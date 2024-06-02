「傻瓜乾麵」是我從小記憶就滿深刻的一個餐點，大學附近也有一間很長當晚餐吃，麵條本身只有撒上蔥花，剩下全部都是靠醬料來調配出個人專屬的風味，不過以前常吃的店都已經關了，這次特地跑到中正紀念堂的「南門福州傻瓜乾麵」來回味一下如此獨特的味道，雖然這間店的餐點種類比較豐富，不過最招牌的傻瓜乾麵依然保有最原本的風味，重點是大碗乾麵才40元可以讓人吃得飽又過癮，是CP值非常高的一間小吃店。

餐廳資訊

南門福州傻瓜乾麵 名稱 : 南門福州傻瓜乾麵

電話 : (02)2394-8108

地址 : 台北市中正區南昌路一段59巷32號 (Google地圖)

營業時間 : 週一 11:00-20:30

營業時間 : 週二~週五 11:00-14:30、17:00-20:30

營業時間 : 週六~週日 11:00-20:30

官方網站 : 小南門福州傻瓜乾麵企業有限公司

從捷運中正紀念堂站2號出口步行2分鐘左右就可抵達，店面位置經過南門市場後旁邊的巷子就能看到

餐廳環境

店內空間不大稍微有點壅擠，走中間走道時要注意不要撞到旁邊用餐的顧客

這次座位是最裡面的6號桌，傻瓜面最大的特色就是加入各種醬料，如果想要回家也品嚐到一樣的味道現場也有販售佐料包

一般餐廳我很少使用醬料，不過來這裡吃應該是我醬料會用最多的時候

如果不知道怎麼調配牆上都有推薦的方式，喜歡吃辣的人一定不能錯過辣渣+辣油的組合

菜單

主要的餐點就是以「傻瓜乾麵」、「魚丸湯」跟「炸紅糟排骨」為主，有各種搭配可以自由選擇

魚丸跟排骨都有冷凍包可以外帶，晚餐拿來加菜也是不錯的選擇

餐點介紹

這次一共點一大一小的乾麵、兩碗湯跟一份燙青菜，沒有注意到蛋包湯是有含青菜，不然就會改點炸排骨

大碗跟小碗雖然只差10元但份量差滿多的，食量比較大的人建議直接點大碗再加湯或是小菜

第一碗是「傻瓜乾麵(小)」，使用的醬料有醬油、烏醋、辣渣，攪拌完吃起來香辣帶點微酸十分過癮，如果真的很喜歡吃辣的人可以再加辣油進去，辣渣主要是香氣為主

第二碗是「傻瓜乾麵(大)」，加入的調味料是基本的醬油跟烏醋，我個人是烏醋會加比較多，外表顏色雖然看不太出來，但吃起來酸香帶勁非常開胃

第三碗是「青菜蛋包湯」，青菜使用的是空心菜而且份量非常多幾乎整晚都是

湯頭喝起來比較清淡主要都是蛋跟青菜的香味為主

蛋包是半熟蛋吃起來蛋香味十足，可以在上面稍微加點醬油會更有味道

第四碗是「福州魚丸蛋包湯」，主要是兩顆福州魚丸加一顆蛋為主，湯頭的味道多了一股魚丸的清香

福州魚丸吃起來軟嫩Q彈，裡面的肉餡飽滿多汁，只有兩顆真的有點吃不過癮啊~

這碗湯拿到的蛋包中蛋黃都還是液態狀，可以淋在麵裡面一起吃，藉由麵條的餘溫讓蛋黃變成半熟的狀態再一口吃下，這種簡單的味道更能讓人滿足

最後一盤是燙青菜，使用的青菜也是空心菜份量滿多的，加點醬油調味吃起來鮮脆夠味

結語

傻瓜乾麵對於許多台北人來說並不陌生，跟台灣傳統的乾麵差別只在調味是由顧客自己決定，整碗雖然只有乾麵跟調味料，但味道卻十分吸引人會不知不覺一口接一口吃，也能邊吃邊加醬料來改變風味，再搭配一碗湯就是最佳的組合，而且價格在台北來說相對實惠CP值滿高的，可以讓人花的少又吃得飽。不過店內的空間有限用餐時間建議可以早點來避免人潮，不過因為是簡單的組合上餐速度非常快，排隊的時間都不會到太久。