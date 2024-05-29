店家資訊:

85度C 萬華廣州店

地址: 台北市萬華區廣州街207號

電話: 02-2336-7992

營業時間: 06:00am~23:30pm

官網: https://www.85cafe.com/

FB: https://www.facebook.com/85cafe/

IG: https://www.instagram.com/85cafe/

適逢端午節將至，咖啡、蛋糕與烘焙第一品牌的 85度C ，今夏與遠近馳名的十八王公劉家肉粽，超強聯手"經典傳統蛋黃粽"，想品嚐美味肉粽，現在只要到85度C購買就有囉!!!

顆顆飽滿內餡又豐盛豪華的好吃"經典傳統蛋黃粽"，每顆都可以品嚐到親手包的幸福感，還有包含紅豆牛奶、芋頭牛奶、芝麻牛奶三種口味的"甜心冰粽禮盒"，立體的超Q龍舟造型禮盒，可愛又吸睛

無論是肉粽或是冰粽，都是端午節送禮禮盒的首選推薦，同時自己品嚐也相當適合，冰粽也可搭配水果、冰品、餅乾等多樣的美味創意吃法，大家千萬別錯過了^^

原文網址: 【端午禮盒推薦】85度C×十八王公劉家肉粽，超強聯名今夏龍粽登場/甜心冰粽禮盒，超Q立體龍舟造型/送禮首選推薦/銷售百萬，好評口碑不斷

今天我拿取粽子的門市是85度C 萬華廣州店，鄰近捷運龍山寺站，步行約2分鐘左右

這次我訂購的是，85度C與十八王公劉家肉粽合作推出的經典傳統蛋黃粽，還有適逢端午佳節將至，我打算送禮給親朋友好友，也訂購了甜心冰粽禮盒

85度C×十八王公劉家肉粽~經典傳統蛋黃粽 (5入/包) 特價: $368元

需冷凍 -18 ℃ 以下，保存期限: 12個月 (開封後須儘快食用完畢)

食用需使用電鍋加熱

1.電鍋內放置蒸架或盤子

2.冷凍肉粽放在盤子上

3.外鍋加水400CC (約一杯米杯水)

4.蒸煮約30~40分鐘，開關跳起建議可再悶10分鐘

*注意:

1.非供即食，需充分加熱

2.不建議使用微波爐加熱，米飯容易乾，需要蒸熟後食用，切勿反覆加熱或又蒸熟後再冷凍，以免食物變質

經典傳統蛋黃粽，一顆沉甸甸的又飽滿紮實，足足有155公克，相當真材實料

人氣熱銷的85度C×十八王公劉家肉粽~經典傳統蛋黃粽，及甜心冰粽禮盒，無論送禮親朋好友或是公司業務送禮，或是自己品嚐享用都相當適合喔

85度C與十八王公劉家肉粽合作推出的經典傳統蛋黃粽

這次85度C首次和五十年老字號"十八王工劉家肉粽"合作推出"經典傳統蛋黃粽"

打開包裝，全家都相當期待享用美味肉粽，粽子在蒸煮過程中，散發出陣陣的粽葉清香及肉粽的米香及肉香，實在十分迷人，真令人食指大動

特別嚴選新鮮食材，每一樣都經過精挑細選，嚴選花東圓糯米，洗後浸泡三小時，讓每顆米粒吸滿飽飽的水份，這樣在包粽子時才能壓得更緊實，最後加入獨家獨門醬汁和胡椒配方均勻拌炒成香氣四溢的肉粽飯，再將炒過後的肉粽飯包進粽葉裡，後續加入嚴選台灣的豬肉絲、新社的香菇絲還有畫龍點睛的放入一整顆充滿油香的鹹鴨蛋，用料真是真材實料，之後再將綁好的粽子放入蒸籠以古法炊蒸，所以口感特別香Q好吃，每一顆都是手包的滿滿幸福感

85度C與十八王公劉家肉粽的經典傳統蛋黃粽，屬於道地的北部粽，糯米經過蒸煮後，口感Q彈軟糯，並透出米粒的香甜，同時米粒綜合了粽葉的香氣，越嚼越有滋味

尤其鹹蛋黃好大一顆，飽滿紮實，蛋黃飄香卻不乾硬，吃起來綿密又帶有微微鹹香，溫醇飄香，口感相當適口

經典傳統蛋黃粽，不但份量大顆飽滿，餡料也十足，裡面有醇香的豬肉絲，增添香氣的香菇絲，還有鮮香又增味的蝦米，料多味美，品嚐起來每一顆肉粽都可以品嚐到如同親手包的幸福感，這次五顆特價$368元，全台85度C門市就能買回家品嚐美味的十八王公知名肉粽喔

大口品嚐時，迷人香氣撲鼻而來，陣陣粽香及肉香、米香，簡直香氣四溢，令人回味無窮，端午佳節家庭團聚、朋友聚會或是送禮，都相當適合，千萬不要錯過了喔^^

端午節吃粽子也要有儀式感，突然想到幾種吃法，供大家參考看看喔!!!!

吃肉粽大家屬於哪一種醬派???

一般來說，北部派喜歡吃甜辣醬，中部人喜歡搭配東泉辣椒醬，南部派喜歡吃蒜蓉醬，或是有的人喜歡加番茄醬

我則喜歡添加甜辣醬及東泉辣椒醬，我們家雖然不是中部人，但我跟老公都非常喜歡加東泉辣椒醬，口感甜甜辣辣好有滋味，東泉辣椒醬跟甜辣醬比較起來，會比較有辣

度，入口是甜甜的味道，尾韻則是具有辣度的風味，我相當喜愛，每年端午節都是搭配肉粽的好夥伴，大家不妨試試看喔

剛好老公是高雄人，高雄最有名的就是肉粽加入花生粉及香菜，搭配起來飄香又具風味，讓我跟老公品嚐道地的南部肉粽口味

肉粽添加花生粉就是十足的增添迷人香氣，撒上香菜美味更上層樓啊

甜心冰粽禮盒(10入/盒)，特價 : $420 ；原價: $500

甜心冰粽共有三種口味: 芝麻牛奶、紅豆牛奶、芋頭牛奶，口味可以任選，我們選擇紅豆牛奶*4、芋頭牛奶*3、芝麻牛奶*3

每個冰粽都是獨立包裝，外層主要是麻糬，所以會裹粉防止沾黏

保存需置於冷凍，品嚐前需退冰約5分鐘再食用，這樣才可保持冰粽Q軟的口感

現在5/18~6/10前，購買任一飲料，加購+$42元，可購買甜心冰粽乙個 (口味任選，原價 $50元)

三種獨特口味，每一種都冰涼爽口且消暑氣，內餡甜而不膩，黃金比例的搭配，口感沁涼Q彈，QQQ~每一口都覺得很爽快! 尤其禮盒包裝還是立體的超可愛龍舟造型，看起來大氣又吸睛十足，根本就是送禮首選推薦

甜心冰粽 紅豆牛奶

特別嚴選新鮮紅豆，經過慢火熬煮成香甜綿密的紅豆餡，中間是進口的鮮奶油，如果經過冷凍退冰後，品嚐起來更有冰淇淋的口感

外層麻糬Q軟好吃，內層則是飄香又濃郁的紅豆香氣，而且滋味甜而不膩，風味簡直一級棒

這次搭配我的創意吃法，在杯子底層置入青葡萄，上層放入香草冰淇淋及草莓冰淇淋，搭配香橙果乾及餅乾，最後放上紅豆牛奶冰粽，整體看起來像極了高級甜品，悠閒享受下午茶，相當享受

尤其冰粽搭配冰淇淋及水果，相當消暑好吃，夏天就要品嚐冰冰涼涼的甜品才對啊

甜心冰粽 芋頭牛奶

看這芋頭顏色，就知道相當天然，毫無色素成份，Q軟又沁心清涼的外皮，裡面包滿鬆軟可口的芋頭泥內餡，口感相當綿密細緻，又具芋頭的樸實風味，無論大人小孩都喜歡，而且皮Q也不黏牙，相當順口美味

這次我買了豆花，加入芋頭牛奶冰粽，搭配細嫩的豆花及花豆、紅豆、芋圓、粉粿等配料，一起品嚐，Q軟的麻糬皮碰到冰品更有嚼勁及彈性

淡甜樸實的芋泥餡加上猶如冰淇淋的鮮奶油，加上眾多的配料，相當完美的搭配，越吃越涮嘴，好吃的還想再吃一碗

甜心冰粽 芝麻牛奶

嚴選熟炒芝麻研磨而成的黑芝麻餡，口感相當濃醇飄香，透出芝麻迷人的香氣，越吃越透出濃郁的芝麻風味，讓口齒留香，回韻不絕

我的創意吃法，相當特別，就是將甜鹹風味的仙貝，中間夾入芝麻牛奶冰粽，一口咬下，外層酥脆的仙貝，裡面Q彈軟糯的麻糬外皮，搭配濃香的芝麻餡，整體鹹甜交錯，相當適口好吃

今年端午節還在煩惱吃甚麼粽子嗎?建議到85度C直接訂購，打電話可到門市取貨超方便的，不用排隊就拿到。無論是擁有豐盛豪華內餡的十八王公劉家肉粽，還有甜甜蜜蜜的甜心冰粽，都是送禮、自用兩相宜的送禮禮盒

還可以挑戰各式創意鹹粽、冰粽的創意吃法，豐富了今年端午節的多樣性，今年就選85度C的粽子，現在到85度C門市訂購鹹粽與冰粽，與親朋好友或同事，一起享受美好的端午佳節時光吧!!!!

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