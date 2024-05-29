身為一個熱愛甜食的小小甜食控，開箱各種甜食已成為我生活中不可或缺的小確幸。今天要與大家分享的是『Tiamo甜茉美式手工喜餅』，不僅僅是喜餅禮盒，更是日常生活中送禮好選擇，當然自己享用也很棒。尤其是Tiamo甜茉的品牌理念深深打動我，讓我更加想分享給大家：職人純手工製作、小批量生產、100%選用在地、法等頂級食材、使用高纖低糖、少油的理念製成、客製化喜餅，內容物搭配可客製化，現在就讓我們一起來看這次的開箱吧。

關於-Tiamo甜茉美式手工喜餅

『Tiamo甜茉美式手工喜餅』的故事始於一個簡單的願望

為孩子們提供全天然的蛋糕

選用健康的食材

秉持無添加的初心

2021年9月Tiamo甜茉正式成立

成為一家傳遞幸福的甜點店

這家店希望每個人都能感受到甜蜜

忙碌的生活中有甜茉為您帶來幸福

Tiamo甜茉的名字源於茉莉花的花語：永恆不變的愛

代表送禮人希望每個人都能感受到甜蜜

Tiamo在義大利語中也有「我愛你」的意思

增加了一點浪漫的小寓意

Tiamo甜茉選擇了台灣少見的美式點心

將布朗尼放入喜餅及禮盒中

創造了與眾不同的禮盒

（資料來源）

Tiamo甜茉美式手工喜餅-開箱

網購選定內容物之後

非常快就能收到禮盒了

是由黑貓宅急便送過來

一打開紙箱就能看見這次的禮盒

非常喜氣有質感

讓人也感染到這份甜蜜喜悅

這次要介紹的是『熾戀 L』款禮盒

設計理念是：執念是燃盡了一切的劫火，煉成了你我的永恆

禮盒內基本搭配有兩種選擇

NT.780 / 18入餅乾

NT.880 / 12入餅乾+6片蛋糕

很精緻的禮盒設計

幾乎是無死角的美麗與質感

禮盒背面印有全產品的成分標示

讓人食用起來更加放心

也知道自己吃進去什麼東西

還附有一個鏡面手提紙袋

送禮讓顯得有質感又漂亮

一打開禮盒

就能看到所有內容物都用塑膠密封袋裝起來

這樣能有效避免內容物潮濕

保持它的美味口感

Tiamo甜茉美式手工喜餅-門市試吃服務介紹

『Tiamo甜茉美式手工喜餅』

不僅提供網路購物服務

也有門市可以現場試吃和選購

Tiamo甜茉 x 相片中的菲莉絲 讀者優惠

現在只要看到此文章後預約到店試吃

預約到店享有免費精美小禮物一份

歡迎讀者們多加利用

門市預約試吃表單填寫：https://reurl.cc/yLAjl6

在門市試吃時可以享受到美式點心組合（依當週現場搭配）

喜餅禮盒的完整介紹

最新優惠諮詢

訂購流程及婚禮相關諮詢

此外關於喜餅或彌月訂購的細節

也可諮詢線上專員（LINE ID：@tiamo2021）

Tiamo甜茉美式手工喜餅-門市資訊、試吃條件

門市資訊：

台北店：台北市萬華區康定路84號

桃園旗艦店：桃園市桃園區正康三街146號1樓（出貨、零售、自取）

台中店：台中市西屯區重慶路116號2樓

試吃條件：

喜餅：憑相關證明（婚紗照、相關訂購合約）免試吃費

彌月：孕期滿30周免試吃費

其餘：試吃費200元/組，約2人份

Tiamo甜茉美式手工喜餅-產品特色

(1) 厚實有飽足感

相比法式餅乾的輕薄

美式手工餅乾的特色是厚實且有飽足感

尤其酥脆口感的美式餅乾

更貼近亞洲人的味蕾

(2) 招牌布朗尼

從蛋糕工作室起家的甜點主廚特別推薦自家布朗尼

溫潤順口

大部份的長輩接受度非常高

(3) 小批量生產

職人純手工精心製作

小批量生產確保品質

(4) 優質食材

100%選用在地與法等世界頂級食材

(5) 健康理念

無化學添加物

使用高纖低糖、少油的理念手工製作

(6) 客製化喜餅

內容物的搭配客製化

可選擇自己喜歡的口味進行搭配

Tiamo甜茉美式手工喜餅-口味介紹

這次一盒裡面總數量有18入

口味豐富

有午茶餅乾、布朗尼、磅蛋糕

一盒就能滿足喜歡甜食的大家

每種口味都很特別

吃起來驚喜連連

這裡提供所有產品的介紹及圖片

有興趣的讀者請點閱

https://www.tiamohandmade.com/products

午茶餅乾系列

辣味芝士：使用台灣嘉義的朝天辣椒粉，搭配著起司，有著微辣口感讓人越吃越上癮

花生酥：香濃的花生味，酥脆的口感，每一口都享受

美式玉米脆片：脆脆的玉米片，還有酸甜葡萄乾搭配，這款深受家人們喜愛

濃巧克力：濃郁的巧克力味，細膩的口感，讓人欲罷不能

MM花生：MM巧克力搭上花生餅乾底，甜蜜滋味滿點，這款阿菲覺得螞蟻人會超愛

黑糖椰子：使用台灣小農柴燻黑糖，加上泰國頂級椰子粉，獨特的味覺體驗，吃起來香甜又清爽

楓糖燕麥：口味可能較常見，吃起來記憶點偏普通

奶香巧克力：濃郁的奶香搭配巧克力的香氣，兩者搭配在一起吃起來很和諧

可可燕麥：可可的香氣與燕麥的健康結合，口感香脆，吃起來感覺很養生，長輩會很愛這款

布朗尼系列

原味布朗尼：濃郁的巧克力味，口感濕潤，意外的香濃讓人喜歡

核桃布朗尼：脆口的核桃搭配濃郁的巧克力，口感豐富，平常就愛吃堅果的阿菲最喜歡這個口味

紅寶石布朗尼：主廚使用微苦帶甜70％的瑞士蓮巧克力(又稱紅寶石巧克力)，口感及味道都豐富，也是我第一次吃到這口味，覺得新奇

磅蛋糕系列

經典奶香磅蛋糕：濃郁的奶香味，口感鬆軟，阿菲最推薦一開始從原味開始吃起

莓好磅蛋糕：酸甜的口感，阿菲最喜歡這款

洛神花磅蛋糕：濃郁的洛神花香氣，口感濕潤又帶點清爽，剛好適合現在這季節來品嚐

心得

『Tiamo甜茉美式手工喜餅』的禮盒可依照個人預算客製化

從價格380元到1180元不等

價格從平價到高價都有

非常貼心

相比一般機器製作的餅乾

『Tiamo甜茉美式手工喜餅』的口味特別又美味

特別適合愛吃甜食的人

吃起來甜蜜又開心

禮盒的設計也非常漂亮

是一款外型與內在實力兼具的禮盒

送禮的面向也很廣

無論是自己吃、作為喜餅、彌月禮盒，還是日常節慶送禮

都非常適合

真的是能送禮送到心坎裡

目前唯一的小缺點應該就是門市數量較少

希望未來能有更多的實體門市

讓大家可以方便前去預約品嚐

『Tiamo甜茉美式手工喜餅』

它們的每一口甜點都充滿了用心與幸福滋味

值得大家試試

Tiamo甜茉美式手工喜餅-店家資訊