低於市價提供頂級的活體海鮮，光是看google評價1300多則拿下5.0顆星滿分的數據，就知道派大鮮精緻鍋物的實力在哪裡！現在就來看看派大鮮精緻鍋物的過人之處吧！

派大鮮精緻鍋物｜交通方式、停車資訊

派大鮮精緻鍋物就位於桃園藝文特區附近的經國路上，店家旁邊就設有自家免費停車場，這點真的非常棒，不然基本上經國路上是沒有停車格很難停車，店面也很有設計感非常顯眼，候位的地方還有Kaws Passing的大公仔

派大鮮精緻鍋物｜用餐環境

走進派大鮮精緻鍋物，真的很像走進一間很高級招待所或是夜店酒吧的感覺，霓虹燈光燈條繚繞，中間還有一個吧台區設置高腳椅，一個人也可以坐在吧台吃火鍋，然後如果有家族或是公司聚餐，這裡也有一個12個座位的大包廂，基本上可以滿足所有人的用餐需求

文前有提到派大鮮精緻鍋物本來是做活體海鮮販售起家，自然活海鮮便是他們家的主打，最後方是放活體海鮮的水族缸，裡面有龍蝦、黃金蟹、石斑等活海鮮，都是點了之後才會撈起來進廚房處理，鮮度自然不在話下

醬料區，有一些基本的蔥、辣椒、蒜末、沙茶醬等等，因為有海鮮的關係，這裡也有提供蘿蔔泥、柚香醬油等適合蘸海鮮的醬料，然後容器都有加蓋也比較衛生

派大鮮精緻鍋物｜菜單

派大鮮精緻鍋物每人低消一份主餐，共鍋者低消300元，每份主餐皆附菜盤（菜盤可更換雪花、霜降牛、梅花豬）、湯底、附餐、飲品與甜點，湯底有昆布、乳香、麻辣、泡菜鍋等六種，副食有越光米飯、手工烏龍麵、紅薯粉、日本葛粉、王子麵、蛋六選一，也可加價升級副食。精緻主食鍋物399元起，想吃好一點也有日本A5和牛與海鮮拼盤，肉品重量分成5、7、10盎司，除了單一肉品套餐，也有海陸自由配、單點品項等等（點我看完整版菜單）

派大鮮精緻鍋物｜推薦活體海鮮鍋物

來派大鮮精緻鍋物絕對要吃活海鮮，我們在看活海鮮時在想要吃龍蝦還是波龍，後來看到他們的龍蝦是澳洲水姑娘，二話不說就點了，然後點了一份小資族海鮮，肉類則是美國PRIME牛小排，加上大菜盤、副食、飲料整個桌上擺得滿滿的！

然後只要在FB臉書、IG或google評論三選一，並標註派大鮮精緻鍋物，就送一份蛤蠣，蛤蠣數量還蠻多的又新鮮

菜盤也很豐富，裏面都是原型食物，食材也很新鮮！有烙上派大鮮字樣的豆腐、玉米筍、花椰菜、番茄、黑木耳、南瓜、香菇等等品項，雖然不吃菜盤可以換肉類，但我不建議換，這的菜盤也很超值啊

飲料單上的品項有9種可以選，但我建議大家可以點古早味紅茶和阿嬤的烏梅汁，因為這兩款飲品是店家自製的，可以免費續杯暢飲，怎麼看都是點這兩種最划算！

湯底我們點了乳香四溢鍋(+50元)、重慶麻辣鍋(+50元)、昆布高湯，重慶麻辣鍋的湯頭是紅艷的色澤，辣度適中大辣程度，涮肉真的很爽，裡面還有鴨血跟豆腐，麻辣我是不建議煮蔬菜，真的有點辣，煮火鍋料根莖類的蔬菜可以，所以建議搭配昆布高湯，不僅不用加價，涮海鮮跟蔬菜更是絕配！

乳香四溢鍋也是熱門的湯頭，除了湯頭本身就是濃醇香的牛奶湯外，隨餐會附上一隻可愛的牛奶冰熊熊跟起司，這完全可以滿足網美們拍照的慾望啊，有夠可愛的！牛奶鍋煮蔬菜真的超級好喝的啦

活體澳洲龍蝦＋小資族海鮮（單點），活體澳洲龍蝦是剛剛才從水族缸撈起來現殺，上桌時腳跟觸鬚還會動，然後我們還加點了小資族海鮮，有寸蛤、鱸魚、小卷、扇貝跟白蝦，整個擺起來超澎湃！

活體澳洲龍蝦上桌已經幫大家處理好了，龍蝦肉已經切成適口大小，蝦頭裡面還有滿滿的蝦膏，蝦頭建議最後再煮，不然蝦膏一下去，湯的味道會太鮮，ˋ煮其他海鮮會蓋過去

蝦身吃起來很有彈性，新鮮活體肉質甜度吃起來就是不一樣，完全不用沾任何配料，就是鮮甜彈牙！

小卷也很新鮮，入口彈性十足又鮮甜，沾柚香醬油非常對味

蛤蠣這邊是用寸蛤，寸蛤寬度約可達5cm，是比50元硬幣更大的寸上蛤，可以吃到爆漿的鮮美口感

扇貝，鮮嫩的扇貝肉汁滿盈，入口盡是極鮮水嫩的口感

白蝦我也很喜歡，口感Ｑ彈甜度又高

美國PRIME牛小排，看這美國PRIME牛小排大理石般的油花分布，切片的厚度也恰到好處，光看就覺得一定好吃啦！

牛小排涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的！

副餐－和牛滷肉飯＋鮭魚卵干貝蓋飯，副餐建議直接升級和牛滷肉飯或鮭魚卵干貝蓋飯吧！完全不會讓你後悔！

鮭魚卵干貝蓋飯，鮭魚卵滿到快溢出來，看起來非常誘人！還加上了炙燒過的干貝，兩者搭配在一起，簡直是絕妙的美味組合！

和牛滷肉飯，奢侈的使用和牛來做肉燥，一入口那個濃郁的和牛香氣跟滷汁濕潤感一流啦

還有飯後甜點呢！奶酪也是店家自製的，有原味和OREO口味，奶酪口感很紮實綿密，奶香味也很足，根本可以直接獨立出來賣了吧！

派大鮮精緻鍋物真如google評價上的真強大！不管是肉類、蔬菜以及海鮮都非常新鮮，且份量充足，特別是活體澳洲龍蝦，口感細膩且味道鮮甜，而美國PRIME牛小排則是口感細嫩，油花豐富，基本上是完全無踩雷的問題，加上店內空間寬敞且裝潢有質感，非常舒適，還提供免費停車場，想吃高質感的鍋物，非常推薦派大鮮精緻鍋物！

派大鮮精緻鍋物

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營業時間：

派大鮮精緻鍋物FB

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