店家名稱：卡瓦蛋糕 Kawacake

消費年月：2024年05月

消費品項：紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕

地址：220新北市板橋區文化路一段219-4號

電話：02-2272-9797

營業時間：每週日至一 12:00-21:00

官網：https://www.kawacake.com/

五月底的週末，仁夫神神秘秘地說要帶我出門逛街，

還悄悄帶了保冷袋跟冰寶，在逛了賣場後，繞到板橋文化路、板橋火車站附近，

在 KAWAcake 卡瓦蛋糕門口停車，讓我進去拿蛋糕，

這才說他訂了冰淇淋蛋糕要幫我過母親節，



仁夫訂定的就是這可愛的紅心芭樂乳酪冰淇淋蛋糕，

冰箱櫃裡好多粉嫩、可愛的冰淇淋蛋糕們，



冰櫃上還有貼心的生日蛋糕尺寸供參考，

要不是仁夫有帶了保冷袋，不然就可以連保冷袋一起帶回家了，卡瓦的保冷袋好可愛啊！



櫃台邊還很貼心有年齡對照表，生日蠟燭不知道要拿幾歲，直接參考對照表就可以，

冰淇淋蛋糕可以黑貓冷凍宅配(但不開放週日週一到貨)、大台北地區汽車快遞，



店內還有個可愛小桌，不知道是不是買迷你冰淇淋可以先在這享用，

拿冰淇淋蛋糕時，店員小姐姐會先把蛋糕拿出來給顧客確認無誤，

為避免食安問題，售出就不能退換貨囉！



店員小姐姐看到我們有準備保冷袋，還很貼心問要不要幫我們把冰淇淋蛋糕放自備的保冷袋，服務100分！



買冰淇淋蛋糕附贈的蛋糕刀、盤、彩色冰淇淋杓、金色蠟燭一根，一些DM，

冰淇淋蛋糕都是取貨當天製造，再採用急速冷凍技術，

未開封可以直接冷凍30天，這點很厲害！

（所以要購買冰淇淋蛋糕，記得務必提早3~7天前預訂！）



拿冰淇淋蛋糕時店員小姐姐也有說蛋糕下方是保冷劑，

沒想到是大包的保冷劑，很棒！

YEAH~可愛的冰淇淋蛋糕本人，

蛋糕盒上的「給家人最好的🧡」，這真的是！

寫文章分享才認真研究卡瓦的特色，也才認真發現仁夫的用心，



仁夫硬要點個蠟燭，來點儀式感，



才要切蛋糕時就發現愛心屁屁已經開始融化啦，

馬上再塞回冷凍，開好冷氣再來切蛋糕

就是要這樣切起來也美美的，吃起來才開心嘛！

紅心芭樂乳酪冰淇淋蛋糕上面白色愛心是奶油乳酪，

粉粉愛心是紅心芭樂義式冰淇淋，

底座外殼是鬆軟的戚風蛋糕，內部則為覆盆子牛奶，

白色愛心吃起來香濃、微甜，粉粉愛心吃起來酸甜、紅心芭樂香氣十足，

整體吃起來香氣十足、又清爽不膩口，

看官網介紹才知道是選用法國世界甜點大賽指定使用的紅心芭樂果泥，

且義式冰淇淋的乳脂含量低於8%，相較於美式冰淇淋乳脂含量則高於10%，

所以是低脂肪、低熱量、清爽無負擔的冰淇淋蛋糕。

人生第一個母親節蛋糕，就是要健康無負擔！

吃過冰淇淋蛋糕後，連之後寶寶蛋糕都想直接訂卡瓦了



不認真吃，義式冰淇淋就會迅速融給你看，

仁夫說這才代表不是化工冰淇淋嘛！大推～

對了，卡瓦蛋糕要在台北永春站開幕了！

台北人以後也可以直接坐捷運到永春站5號出口購買和領取蛋糕囉！



🎉店家詳細資訊🎉

卡瓦蛋糕官網：https://www.kawacake.com/

紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕

https://kawacake.net/iceguava03-sweety

卡瓦蛋糕官方LINE好友帳號：@KAWACAKE

卡瓦蛋糕門市資訊 (連結為GoogleMaps)

中和建三門市：新北市中和區建三路26號 (02) 2223-1080

永和永元門市：新北市永和區永元路105號 (02) 2926-3888

新莊復興門市：新北市新莊區復興路一段147號 (02) 2277-0099

板橋文化門市：新北市板橋區文化路一段219-4號 (02) 2272-9797

台北永春門市：台北市信義區忠孝東路五段477號 (2024.6開幕)