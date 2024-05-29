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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市龍潭區[氣炸鍋料理]超秦肉品鹹酥雞│7-11團購中!國產雞肉加上秘製配方，鮮嫩多汁好好吃! 氣炸鍋零失敗料理，宵夜

桃園市龍潭區[氣炸鍋料理]超秦肉品鹹酥雞│7-11團購中!國產雞肉加上秘製配方，鮮嫩多汁好好吃! 氣炸鍋零失敗料理，宵夜

2024-05-29 19:02:17 DPM 人氣：101
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窩客好文

DPM

發表篇數：391篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：

7-11 (龍功店)
phone03-4802864
place桃園市龍潭區黃唐村成功路198號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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每當半夜嘴巴癢，想要吃宵夜又不想出門?! 這時候拿出冷凍庫必備、7-11團購超人氣的「超秦肉品鹽酥雞」就可以閃亮登場! 拆開包裝不用解凍，直接放進氣炸鍋，15分鐘就能優雅上桌，外皮吃起來酥脆，雞肉不柴，不用調味直接吃就好好吃囉!

一包量超多，氣炸烤箱盤子都擺滿滿的。當然如果不想一次煮完，也能放冷凍分批煮，但開封後還是盡快吃完喔!

「超秦肉品鹽酥雞」冷凍保存，要料理時不用退冰，直接氣炸鍋炸15分鐘，溫度180度，就能快速上桌，超方便。家人、朋友相聚，也是很好的下酒菜料理。家裡如果沒有氣炸鍋，要用油炸或烤箱也是可以的。

「超秦肉品」推出的綠野農莊品牌，在2017世大運讓廚師們炸到手軟鹹酥雞，國內外選手為之瘋狂。現在在家也能品嘗到和選手們一樣的鹽酥雞料理。

「超秦肉品鹽酥雞」使用國產雞胸肉切製而成，加上獨家秘製配方，吃起來微微辣，不用調味就很好吃。炸物可以搭配檸檬解膩，好吃涮嘴。

雖然是雞胸肉，但肉嫩不柴，外皮吃起來脆脆，真的有像吃去外面鹽酥雞攤吃現炸般的美味。

看看哥哥雖然覺得有點辣辣，也是很喜歡一直吃。

除了直接吃享受鹽酥雞美味外，老爺加班回到家，煮個泡麵加上鹽酥雞，立刻變成唐揚雞麵料理，讓泡麵不再單調，美味升級！

 
購買通路：蝦皮、MOMO收尋「超秦肉品」; 實體通路7-11團購中

粉專：超秦美味生活 https://www.facebook.com/QiNChicken/

IG：超秦美味生活 https://www.instagram.com/qinchicken/

網路購買蝦皮商城 https://sho.pe/5jvurg

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