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【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能吃到煙燻鮭魚|人氣手工自製麵包|必點可麗餅Lo&Lin July18th

2024-05-29 18:36:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：101
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：113篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：

Lo&Lin July18th
place台北市松山區延壽街147號1樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

 

 

Lo&Lin July18th

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

愛麗絲假日來到民生社區附近的Lo&Lin July18th，是一家結合歐式的早午餐，大片落地窗坐在高腳椅上，可以看到街景，非常簡約。

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

店內位置不多，桌椅很有一致性，環境很溫馨舒服。

 

菜單

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

有單點也有套餐式，可以自由搭配。

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

麵包都是手工製作，奶油也是使用法國進口，用料實在。

餐點  

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

愛麗絲這次都點單點，想試試不同口味。

▷手作煙燻鮭魚$180

煙燻鮭魚是老闆親自挑選煙燻過，加上底下cream cheese，很濃郁~

上面有淡淡的檸檬香味，特別提味。

▷鳳梨乳酸氣泡飲$130

整杯都是天然鳳梨製作，喝的到滿滿鳳梨甜味，酸酸甜甜的氣泡非常好喝，又解膩。

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

▷水波蛋油封番茄酸奶$150

麵包特別酥脆，加上番茄酸奶，切開水波蛋，搭配蛋液，特別順口，是一道清爽有味道的早餐。

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

▷皮卡第卷餅 $190

立刻聞到蘑菇的香味，是法國的美味料理 , 餅皮包裹著蘑菇及酸奶cream cheese , 味道非常濃郁，蘑菇料很多，滿滿的鮮奶油可以解膩，非常道地的一道料理，濃濃的起司味。

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

▷楓糖可麗餅$120

餅皮很軟，搭配淡淡的楓糖及莓果乾，酸酸甜甜的，這道一定要點，大人小孩都會愛。

【台北美食】早午餐現點現做|法式皮卡第捲餅|用料實在百元就能

▷玫瑰鮮奶茶$130

不會很甜的鮮奶茶，喝完無負擔，還有淡淡的玫瑰花香味。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

蛋糕 Lo&Lin July18th
📌 台北市松山區延壽街147號1樓左側
⏰ 08:00~16:00(周一、二公休)
☎️ 02 2748 0019

 

 

 

 
創作者介紹
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