旅行造訪城市其中最有樂趣的就是發現一間讓自己自在自適的咖啡館桃花源。就像是在擁擠的都會生活中讓人想拋下一切逃離，走進一方寧靜的世界，沉澱心靈享受人與空間對話的咖啡時光。

隱身在基隆小山坡的After5步驟六基隆店 ，平日的午后，感受基隆小北投之美，靜享歲月靜好時光。

After5步驟六 ， 繼台北林森北路店和桃園龜山店兩間風評不錯的咖啡店，今年三月在有「基隆小北投」之稱的義六路展店設立After5步驟六基隆店 。這裡離基隆市區有些距離。步出基隆火車站沿著海洋廣場信二路、中正公園方向循址前進約莫二三十分鐘路程。最明顯的位置就在知名的「夏隆咖啡」斜對面的小山坡 ，拾級而上就到了。現在的「基隆小北投」已沒有日治時期的繁榮風華商業氣息，擁有的是那份寧靜山城的咖啡香街道氛圍。對於喜歡步行旅者的我們多了美好慢活的滋味。

沿著階梯走到店家門口，就看到以「正五角形」為簡約明亮設計的LOGO。After5步驟六基隆店 不提供預約服務只供現場候位。客滿時會限時兩小時。因隸屬於住宅區域，注意音量禮儀卻勿喧嘩影響住戶安寧。最低消費金額為一杯飲品，禁帶外食。

營業資訊

After5_步驟六基隆店

評分： / 4.8

地址：201台灣基隆市信義區義六路67號( 地圖 )

電話：02 2427 9788

營業時間

星期一: 09:00 – 18:00,

星期二: 09:00 – 18:00,

星期三: 09:00 – 18:00,

星期四: 09:00 – 18:00,

星期五: 09:00 – 18:00,

星期六: 09:00 – 18:00,

星期日: 09:00 – 18:00

星期一: 09:00 – 18:00, 星期二: 09:00 – 18:00, 星期三: 09:00 – 18:00, 星期四: 09:00 – 18:00, 星期五: 09:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 18:00, 星期日: 09:00 – 18:00 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

一樓空間

由老宅改造而成的After5步驟六基隆店，以簡潔俐落的空間融合工業風的燈具和充分的自然採光，結合復古和創新的元素。整體色調清新明亮，充分營造出獨特韻味的溫暖舒適氛圍。

開放式的中島吧台座位區是個適合和咖啡師聊天面對面交流的區域，看著咖啡師沖煮咖啡，純熟的手法不到三分鐘製作出的香濃咖啡。重點是喝到的手沖咖啡很好喝，充滿幸福的味道，值得細細品味。

吧台後方的義式咖啡機及其他咖啡的相關周邊器具。

慵懶舒服的沙發座位區。After5步驟六基隆店 也是親子友善咖啡廳。

After5步驟六基隆店 的咖啡豆自家烘焙，木頭層櫃上也擺設了咖啡的相關商品，有需求可洽詢店家。

在沙發區旁的樓梯拾級二上，也是另一個用餐空間。當日客人不多，不開放使用。只開放使用洗手間。

二樓空間

After5步驟六基隆店 的二樓空間，是觀賞風景的絕妙視野位置，坐在陽台區可眺望「基隆小北投」的綠意風景，綜錯的老宅小路，不管晴天萬里或著聽著雨聲在這裡享受一杯咖啡，愜意的心境就是一種浪漫的情懷，讓人放鬆又自在。

可惜，當日陽台大門深鎖。只能隔著玻璃窗遙遙相望，寄予相思之情。

After5步驟六基隆店 菜單

After5步驟六基隆店菜單有六大類別，有濾泡咖啡的創意咖啡飲品、義式咖啡、熱拿鐵蕨/餅飲品/孩子也想喝飲料( 無咖啡因、微量咖啡因 )、含酒精的特調咖啡飲品/精釀啤酒、甜點、手沖咖啡。

※ 菜單內容變動調整請依【After5步驟六基隆店 】官網 或現場菜單公布為主※

義式咖啡系列的飲品，可加價升級燕麥奶。

餐點分享介紹

After5步驟六基隆店，不定期有隱藏版的烘焙甜點。當日出爐的是抹茶費南雪。

手沖咖啡 -班莎獨角獸 衣索比亞 200 元

處理法 : 厭氧密處理

風味描述 : 莓果，水果軟糖 ，可可

班莎獨角獸手沖咖啡，酸甜飽滿柔順溫潤的口感，就像獨角獸在神話傳說般的優雅迷人。在平日的午后，坐在寧靜舒服的吧檯，欣賞著咖啡師的手沖技法，聆聽著柔和的音樂；享受新鮮咖啡香帶來的愉悅。這就是咖啡館。

超好吃蛋糕 150 元

蛋白霜蛋糕結合杏仁片和鮮奶油的超好吃蛋糕。濃郁的奶油香味搭配香烤酥脆的杏仁片和綿密順口的蛋糕口感，層層相疊的豐富層次感，真的是名符其實的超好吃蛋糕。配上一杯香醇可口咖啡更是完美。

核桃肉桂捲 120元

After5步驟六基隆店的肉桂捲比較偏向麵包的口感。濃郁的肉桂香最迷人，紮實口感的肉桂捲淋上滿滿的焦糖醬，搭配著越嚼越香的核桃，整體來說甜而不膩，非常適合下午茶的咖啡甜點。