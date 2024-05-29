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墾丁海都旅店一館

這間就在白沙灣旁的墾丁海都旅店，房間居然有獨立的觀海露台，配一杯紅酒感覺一不小心就會在上面睡著，真的太Chill。大廳也是布滿了綠色植栽，完全就是度假民宿的典範啊！

✅專屬面海大露台／有浴缸／近墾丁大街、白沙灣



✨真實旅客評價：4.8/5.0 一館新裝潢新穎乾淨，服務很好，平價又附早餐卷沒得挑剔。地理位置非常方便!!離墾丁大街很近。住宿有免費停車、室內沒有電梯需有心理準備，有冰箱飲水機快煮壺，一應俱全 。

📍附近地標：墾丁大街 - 157 公尺、大灣遊憩區 - 317 公尺

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墾丁大街親子住宿推薦

墾丁戀海126風情旅棧｜超大觀海露台

墾丁戀海126風情旅棧面向海灘，墾丁大街就在另一面距離很近。房型基本上都是海景房，有超大露台可以坐在外面享受第一排海景。民宿有免費提供早餐，這麼美的View能不帶上相機來補庫存嗎？😍

✅親子友善／房型多元 有大露台／近大街 但鬧中取靜



✨真實旅客評價：4.8/5.0 環境很好，停車方便，服務人員非常有熱誠，對於客戶的需求都會盡量配合，交通的便利性也很高，離夜市近但又不會過於吵鬧跟髒亂，提供的餐飲也很好，下次還會考慮再次入住～

📍附近地標：墾丁大街 - 100 公尺、南灣海岸 - 300 公尺

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墾丁大街寵物住宿推薦

墾丁上好旅店｜就在最熱鬧的墾丁大街中央

比基尼辣妹在哪裡～墾丁上好旅店有好大的露台躺椅可以給你曬日光浴！而且民宿是位在墾丁大街最熱鬧的區段，外面就是好多好吃的和商家，這裡還能帶毛孩一起來，超級滿分的寵物友善民宿！

✅寵物友善／有山景or街景房／在大街鬧區中 卻完全不會吵



✨真實旅客評價：4.5/5.0 老闆人很好 房間乾淨舒適 整體來說相當滿意 還有一個能容納3人的小電梯

📍附近地標：墾丁大街 - 361 公尺、墾丁國家公園 - 617 公尺

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墾丁大街包棟住宿推薦

白水木民宿

白水木民宿根本就是一間網美民宿🌸每一間房間都超漂亮，還有寵物友善專屬的「有貓膩房」，看看這個在房間裡的超大景觀按摩浴缸，還有跟飯店一樣有質感的大廳，20人就能把這棟水噹噹民宿給包下來！

✅20人可包棟／寵物友善／網美必住／飯店級享受





✨真實旅客評價：5.0/5.0當天住宿已經晚上還下雨 櫃檯小姐姐立刻拿傘出來給我們服務態度真的很棒 房間設施很好 走出去對面就是沙灘 下次如果再去墾丁一定還會來這邊。

📍附近地標：船帆石 - 576 公尺、風吹砂 - 2.22 公里

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