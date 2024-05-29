MIRROR鏡像對話展

台灣自創精品咖啡新品牌－CURISTA COFFEE 奎士咖啡市府旗艦店，位於台北忠孝東路四段上，佔地百坪，純白極簡風格咖啡館，當天下雨非常多人在裡面喝咖啡，還有提供插座，不限時，非常貼心。

外牆有最新展覽，打造微型藝廊，由當代藝術家Abei以及周依一同創作，結合咖啡、藝術、美食，非常享受。

圓弧形吧台使用大理石紋與活動主題設計，非常有藝術感!

店內簡約純白的設計、挑高空間，大理石材質元素。頭上有懸吊在空中的燈飾，裝置藝術，運用曲線造型，非常漂亮。

設計曲線的木架，展示獨特咖啡豆，包裝設計很美，也有販售隨行杯，簡約有質感！多款咖啡可以選擇，買來送禮很不錯。

植物的藝術品，色彩鮮艷，都是以自然為主題，連頭也是樹，特別有想像力。

鸚鵡人虛擬末日世界中的考古人員，加上鏡子，很特別，鸚鵡人超級可愛。

知名琴酒品牌HENDRICK'S與插畫藝術家跨界合作，繪製在琴酒瓶上，獨一無二的藝術作品。

餐點

▷無酒精的「果宴氣泡冷萃之鏡」

使用荔枝、百香果、檸檬、氣泡水以及冷萃咖啡製作而成，喝起來酸酸甜甜的，配上冷萃的濃郁，中和咖啡的苦味，很適合怕苦的人，尤其是水果的香氣很濃，很推薦這杯。

▷有酒精的「琴香荔韻冷萃之鏡」

這款使用HENDRICK'S GRAND CABARET GIN格蘭父子亨利爵士舞魅琴酒為基底，有加入芒果、荔枝、柳橙、檸檬、紫蘇茶以及冷萃咖啡，水果咖啡搭配琴酒，味道很清爽好喝。

▷鏡鑽柑橘可可慕斯

裡面加入了鳳梨、柑橘醬、巧克力慕斯，圓形造型很漂亮，外殼是白巧克力裹可可粉，一口咬下巧克力慕斯的香甜配上柑橘醬，充滿驚喜。

切面能看到柑橘醬及巧克力慕斯，非常濃郁!

半自助式，用完餐，須把咖啡、餐盤放在回收區，回收區的桌上提供紙巾、糖、攪拌棒，自行拿取。

回收區設計很好看，一點都不像回收餐盤的地方。

菜單

BAZAAR Café聯名限定餐點

提供手沖單品咖啡、咖啡、輕食、巴斯克蛋糕、可麗露等，甜點很吸引人，除了咖啡也有冰沙、茶飲、調酒等選擇。

價錢適中，可以外帶咖啡~