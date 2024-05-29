有沒有人跟我一樣愛吃POKE！最近找到一家近秋紅谷的沙拉POKE專賣「沙拉嗑」，POKE除了有搭配好的也能自由選！店內除了夏威夷POKE以外，還有熱壓土司、墨西哥捲餅、燕麥優格、健康飲品等，眾多選擇讓你吃得健康、補充一整天的營養！
位於朝富路上的沙拉嗑，店外看起來就很有朝氣！裝潢風格以黃綠白為主，給人清新的氛圍~
雖然以外帶為主，但店內也有一排吧檯桌可內用
色彩鮮豔繽紛的食材櫃，各式蔬菜、水果、根莖類任挑任選！
尤其這小黃瓜捲這樣太可愛了吧！
沙拉嗑菜單
自由選比較特別是1基底+5配料+1醬料+2撒料=$109，可加購蛋白質！
➤點餐方式：
選擇基底 ➡ 蛋白質 ➡ 配料 ➡ 醬汁 ➡ 撒料
基底：薑黃飯、蝴蝶麵、全生菜+$10、各半
蛋白質：生食鮭魚、骰子牛肉、手剝蝦子等，每個價格不同，依現場為主
配料：番茄、秋葵、紫高麗菜、黑豆、醋香木耳等，依現場為主
醬汁：經典波奇醬、柚子和風醬、巴薩米克醋、檸檬優格醬等，依現場為主
撒料：蒜酥、七味粉、芝麻、海苔絲、堅果碎、日式香鬆
有台灣pay、linepay、街口支付等，好方便~也有線上點餐~免排隊超方便！
現在還有打卡5星好評活動（以實際現場為主）
現在還有賣小農紅地瓜，看起來就很好吃！
我們比較懶得自由選，所以直接點配置好的增肌減脂沙拉&沖繩塔可飯！
▼增肌減脂沙拉$229
裡頭有雙份骰子牛肉、紫高麗菜、番茄、毛豆、小黃瓜、地瓜、水煮蛋
骰子牛肉兩份份量超多！口感偏紮實！帶有一點嚼勁~
裡頭滿滿的原型食物，尤其生菜份量好多~完全可以吃飽！
醬汁選擇檸檬優格醬，是限基底全生菜才可淋的醬，吃起來蠻清爽的，和生菜搭配很剛好！
整碗很適合健身完補充營養的選擇！
▼沖繩塔可飯$129 + 手剝蝦子$50
裡頭有番茄、玉米粒、毛豆、高麗菜絲、水煮蛋，再另外加購蝦子
這是後來新推出的沖繩塔可飯，基底是金黃色的薑黃飯，米粒Q彈
蝦子鮮美彈牙~而且很貼心都有剝殼！
沖繩塔可醬搭配起來酸酸甜甜的~整體吃起來很涮嘴！
整碗蔬菜量也蠻多的，當作正餐也很不錯！
▼蘋果醋飲 單點$45 （setB組合價+$35）
蘋果醋喝起來有淡淡蘋果香~還有檸檬片增加清爽度！
▼酸甜藍莓燕麥杯 單點$80（setD組合價+$70）
燕麥控的我怎麼能過這個！燕麥片搭配優格泡軟，還有加入藍莓果乾，吃起來微酸微甜，上面還有增加口感的清脆玉米片，不管是早餐或下午茶都很適合！
▼檸檬核桃肉桂捲 單點$89 （setD組合價+$79）
核桃肉桂捲再淋上檸檬糖霜，原以為會很違和，但沒想到口味上意外的搭！肉桂捲吃起來蠻軟綿的~濃濃肉桂香！肉桂控不能錯過！
整體來說，不管是食材上的新鮮度，或是選擇的多樣化，都會讓人想再回購！每天吃也不會膩~夏日正餐清爽新選擇！
【 沙拉嗑 】
▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/salact.salad/
▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/salact_salad/
▸ 地址｜台中市西屯區朝富路172號
▸ 電話｜04-22500688
▸ 營業時間｜10:30-20:00
▸ 訂餐點這
想看更多好吃好玩記得追蹤我▼
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com