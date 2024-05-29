有沒有人跟我一樣愛吃POKE！最近找到一家近秋紅谷的沙拉POKE專賣「沙拉嗑」，POKE除了有搭配好的也能自由選！店內除了夏威夷POKE以外，還有熱壓土司、墨西哥捲餅、燕麥優格、健康飲品等，眾多選擇讓你吃得健康、補充一整天的營養！

位於朝富路上的沙拉嗑，店外看起來就很有朝氣！裝潢風格以黃綠白為主，給人清新的氛圍~

雖然以外帶為主，但店內也有一排吧檯桌可內用

色彩鮮豔繽紛的食材櫃，各式蔬菜、水果、根莖類任挑任選！

尤其這小黃瓜捲這樣太可愛了吧！

沙拉嗑菜單

自由選比較特別是1基底+5配料+1醬料+2撒料=$109，可加購蛋白質！

➤點餐方式：

選擇基底 ➡ 蛋白質 ➡ 配料 ➡ 醬汁 ➡ 撒料

基底：薑黃飯、蝴蝶麵、全生菜+$10、各半

蛋白質：生食鮭魚、骰子牛肉、手剝蝦子等，每個價格不同，依現場為主

配料：番茄、秋葵、紫高麗菜、黑豆、醋香木耳等，依現場為主

醬汁：經典波奇醬、柚子和風醬、巴薩米克醋、檸檬優格醬等，依現場為主

撒料：蒜酥、七味粉、芝麻、海苔絲、堅果碎、日式香鬆

有台灣pay、linepay、街口支付等，好方便~也有線上點餐~免排隊超方便！

現在還有打卡5星好評活動（以實際現場為主）

現在還有賣小農紅地瓜，看起來就很好吃！

我們比較懶得自由選，所以直接點配置好的增肌減脂沙拉&沖繩塔可飯！

▼增肌減脂沙拉$229

裡頭有雙份骰子牛肉、紫高麗菜、番茄、毛豆、小黃瓜、地瓜、水煮蛋

骰子牛肉兩份份量超多！口感偏紮實！帶有一點嚼勁~

裡頭滿滿的原型食物，尤其生菜份量好多~完全可以吃飽！

醬汁選擇檸檬優格醬，是限基底全生菜才可淋的醬，吃起來蠻清爽的，和生菜搭配很剛好！

整碗很適合健身完補充營養的選擇！

▼沖繩塔可飯$129 + 手剝蝦子$50

裡頭有番茄、玉米粒、毛豆、高麗菜絲、水煮蛋，再另外加購蝦子

這是後來新推出的沖繩塔可飯，基底是金黃色的薑黃飯，米粒Q彈

蝦子鮮美彈牙~而且很貼心都有剝殼！

沖繩塔可醬搭配起來酸酸甜甜的~整體吃起來很涮嘴！

整碗蔬菜量也蠻多的，當作正餐也很不錯！

▼蘋果醋飲 單點$45 （setB組合價+$35）

蘋果醋喝起來有淡淡蘋果香~還有檸檬片增加清爽度！

▼酸甜藍莓燕麥杯 單點$80（setD組合價+$70）

燕麥控的我怎麼能過這個！燕麥片搭配優格泡軟，還有加入藍莓果乾，吃起來微酸微甜，上面還有增加口感的清脆玉米片，不管是早餐或下午茶都很適合！

▼檸檬核桃肉桂捲 單點$89 （setD組合價+$79）

核桃肉桂捲再淋上檸檬糖霜，原以為會很違和，但沒想到口味上意外的搭！肉桂捲吃起來蠻軟綿的~濃濃肉桂香！肉桂控不能錯過！

整體來說，不管是食材上的新鮮度，或是選擇的多樣化，都會讓人想再回購！每天吃也不會膩~夏日正餐清爽新選擇！

【 沙拉嗑 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/salact.salad/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/salact_salad/

▸ 地址｜台中市西屯區朝富路172號

▸ 電話｜04-22500688

▸ 營業時間｜10:30-20:00

▸ 訂餐點這



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