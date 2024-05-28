每到端午節，大家一定都會思思念念那從小吃到大的粽子吧！
尤其今年跟閨蜜一同去金門玩，吃到道地的金門牛肉乾，帶回金門必買的酸白菜
隨著大家對飲食文化的講究，粽子變得比以往更有創意
【宅配牛肉肉粽推薦】【良金牧場】端午節肉粽新提案✨
全台唯一使用金門當日現宰溫體酒糟牛肉製作，含酒糟牛肉條及酒糟牛肚
XO醬牛肉霸王粽禮盒, 無論是在家享用，還是送給親朋好友作為端午節禮盒
【良金牧場】絕對是最佳選擇之一
【良金牧場】海陸霸王粽 - xo醬牛肉粽
龍粽登場
全台唯一金門酒糟牛肉製作
並用有著端午節的意象-金門牛.龍舟與粽子設計手提禮盒
禮盒設計上相當用心，送禮自用皆澎湃
低溫冷凍宅配
在家上網訂購就能享受到
每一顆都十足有重量
一手掌拿起來就知道裡頭料很多
最愛小時候家裡到端午節前媽媽蒸煮肉粽滿滿的香味
所以最喜歡肉粽還是用蒸的方式加熱..
蒸氣一出現,粽香飄滿家裡
超有過節的感覺
哇~每顆都餡料滿滿
就像家裡媽媽做給最愛家人吃
十足十的滿滿好料呢!!
獨門鮮香XO干貝醬與香Q糯米拌炒🔥
嚐一口，口感香軟Ｑ彈、層次分明
飽滿多汁的香菇🍄醬香清甜
甘甜栗子🌰
內餡每樣的餡料都料理的好細心..
不會搶走彼此的味道
使用當日現宰溫體酒糟牛肋條超大塊彈牙
但不會有過柴的感覺
及鮮脆多汁的酒糟牛肚
再搭配上秘製滷汁的完美融合，每口都充滿驚喜感！
飽滿實在的糯米有著XO醬與吸飽所有餡料的味道..
味道讓人想一口接一口
再淋上自家愛的甜辣醬,讓層次口感更加提昇
肉粽控一定不能錯過的美味
官網：良金牧場
Facebook粉絲專頁：良金牧場-專業飼牛人
Google商家：良金牧場工廠總店