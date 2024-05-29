高雄小港區美食_孫東寶plus館小港崇文店─小港吃到飽，自助吧全新升級！250元起，多種口味披薩、炸物、季節水果、小菜、玉米濃湯、莫凡彼咖啡、果汁、冰淇淋通通無限供應，大推5分熟軟嫩爆汁「紐約教父牛排」、加點自然海味「鮮Q魷魚排」大滿足_附菜單，小港捷運站3號出口、小港捷運站美食、高雄小港美食、Dcard推薦小港美食
目錄索引
3.1 孫東寶plus館小港崇文店接待區
3.2 孫東寶plus館小港崇文店自助吧
4.1 人氣TOP1 紐約教父牛排
4.2 超值雙拼 鮮Q魷魚排
5. 消費資訊
5.2 孫東寶plus館小港崇文店菜單
5.3 優惠資訊
6. 高雄小港區美食相關資訊
6.1 品牌資訊
關於孫東寶plus館小港崇文店
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孫東寶小港崇文店plus館在哪裡
孫東寶plus館小港崇文店位於高雄市小港區崇文路15號，近小港捷運站3號出口、高雄中山國中、小港高中，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。
孫東寶plus館小港崇文店環境_餐點特色
「250元起_平價吃到飽」
「自助吧吃到飽全新升級_現烤多口味披薩、炸物、季節水果、小菜無限供應_多選擇飲料吧無限暢飲」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_中山國中站，走路4分鐘；捷運_小港捷運站3號出口，走路5分鐘
機車：附近機車停車格_漢民路
汽車：附近汽車收費停車格_漢民路；城市車旅停車場_金府站，走路4分鐘
交通指引_孫東寶plus館小港崇文店
崇文路漢民路交叉口_小港捷運站3號出口附近_機車停車格_汽車收費停車格_汽車收費停車場
選址於高雄市小港區崇文路15號的孫東寶plus館小港崇文店，擁有不錯的地理位置，鄰近小港捷運站3號出口、高雄中山國中、小港高中，附近有捷運站、公車站，距離大眾運輸站點近；機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。
顯眼招牌
用餐當天搭乘捷運下車後，從小港捷運站3號出口走路大約5分鐘即看到相當顯眼的孫東寶plus館小港崇文店招牌。
孫東寶plus館小港崇文店環境開箱
吃到飽餐廳門口
等候區
餐廳門口設置幾張椅子，提供給候位、等候外帶餐點的朋友們稍坐。
營業時間
孫東寶plus館小港崇文店營業時間為：
一~五 11：00~14：30；16：30~21：00
六、日 11：00~21：00
孫東寶plus館小港崇文店接待區
點餐_結帳區
走進孫東寶plus館小港崇文店，由外場人員協助安排座位 → 參考菜單 → 確認餐點後到點餐區 → 點餐、結帳。
付款方式
在孫東寶plus館小港崇文店用餐、外帶餐點可使用：現金、LinePay、悠遊卡、悠遊付等方式付款。
孫東寶plus館小港崇文店自助吧
無限量供應餐食自助吧
孫東寶plus館小港崇文店自助吧有感升級！
外場人員隨時巡視自助吧餐食份量，及時補充讓每個饕客都可以吃得盡興、吃得滿足。
推出現烤披薩_多種鹹口味甜口味、多樣化炸物_洋蔥圈、炸水餃、炸薯條、玉米濃湯、現烤法國麵包切片_佐香蒜或草莓果醬、台式經典滷肉飯、咖哩牛肉飯、季節水果、小菜，等自助吧餐食通通無限量吃到飽~
炸物區
炸水餃、洋蔥圈。
季節水果_小菜
鳳梨、柑橘、芭樂、小番茄。
黃金泡菜、黃金海帶絲，小菜品項不定期更換，依現場供應為主。
現烤法國麵包切片
孫東寶plus館小港崇文店飲料冰品吧
冰沙_甜薯片
吃完排餐，可到此區拿取甜薯片搭配綿細冰沙當做甜點享用。
冰沙
喝得到的真材實料，可以喝到蠻馥郁的咖啡香、抹茶香，冰沙口感是綿密細緻的。
莫凡彼咖啡_立頓奶茶
以嚴選莫凡彼咖啡豆為主角，有：義式濃咖啡、美式淡咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾、雙倍超濃咖啡，與立頓奶茶、重乳奶茶、熱牛奶等非咖啡系列熱飲。
人氣果汁品牌
黑面蔡楊桃汁、好漾蜂蜜檸檬、百家珍蘋果醋、明果白玉荔枝。
多款氣泡飲
零卡可樂、芬達橘子汽水、美粒果清果汁、飛想茶、雪碧、可口可樂。
柳橙汁、紅茶、無糖綠茶。
杜老爺冰淇淋
杜老爺冰淇淋有：巧克力、香草、薄荷巧克力、草莓等5~6種口味，依現場供應口味為主。
孫東寶plus館小港崇文店用餐空間
質感用餐空間
在寬敞、明亮的空間裡規劃2人桌、4人桌。
4桌
洗手間
孫東寶plus館小港崇文店餐點分享
人氣TOP1 紐約教父牛排
紐約教父牛排 430元
取自牛隻前腰脊肉部位，肉質緊實、油花分布均勻的紐約教父牛排，帶有一層薄薄的板筋，建議可選擇5分熟，可以吃到經過黑胡椒醬襯托更顯鮮嫩多汁的紐約教父牛排與板筋的Q彈口感，搭上選用優質麵粉製作的軟Q麵條、半熟蛋一起吃，好滿足。
超值雙拼 鮮Q魷魚排
超值加點 鮮Q魷魚排 190元
愛吃海鮮的朋友有推~
加190元，直接多加一尾刷滿存在感的鮮Q魷魚排！
現點現煎的鮮Q魷魚排，可以吃到蘊藏在軟嫩、不韌口感中的淡淡自然海味、鮮甜，不用沾醬就好吃。
用餐日期：2024_05月
付款方式：現金、LinePay、悠遊卡、悠遊付
凡店內用餐未點排餐者，酌收「共餐費」:
「共餐費」不得折抵其他餐點費用
_111cm~130cm 180元；131cm以上250元；250起自助吧吃到飽
_凡店內用餐(含主餐)一概不提供打包服務
_用餐時間自入座起算90分鐘
孫東寶plus館小港崇文店餐點評價
高雄小港區美食，走進小港捷運站3號出口附近的孫東寶plus館小港崇文店，吃午餐。
這次點了以往沒有吃過的孫東寶plus館小港崇文店人氣排餐：紐約教父牛排，還有每次都要加點的鮮Q魷魚排，在排餐的肉質口感上、加點魷魚、升級後更豐富的無限量供應自助吧餐食美味程度上，維持的相當不錯。
與之前的饗食體驗是相去不遠的，人潮絡繹不絕一樣維持著高品質出餐，大口吃著富含肉汁的軟嫩牛排超滿足。
孫東寶plus館小港崇文店菜單
高雄小港區美食_孫東寶plus館小港崇文店菜單，來源：孫東寶plus館小港崇文店FB粉絲頁，2024_05月
高雄小港區美食_孫東寶plus館小港崇文店菜單，來源：孫東寶plus館小港崇文店FB粉絲頁，2024_05月
優惠資訊
~113.08.11慶賀《貴族世家滴牛精》榮獲食品界奧斯卡獎「世界品質評鑑大賞-金獎」肯定
至孫東寶牛排、孫東寶plus館、貴族世家店內消費，
不限消費金額，可享1200元加購滴牛精(一盒10包) (原價2800元)
高雄小港區美食相關資訊
孫東寶plus館小港崇文店
設施：洗手間
類型：高雄小港區美食_小港吃到飽_小港捷運站3號出口_小港捷運站美食_高雄小港美食_Dcard推薦小港美食
⏰ 營業時間
一~五 11：00~14：30；16：30~21：00
六、日 11：00~21：00
📍 地址：高雄市小港區崇文路15號
📞 電話：07 806 8709
【分店資訊】
孫東寶plus館大溪康莊店
📍 地址：桃園市大溪區康莊路85號
📞 電話：03 378 9898
孫東寶plus館竹南延平店
📍 地址：苗栗縣竹南鎮延平路117號
📞 電話：037 552 901
孫東寶plus館小港崇文店
📍 地址：高雄市小港區崇文路15號
📞 電話：07 806 8709
孫東寶plus館潮州延平店
📍 地址：屏東縣潮州鎮延平路204號
📞 電話：08 789 7383
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