「新濟州韓式豆腐鍋」是一間位在捷運中山站的韓式鍋物餐廳，主要餐點只有五種選擇分別是四種鍋物跟一樣韓式拌飯，雖然選擇跟一般的韓式豆腐鍋店相比少很多，但也更能專注在僅有的這幾道餐點上，泡菜鍋微辣中帶酸非常符合台灣人的口味，海鮮鍋的草蝦更是將近有半個鍋子大，而且內用可以無限量加湯加飯，讓每位客人都可以吃飽喝足，老闆娘也會隨時查看客人用餐狀況，親自詢問餐點口味以及端餐點上桌跟清理環境。

新濟州韓式豆腐鍋 名稱 : 新濟州韓式豆腐鍋

電話 : (02)2559-0555

地址 : 台北市大同區南京西路61號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00

從捷運中山站5號出口走出來右轉就能看到餐廳隔壁則是全家超商，店面的位置非常好找，門口有紅色的排隊區可以在尖峰時段避免插隊的事情發生

餐廳環境

店內的空間非常寬敞座位數量也算滿多的，用餐時段幾乎都是座無虛席

桌子跟椅子都是採用白色的設計讓整間餐廳看起來十分明亮，如果是併桌的話中間會提供隔板

醬料區在中間柱子的位置，餐具是跟餐點一起附上如果有額外需求直接跟店員說就可以

櫃台旁邊的冰箱是小菜跟飲料，小菜是「韓式皮蛋豆腐」，跟一般皮蛋豆腐不同的是把醬油換成韓式辣椒醬

整間店的另一個特色就是在窗邊整排的蠟筆小新公仔，因為老闆娘是小新超級鐵粉，看到我們在拍照很認真的說明要怎麼拍才能有最好的角度，也介紹給我們每款的特色，還跟我們說之後要做一個更大隻的小新公仔放在店門口的位置

菜單

菜單是在門口跟櫃台的上方，一進店裡先在櫃台點完餐後才會告知座位的位置，基本上就是主要三種小火鍋跟「石鍋拌飯」，如果吃素的人右下角還有「素食鍋」可以點。整個菜單中最大的亮點就是石鍋拌飯的介紹，上面打上六個大字「超營養、超健康」簡單說就是點了不會後悔的口味XD

餐點介紹

這次點了兩鍋韓式火鍋，分別是「韓式泡菜鍋(微辣)」跟「韓式鍋燒麵(不辣)」，原味的鍋燒麵跟海鮮鍋滿相似的

第一鍋是「韓式泡菜鍋(微辣)」，因為本身泡菜量滿多的所以整鍋看起來顏色十分通紅

豆腐吸飽湯汁一口咬下要小心舌頭不要被燙到，上面雖然有明顯的辣椒但主要是香氣為主，微辣的辣度還不會到非常明顯

百頁豆腐也是火鍋的好朋友，一口吃下就像是在喝湯一樣

湯匙往下一撈配料還滿多的，加上還可以加湯加飯基本上不用擔心會吃不飽

魚板非常大一片吃起來軟嫩Q彈，只有一片吃起來還真的有點不過癮~~

泡菜鍋選的肉品是「豬肉」，使用的豬肉片不只大片還有一定的厚度，大口咬下紮實多汁

每鍋裡面都有附麵食，除了鍋燒麵附的是烏龍麵其他都是冬粉，再搭配白飯吃滿足感滿分

第二鍋是「韓式鍋燒麵」，因為當天想吃烏龍麵所以點了這道餐點

「皇帝草蝦」是鍋燒麵跟海鮮鍋最大的亮點，整隻蝦呈現橘紅色的顏色非常新鮮，加上又大隻吃起來紮實飽滿鮮味十足

蔬菜應該是準備起鍋才放進去的，口感還帶有微微的脆感不會過於軟爛

魚板使用的是一般火鍋料常見的白色魚板吃起來滿Q彈，不過看到對面泡菜鍋的韓式魚板還是有點羨慕

肉品點的是「牛肉」，吃起來軟嫩肉香味濃郁，加上清爽的湯頭更能品嚐到牛肉本身的甜味

蛤蜊雖然沒有到非常大一顆不過肉質吸飽湯汁吃起來一樣會又噴汁的口感

每一鍋裡面都會附一顆蛋，吃起來鮮甜搭配湯底吃更有味道

鍋燒麵的湯頭喝起來滿清爽的，主要都是海鮮跟蔬菜的甜味

烏龍麵吃起來非常Q彈，我滿喜歡大口吸烏龍麵那種咕溜滑順的感覺，吸的過程中還會帶上些許湯汁讓味道更香濃

結語

一般韓式餐廳的餐點選擇都非常豐富，能夠像「新濟州韓式豆鍋」用5種口味就能擄獲顧客的胃真的不簡單，加上老闆娘熱情的服務以及時刻關心顧客的感受，讓這間韓式餐廳從開幕就一直擁有高人氣，Google地圖上的評價更是高達4.6顆星。不管是泡菜鍋還是鍋燒麵，都是將最常見的口味做到最好，上餐的速度快速讓熱門用餐時段的翻桌率非常好，即便要排隊也不會等候到太久。