鼎山家樂福美食吃什麼!?

推薦鼎山街台式平價百元鍋物-伙鍋HuoKuo

精緻的用餐環境而且價格最低只要130元!

台式口味薑母鴨跟麻油雞鍋通通都點的到

最重要的白飯、飲品及冰淇淋是無限量供應唷

伙鍋HuoKuo

店內裝潢為港式墨綠復古風配色

典雅又舒適的環境讓人吃伙鍋不再趕時間

讓人忍不住會想逗留一下!

蒜頭蛤蠣雞鍋

鍋裡的蔬菜量多而且相當的新鮮

湯頭喝起來順口中帶點蒜末香味

相當台式的口味相信大家絕對會尬意

在開火前還能看到活蹦亂跳的蛤蠣

吃起來味道鮮甜沒有鹹海味



雞肉的部分應該是使用腿部肉

肉感紅嫩咬起來非常嫩口有油脂

絲瓜蛤蠣雞

絲瓜蛤蠣雞湯的味道跟蒜頭蛤蠣雞差不多

主要是少了辛香蒜末的香氣



絲瓜肉煮湯也讓湯頭喝起來更順口不少



雞肉也是紅嫩軟口味道甜美

適合昨晚吃太重口味~今天想要養生一下的人品嘗😂

港式麻奶鍋牛肉

港式麻奶鍋整體上來說辣度適中

不會嗆辣~主要是奶香濃郁的微麻喉感



牛肉的部分使用牛五花

簡單川燙至5~7分熟就非常好吃



如果想結合台式口味的辣醬

也可以自行到醬料區調配蔥花蒜頭辣椒醬油

單品

🔸蒜頭麵

台吃伙鍋HuoKuo必點的經典蒜頭麵

不會有太重的蒜頭辛嗆感

主要是入味的台式口味蒜香麵

🔸鮮甜蛤蠣

真的是活的還會動!蛤蠣肉嫩不會有鹹沙在裡面



🔸五花牛肉

想吃多一點肉或是來點不同口味的肉可以加點!



🔸乾鍋玉米筍



🔸乾鍋米血

乾鍋玉米筍跟乾鍋米血的味道差不多

主要都是麻辣乾鍋特有的辣炒香味

個人比較喜歡玉米筍!

因為蔬菜跟乾鍋醬結合起來比較溫喉不嗆辣

冷凍調理湯包

爆香石頭湯底/藥膳湯底(1-2人份) 75元/包

菜單

營業資訊

📍高雄市三民區鼎山街676號一樓

⏰11:00–14:00, 17:00–21:30

☎️07-3951964