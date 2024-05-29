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伙鍋HuoKuo-鼎山家樂福美食百元平價火鍋推薦~白飯、飲品及冰淇淋無限量供應的三民區火鍋餐廳!

2024-05-29 10:54:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：110
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：278篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

伙鍋HuoKuo
phone07-3951964
place高雄市三民區鼎山街676號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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伙鍋HuoKuo-鼎山家樂福美食百元平價火鍋推薦~白飯、飲品

鼎山家樂福美食吃什麼!?
推薦鼎山街台式平價百元鍋物-伙鍋HuoKuo
精緻的用餐環境而且價格最低只要130元!
台式口味薑母鴨跟麻油雞鍋通通都點的到
最重要的白飯、飲品及冰淇淋是無限量供應唷

伙鍋HuoKuo

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店內裝潢為港式墨綠復古風配色
典雅又舒適的環境讓人吃伙鍋不再趕時間
讓人忍不住會想逗留一下!

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蒜頭蛤蠣雞鍋

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鍋裡的蔬菜量多而且相當的新鮮
湯頭喝起來順口中帶點蒜末香味
相當台式的口味相信大家絕對會尬意

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在開火前還能看到活蹦亂跳的蛤蠣
吃起來味道鮮甜沒有鹹海味

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雞肉的部分應該是使用腿部肉
肉感紅嫩咬起來非常嫩口有油脂

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絲瓜蛤蠣雞

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絲瓜蛤蠣雞湯的味道跟蒜頭蛤蠣雞差不多
主要是少了辛香蒜末的香氣

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絲瓜肉煮湯也讓湯頭喝起來更順口不少

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雞肉也是紅嫩軟口味道甜美
適合昨晚吃太重口味~今天想要養生一下的人品嘗😂

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港式麻奶鍋牛肉

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港式麻奶鍋整體上來說辣度適中
不會嗆辣~主要是奶香濃郁的微麻喉感

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牛肉的部分使用牛五花
簡單川燙至5~7分熟就非常好吃

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如果想結合台式口味的辣醬
也可以自行到醬料區調配蔥花蒜頭辣椒醬油

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單品

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🔸蒜頭麵
台吃伙鍋HuoKuo必點的經典蒜頭麵
不會有太重的蒜頭辛嗆感
主要是入味的台式口味蒜香麵

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🔸鮮甜蛤蠣
真的是活的還會動!蛤蠣肉嫩不會有鹹沙在裡面

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🔸五花牛肉
想吃多一點肉或是來點不同口味的肉可以加點!

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🔸乾鍋玉米筍

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🔸乾鍋米血
乾鍋玉米筍跟乾鍋米血的味道差不多
主要都是麻辣乾鍋特有的辣炒香味
個人比較喜歡玉米筍!
因為蔬菜跟乾鍋醬結合起來比較溫喉不嗆辣

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冷凍調理湯包

爆香石頭湯底/藥膳湯底(1-2人份) 75元/包

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菜單

伙鍋HuoKuo-鼎山家樂福美食百元平價火鍋推薦~白飯、飲品

營業資訊

📍高雄市三民區鼎山街676號一樓
⏰11:00–14:00, 17:00–21:30
☎️07-3951964

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