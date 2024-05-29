為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒，給你活力營養一整天！｜沙拉嗑

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒，給你活力營養一整天！｜沙拉嗑

2024-05-29 15:36:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：104
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：224篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

沙拉嗑
phone04--2328 5882
place台中市西屯區朝富172號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

 

有沒有人跟我一樣愛吃POKE！最近找到一家近秋紅谷的沙拉POKE專賣「沙拉嗑」，POKE除了有搭配好的也能自由選！店內除了夏威夷POKE以外，還有熱壓土司、墨西哥捲餅、燕麥優格、健康飲品等，眾多選擇讓你吃得健康、補充一整天的營養！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

位於朝富路上的沙拉嗑，店外看起來就很有朝氣！裝潢風格以黃綠白為主，給人清新的氛圍~

 

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

雖然以外帶為主，但店內也有一排吧檯桌可內用

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

色彩鮮豔繽紛的食材櫃，各式蔬菜、水果、根莖類任挑任選！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

尤其這小黃瓜捲這樣太可愛了吧！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

沙拉嗑菜單

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

自由選比較特別是1基底+5配料+1醬料+2撒料=$109，可加購蛋白質！

 

點餐方式：

 選擇基底 蛋白質 配料 醬汁 撒料

基底：薑黃飯、蝴蝶麵、全生菜+$10、各半

蛋白質：生食鮭魚、骰子牛肉、手剝蝦子等，每個價格不同，依現場為主

配料：番茄、秋葵、紫高麗菜、黑豆、醋香木耳等，依現場為主

醬汁：經典波奇醬、柚子和風醬、巴薩米克醋、檸檬優格醬等，依現場為主

撒料：蒜酥、七味粉、芝麻、海苔絲、堅果碎、日式香鬆

 

有台灣paylinepay、街口支付等，好方便~也有線上點餐~免排隊超方便！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

現在還有打卡5星好評活動（以實際現場為主）

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

現在還有賣小農紅地瓜，看起來就很好吃！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

我們比較懶得自由選，所以直接點配置好的增肌減脂沙拉&沖繩塔可飯！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

增肌減脂沙拉$229

裡頭有雙份骰子牛肉、紫高麗菜、番茄、毛豆、小黃瓜、地瓜、水煮蛋

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

骰子牛肉兩份份量超多！口感偏紮實！帶有一點嚼勁~

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

裡頭滿滿的原型食物，尤其生菜份量好多~完全可以吃飽！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

醬汁選擇檸檬優格醬，是限基底全生菜才可淋的醬，吃起來蠻清爽的，和生菜搭配很剛好！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

整碗很適合健身完補充營養的選擇！

 

沖繩塔可飯$129 + 手剝蝦子$50

裡頭有番茄、玉米粒、毛豆、高麗菜絲、水煮蛋，再另外加購蝦子

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

這是後來新推出的沖繩塔可飯，基底是金黃色的薑黃飯，米粒Q

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

蝦子鮮美彈牙~而且很貼心都有剝殼！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

沖繩塔可醬搭配起來酸酸甜甜的~整體吃起來很涮嘴！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

整碗蔬菜量也蠻多的，當作正餐也很不錯！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

蘋果醋飲 單點$45 setB組合價+$35

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

蘋果醋喝起來有淡淡蘋果香~還有檸檬片增加清爽度！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

酸甜藍莓燕麥杯 單點$80setD組合價+$70

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

 

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

燕麥控的我怎麼能過這個！燕麥片搭配優格泡軟，還有加入藍莓果乾，吃起來微酸微甜，上面還有增加口感的清脆玉米片，不管是早餐或下午茶都很適合！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

檸檬核桃肉桂捲 單點$89 setD組合價+$79

核桃肉桂捲再淋上檸檬糖霜，原以為會很違和，但沒想到口味上意外的搭！肉桂捲吃起來蠻軟綿的~濃濃肉桂香！肉桂控不能錯過！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

整體來說，不管是食材上的新鮮度，或是選擇的多樣化，都會讓人想再回購！每天吃也不會膩~夏日正餐清爽新選擇！

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

【 沙拉嗑 】
店家FB https://www.facebook.com/salact.salad/
店家IG https://www.instagram.com/salact_salad/
地址｜台中市西屯區朝富路172
電話｜04-22500688
營業時間｜10:30-20:00
 訂餐點這


檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

台中西屯｜鄰近秋紅谷，109元起自由選夏威夷POKE健康餐盒

文章標籤
沙拉嗑 秋紅谷美食 台中秋紅谷美食 台中美食推薦 台中 台中美食 西屯 西屯美食 台中餐廳 台中西屯美食 台中西屯 Poke 夏威夷拌飯 台中自選沙拉專賣店 自選沙拉專賣 沙拉專賣店 自選沙拉 蛋白質好選擇 生菜沙拉
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台中美食推薦
morechevron_right
文章關鍵字
沙拉嗑 秋紅谷美食 台中秋紅谷美食 台中美食推薦 more
檢舉
share
chevron_left

宅配美食｜方便又快速、簡單卻不單調！各式調理
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up