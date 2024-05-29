新竹竟然還有只要80元的雙主菜便當！

老闆還提供60元自助冰，共有17種配料任你夾，只要配料不要裝超過半碗就可以，真的超佛心的！

位於竹東的「大同冰城」小米10年前就分享過了，當時報導後獲得不少粉絲的青睞

10年後小米再度來訪，發現即使現在物價不斷上漲，餐點價格也僅僅漲了10元而已！

10年前70元的雙主菜便當，現在一樣很便宜只要80元

自助冰從之前的50元，也只漲到60元~

在新竹來說，這樣的物價真的超佛心的，快跟著小米一起去看看吧。

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👉大同冰城位置及停車方式

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大同冰城位於竹東鎮大同路與信義路交叉口，信義立體停車場斜對面，對開車的朋友來說很方便。

附近有小米的愛店葉媽媽魷魚粳 糯米飯，餐點一樣平價又美味喔

👉大同冰城環境介紹

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每到用餐時段可是人潮滿滿，需要排隊等候呢

店內有2桌可以內用，大部分以外帶為主。

👉大同冰城菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

午晚餐供應便當，單主菜便當60元，10年前只要銅板價50元，10年之間只漲了10元超佛心的

雙主菜便當80元，主菜有控肉、滷肉、滷雞腿、滷排骨、炸雞腿和炸魚排任君挑選~

自助冰只要60元，共有17種配料任你夾，只要配料不要裝超過半碗就可以

對愛吃剉冰配料的人來說非常滿足，因為每一種配料都可以夾一些來吃 XD

雖然是自助冰，但配料一點也不馬虎，而且擺放乾淨整齊，每一種看起來都很好吃~

便當不管內用或外帶都有熱湯可以承裝。

👉大同冰城用餐心得分享

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來開動吧！

雙主菜便當只要80元真的超佛心的，還有超大碗只要60元的自助冰

店家營業這麼多年來，餵飽不少竹東在地朋友的胃

雙主菜便當(80元)小米今天和葡萄哥哥蕭文甫來訪，選了滷排骨和炸雞排兩個主菜。

便當還有三樣配菜和一樣小菜，小菜可能是菜脯或高麗菜隨機提供，就看運氣啦！

不過以這樣的份量和價格來說，真的超佛心的

這是小米的好友曾誠，他看過小米的分享後，也特別前去回憶他之前當外送員時必吃的便當。

這也是雙主菜便當，主菜有控肉和炸魚排，加上三樣配菜和菜脯小菜

炸雞排Size不小喔，肉質不柴，搭配胡椒鹽調味是很稱職的便當主菜。

滷排骨滷製入味，肉質嫩而不柴

有帶骨的排骨其實是比較貴的，食用時要小心一點不要咬到骨頭囉。

吃完雙主菜便當真的超飽的，對小資族和學生來說，大同冰城真的是平價又美味的首選

10年前小米就分享過的自助冰，10年後從50元只漲到60元喔

這麼大碗只要60元真的超便宜的~

而且上頭這些巧克力米、硬花生、軟糖和煉乳都不用另外加錢喔！只要在老闆剉冰時跟老闆說就可以

總共有17種配料，每一種看起來都好好吃喔

對愛吃剉冰配料的小米來說，每一樣都可以來一點

提醒大家以自己吃得完為原則，勿浪費食材

雖然裝料不要超過半碗，不過超過一點點、別超過太誇張，老闆應該也不會唸喔 XD

最後加上小米最愛的硬花生、巧克力米和軟糖，真的很五彩繽紛

買回家跟另一半分享，兩個人都很有飽足感。

雖然只要60元，但配料一點也不馬虎~

像是仙草、愛玉、紅豆、粉粿等等，食材都處理得很不錯。

加上糖水剉冰很有古早味，吃完也很有飽足感

還有三色布丁、芋圓等配料都很不錯

當然小朋友才做選擇，大人全部配料都要。

以上是我們的心得分享，大同冰城自助冰的食材品質，非常對得起它的價格

中午肚子餓又不想花大錢的朋友，小米推薦雙主菜便當喔！

👉大同冰城營業時間地址

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🌟店家資訊：大同冰城

🏠地址：新竹縣竹東鎮大同路108號

☎電話：0972 164 083

⏰營業時間：09:30–21:00 (不定期公休，請見粉絲團公告)

粉絲團：大同冰城

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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