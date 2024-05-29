高雄小港區美食_孫東寶plus館小港崇文店─小港吃到飽，自助吧全新升級！250元起，多種口味披薩、炸物、季節水果、小菜、玉米濃湯、莫凡彼咖啡、果汁、冰淇淋通通無限供應，大推5分熟軟嫩爆汁「紐約教父牛排」、加點自然海味「鮮Q魷魚排」大滿足_附菜單，小港捷運站3號出口、小港捷運站美食、高雄小港美食、Dcard推薦小港美食

目錄索引

1. 關於孫東寶plus館小港崇文店

2. 交通指引_孫東寶plus館小港崇文店

3. 孫東寶plus館小港崇文店環境開箱

3.1 孫東寶plus館小港崇文店接待區

3.2 孫東寶plus館小港崇文店自助吧

3.3 孫東寶plus館小港崇文店飲料冰品吧

3.4 孫東寶plus館小港崇文店用餐空間

4. 孫東寶plus館小港崇文店餐點分享

4.1 人氣TOP1 紐約教父牛排

4.2 超值雙拼 鮮Q魷魚排

5. 消費資訊

5.1 孫東寶plus館小港崇文店餐點評價

5.2 孫東寶plus館小港崇文店菜單

5.3 優惠資訊

6. 高雄小港區美食相關資訊

6.1 品牌資訊

「高雄小港區美食_小港吃到飽」

「小港捷運站3號出口_小港捷運站美食」

「高雄小港美食_Dcard推薦小港美食」

孫東寶小港崇文店plus館在哪裡

孫東寶plus館小港崇文店位於高雄市小港區崇文路15號，近小港捷運站3號出口、高雄中山國中、小港高中，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

孫東寶plus館小港崇文店環境_餐點特色

「250元起_平價吃到飽」

「自助吧吃到飽全新升級_現烤多口味披薩、炸物、季節水果、小菜無限供應_多選擇飲料吧無限暢飲」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_中山國中站，走路4分鐘；捷運_小港捷運站3號出口，走路5分鐘

機車：附近機車停車格_漢民路

汽車：附近汽車收費停車格_漢民路；城市車旅停車場_金府站，走路4分鐘

崇文路漢民路交叉口_小港捷運站3號出口附近_機車停車格_汽車收費停車格_汽車收費停車場

選址於高雄市小港區崇文路15號的孫東寶plus館小港崇文店，擁有不錯的地理位置，鄰近小港捷運站3號出口、高雄中山國中、小港高中，附近有捷運站、公車站，距離大眾運輸站點近；機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。

顯眼招牌

用餐當天搭乘捷運下車後，從小港捷運站3號出口走路大約5分鐘即看到相當顯眼的孫東寶plus館小港崇文店招牌。

吃到飽餐廳門口

等候區

餐廳門口設置幾張椅子，提供給候位、等候外帶餐點的朋友們稍坐。

營業時間

孫東寶plus館小港崇文店營業時間為：

一~五 11：00~14：30；16：30~21：00

六、日 11：00~21：00

點餐_結帳區

走進孫東寶plus館小港崇文店，由外場人員協助安排座位 → 參考菜單 → 確認餐點後到點餐區 → 點餐、結帳。

付款方式

在孫東寶plus館小港崇文店用餐、外帶餐點可使用：現金、LinePay、悠遊卡、悠遊付等方式付款。

無限量供應餐食自助吧

孫東寶plus館小港崇文店自助吧有感升級！

外場人員隨時巡視自助吧餐食份量，及時補充讓每個饕客都可以吃得盡興、吃得滿足。

推出現烤披薩_多種鹹口味甜口味、多樣化炸物_洋蔥圈、炸水餃、炸薯條、玉米濃湯、現烤法國麵包切片_佐香蒜或草莓果醬、台式經典滷肉飯、咖哩牛肉飯、季節水果、小菜，等自助吧餐食通通無限量吃到飽~

炸物區

炸水餃、洋蔥圈。

季節水果_小菜

鳳梨、柑橘、芭樂、小番茄。

黃金泡菜、黃金海帶絲，小菜品項不定期更換，依現場供應為主。

現烤法國麵包切片

冰沙_甜薯片

吃完排餐，可到此區拿取甜薯片搭配綿細冰沙當做甜點享用。

冰沙

喝得到的真材實料，可以喝到蠻馥郁的咖啡香、抹茶香，冰沙口感是綿密細緻的。

莫凡彼咖啡_立頓奶茶

以嚴選莫凡彼咖啡豆為主角，有：義式濃咖啡、美式淡咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾、雙倍超濃咖啡，與立頓奶茶、重乳奶茶、熱牛奶等非咖啡系列熱飲。

人氣果汁品牌

黑面蔡楊桃汁、好漾蜂蜜檸檬、百家珍蘋果醋、明果白玉荔枝。

多款氣泡飲

零卡可樂、芬達橘子汽水、美粒果清果汁、飛想茶、雪碧、可口可樂。

柳橙汁、紅茶、無糖綠茶。

杜老爺冰淇淋

杜老爺冰淇淋有：巧克力、香草、薄荷巧克力、草莓等5~6種口味，依現場供應口味為主。

質感用餐空間

在寬敞、明亮的空間裡規劃2人桌、4人桌。

4桌

洗手間

紐約教父牛排 430元

取自牛隻前腰脊肉部位，肉質緊實、油花分布均勻的紐約教父牛排，帶有一層薄薄的板筋，建議可選擇5分熟，可以吃到經過黑胡椒醬襯托更顯鮮嫩多汁的紐約教父牛排與板筋的Q彈口感，搭上選用優質麵粉製作的軟Q麵條、半熟蛋一起吃，好滿足。

超值加點 鮮Q魷魚排 190元

愛吃海鮮的朋友有推~

加190元，直接多加一尾刷滿存在感的鮮Q魷魚排！

現點現煎的鮮Q魷魚排，可以吃到蘊藏在軟嫩、不韌口感中的淡淡自然海味、鮮甜，不用沾醬就好吃。

消費資訊

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金、LinePay、悠遊卡、悠遊付

凡店內用餐未點排餐者，酌收「共餐費」:

「共餐費」不得折抵其他餐點費用

_111cm~130cm 180元；131cm以上250元；250起自助吧吃到飽

_凡店內用餐(含主餐)一概不提供打包服務

_用餐時間自入座起算90分鐘

高雄小港區美食，走進小港捷運站3號出口附近的孫東寶plus館小港崇文店，吃午餐。

這次點了以往沒有吃過的孫東寶plus館小港崇文店人氣排餐：紐約教父牛排，還有每次都要加點的鮮Q魷魚排，在排餐的肉質口感上、加點魷魚、升級後更豐富的無限量供應自助吧餐食美味程度上，維持的相當不錯。

與之前的饗食體驗是相去不遠的，人潮絡繹不絕一樣維持著高品質出餐，大口吃著富含肉汁的軟嫩牛排超滿足。

高雄小港區美食_孫東寶plus館小港崇文店菜單，來源：孫東寶plus館小港崇文店FB粉絲頁，2024_05月

高雄小港區美食_孫東寶plus館小港崇文店菜單，來源：孫東寶plus館小港崇文店FB粉絲頁，2024_05月

~113.08.11慶賀《貴族世家滴牛精》榮獲食品界奧斯卡獎「世界品質評鑑大賞-金獎」肯定

至孫東寶牛排、孫東寶plus館、貴族世家店內消費，

不限消費金額，可享1200元加購滴牛精(一盒10包) (原價2800元)

孫東寶plus館小港崇文店

設施：洗手間

類型：高雄小港區美食_小港吃到飽_小港捷運站3號出口_小港捷運站美食_高雄小港美食_Dcard推薦小港美食

⏰ 營業時間

一~五 11：00~14：30；16：30~21：00

六、日 11：00~21：00

📍 地址：高雄市小港區崇文路15號

📞 電話：07 806 8709



檢視較大的地圖

品牌資訊

孫東寶plus館小港崇文店FB粉絲頁

孫東寶台式牛排官網

孫東寶台式牛排FB粉絲頁

【分店資訊】

孫東寶plus館大溪康莊店

📍 地址：桃園市大溪區康莊路85號

📞 電話：03 378 9898

孫東寶plus館竹南延平店

📍 地址：苗栗縣竹南鎮延平路117號

📞 電話：037 552 901

孫東寶plus館小港崇文店

📍 地址：高雄市小港區崇文路15號

📞 電話：07 806 8709

孫東寶plus館潮州延平店

📍 地址：屏東縣潮州鎮延平路204號

📞 電話：08 789 7383

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