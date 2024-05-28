形象照、證件照有奪重要，你知道嗎？

到BT Studio白棠影像 造型工作室擁有明星級妝容，搭配專業的攝影服務，輕鬆就能拍出自己也喜歡的形象照、證件照～

BT Studio白棠影像 造型工作室就位在知名的審計新村附近～

除了路邊停車格之外，對面也有超大的立體停車場可供停放～

開車前來好方便吶～

停車場資訊，請參考⬇️

🅿️ 嘟嘟房(台中大益站) 🔍

台中市西區精誠二十三街65號

🅿️ 台灣聯通停車場-台中大忠場🔍

台中市西區大忠街97號

🅿️本區上午時段交通比較繁忙，如果自行開車請提前15分鐘尋找停車位。

🚌公車站牌 忠明向上路口5、52、79、89、159、290

預約前來，別忘了先在對講機按 #403！

板娘就會直接開好大門～

坐上電梯就能直上四樓去～

BT Studio白棠影像 造型工作室在哪裡：

地址： 403台中市西區忠明南路259號403室

電話： 0905 333 289

粉專： https://www.facebook.com/titiliu1113

IG： https://www.instagram.com/b.tstudio/

這裡預約： https://lin.ee/8l7pXm1

小巧的空間，簡約又舒服～

舒適的小沙發還能成為化好妝的自拍空間～

也太方便啦～

兩個化妝台，能同時接待兩組客人～

閨蜜相揪前來拍照，也能同時安排兩個造型師到場整理妝容！

快點手拉手約起來～

來 BT Studio白棠影像 造型工作室絕對不能錯過精緻的彩妝服務！

專業的妝髮造型，讓照片呈現更完美～

重點是BT Studio白棠影像 造型工作室的彩妝都是使用專櫃品牌彩妝、保養品和號稱刷具LV級的白鳳堂刷具！！（驚）

Titi老師曾經在電視台從事彩妝工作！

無論各大鏡頭開播、演唱會的彩妝設計，都難不倒她～

專業的化妝技術，一試真的就回不去啦～

快來看Stanma怎麼從平凡變成氣質女啦～

妝容完美，最重要的就是膚況要好～

不管今天奪難上妝，Titi老師都會進行前置的護膚工作～

若半小時就能讓 Titi老師完成保養的朋友，可得要偷偷笑～

你～就是膚況好的那一個啦～（好吧，不是我）

想要妝容完美，就要有好膚質～

Stanma就是乾巴巴啦～

Titi老師不只按摩，去嘴皮，連敷臉都有，讓Stanma快忘了今天是來拍形象照、證件照啦！

敷臉的同時，也沒閒著～

仔細的設計起Stanma的髮型～

根據每個人想要的形象照風格進行妝髮設計～

俐落女強人就是甜美的Stanma想要變成的風格啦～（誰甜美？）

讓頭髮澎鬆，就看起來精神弈奕～

簡單的捲髮造型，其實是經過很多的吹整才造就的～

不然～明星的亮麗模樣難道是風吹出來的嗎？（推頭）

保養完成，底妝就無敵啦～

重點的眼妝，才是真功夫～

下垂的睫毛一直是Stanma的痛點～

Titi老師仔細的燙好睫毛～

Stanma的眼睛瞬間就亮了起來～

接著再為保養過完美無瑕疵的嘴唇，點綴上色彩～

Stanma的高級妝感就立馬出現～

是不是好像韓星啦！

讓陌生人未看見本人前就以為Stanma氣勢十足，能力大好～

第一關就拔得頭籌，聰明的業務姐姐妹妹們，快點學起來～

之後見面，再被Stanma親切的個性所迷惑～

一切就戰無不勝啦～（大聲笑）

準備開拍了啦～

在家Stanma早已收到BT Studio白棠影像 造型工作室拍照前重要事項說明！

服裝篇：

* 男性建議穿著西裝，女性建議穿著套裝拍攝，拍攝服裝依行業別有所不同，請參酌後決定。

* 不論男女服裝建議以合身為主，租借服裝容易出現不合身或衣況不好的情形，租借前最好能先確認。

* 拍攝服裝務必乾淨整齊，拍攝前請先熨燙過，拍起來才會好看。

* 領帶皮帶腰帶鞋子請與下半身服飾搭配。

（更多內容，快看粉專： https://www.facebook.com/titiliu1113 、IG： https://www.instagram.com/b.tstudio/ ）

女強人的氣勢怎麼擺，跟著白大哥的動作擺起來～

專業的拍攝技術和各種細心的教學，一下子就擺拍出自己想要的感覺～

好期待吶!

噹噹～

氣勢如虹一張

高質感的畫質搭配專業的攝影技術，讓Stanma的高級感大升級～

風吹的飄逸髮型，讓Stanma覺得自己就是明星，說什麼都要來一張～

風吹的願望完美呈現

想要什麼拍攝方向都能自在的跟專業的攝影師白大哥說明！

拍出完全合乎期待的形象照，真的不是夢～

換上第二套衣服，來點溫柔小女人的優雅笑容～

搭配攝影師教學的擺拍動作～

優雅貴婦形象瞬間出現啦！

專業攝影仔細的捕捉，拍出Stanma最完美的一面～

無論站著拍、坐著拍，都好有自信吶～

拍好後，就能立即進行毛片的挑選～

之後BT Studio白棠影像 造型工作室就會將挑選好的照片，就由工作室的專業修圖師進行後製修圖，好期待吶～

修好的照片，既完美又像自己～

一定要變成真正的女強人啦！

接著再進行證件照的拍攝～

攝影師仔細的佈置好場景和燈光～

打光的方向跟形象照大不同，實在太專業啦～

『韓式證件照』 注意事項⚠️

台胞證不可穿白色/淺色/高領/低胸上衣

以上就是 2024年證件照拍攝最新規定，以及拍照前應注意的事項，不同證件照有不同的眉角，尤其是簽證類照片，有關國安問題規定特別嚴格，總而言之，遵守以上的基本原則，就能一次拍好滿足各類需求的證件照，拍好拍滿，未來只要用電子檔沖印符合的照片尺寸即可！

（更多內容，快看粉專：https://www.facebook.com/titiliu1113 、 IG： https://www.instagram.com/b.tstudio/）

拍攝證件照一定要把頭髮全都塞到耳朵後方！

所有的拍攝內容一定要符合證件的需求，才能暢行無阻～

完成後，一樣可以立即挑照片～

非假日預約還有證件照快速45分鐘交件服務 ，就能直接進行修圖！

專業的修圖，搭配燈光，質感一整個大提升～

修圖後還能直接印刷出來～

今天拍就能今天用啦！

帶著 Titi老師妝扮好的妝容～

Stanma一整個捨不得卸下～

決定到附近的審計新村走走逛逛去～

享受難得的明星注目禮～（哇哈哈）

不想拍照總是靠修圖，一定要搭配 Titi老師配套的明星級高級彩妝！

搭配攝影師白大哥的專業燈光設計，和擺拍神韻教學，和細緻的修圖，讓照片的質感大升級～

拍幾張自己也喜歡的形象照、證件照伴你久久，人生一定大展鴻圖啦～







