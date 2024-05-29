Lo&Lin July18th

愛麗絲假日來到民生社區附近的Lo&Lin July18th，是一家結合歐式的早午餐，大片落地窗坐在高腳椅上，可以看到街景，非常簡約。

店內位置不多，桌椅很有一致性，環境很溫馨舒服。

菜單

有單點也有套餐式，可以自由搭配。

麵包都是手工製作，奶油也是使用法國進口，用料實在。

餐點

愛麗絲這次都點單點，想試試不同口味。

▷手作煙燻鮭魚$180

煙燻鮭魚是老闆親自挑選煙燻過，加上底下cream cheese，很濃郁~

上面有淡淡的檸檬香味，特別提味。

▷鳳梨乳酸氣泡飲$130

整杯都是天然鳳梨製作，喝的到滿滿鳳梨甜味，酸酸甜甜的氣泡非常好喝，又解膩。

▷水波蛋油封番茄酸奶$150

麵包特別酥脆，加上番茄酸奶，切開水波蛋，搭配蛋液，特別順口，是一道清爽有味道的早餐。

▷皮卡第卷餅 $190

立刻聞到蘑菇的香味，是法國的美味料理 , 餅皮包裹著蘑菇及酸奶cream cheese , 味道非常濃郁，蘑菇料很多，滿滿的鮮奶油可以解膩，非常道地的一道料理，濃濃的起司味。

▷楓糖可麗餅$120

餅皮很軟，搭配淡淡的楓糖及莓果乾，酸酸甜甜的，這道一定要點，大人小孩都會愛。

▷玫瑰鮮奶茶$130

不會很甜的鮮奶茶，喝完無負擔，還有淡淡的玫瑰花香味。