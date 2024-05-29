身為一個熱愛甜食的小小甜食控，開箱各種甜食已成為我生活中不可或缺的小確幸。今天要與大家分享的是『Tiamo甜茉美式手工喜餅』，不僅僅是喜餅禮盒，更是日常生活中送禮好選擇，當然自己享用也很棒。尤其是Tiamo甜茉的品牌理念深深打動我，讓我更加想分享給大家：職人純手工製作、小批量生產、100%選用在地、法等頂級食材、使用高纖低糖、少油的理念製成、客製化喜餅，內容物搭配可客製化，現在就讓我們一起來看這次的開箱吧。
關於-Tiamo甜茉美式手工喜餅
『Tiamo甜茉美式手工喜餅』的故事始於一個簡單的願望
為孩子們提供全天然的蛋糕
選用健康的食材
秉持無添加的初心
2021年9月Tiamo甜茉正式成立
成為一家傳遞幸福的甜點店
這家店希望每個人都能感受到甜蜜
忙碌的生活中有甜茉為您帶來幸福
Tiamo甜茉的名字源於茉莉花的花語：永恆不變的愛
代表送禮人希望每個人都能感受到甜蜜
Tiamo在義大利語中也有「我愛你」的意思
增加了一點浪漫的小寓意
Tiamo甜茉選擇了台灣少見的美式點心
將布朗尼放入喜餅及禮盒中
創造了與眾不同的禮盒
Tiamo甜茉美式手工喜餅-開箱
網購選定內容物之後
非常快就能收到禮盒了
是由黑貓宅急便送過來
一打開紙箱就能看見這次的禮盒
非常喜氣有質感
讓人也感染到這份甜蜜喜悅
這次要介紹的是『熾戀 L』款禮盒
設計理念是：執念是燃盡了一切的劫火，煉成了你我的永恆
禮盒內基本搭配有兩種選擇
NT.780 / 18入餅乾
NT.880 / 12入餅乾+6片蛋糕
很精緻的禮盒設計
幾乎是無死角的美麗與質感
禮盒背面印有全產品的成分標示
讓人食用起來更加放心
也知道自己吃進去什麼東西
還附有一個鏡面手提紙袋
送禮讓顯得有質感又漂亮
一打開禮盒
就能看到所有內容物都用塑膠密封袋裝起來
這樣能有效避免內容物潮濕
保持它的美味口感
Tiamo甜茉美式手工喜餅-門市試吃服務介紹
不僅提供網路購物服務
也有門市可以現場試吃和選購
Tiamo甜茉 x 相片中的菲莉絲 讀者優惠
現在只要看到此文章後預約到店試吃
歡迎讀者們多加利用
門市預約試吃表單填寫：https://reurl.cc/yLAjl6
在門市試吃時可以享受到美式點心組合（依當週現場搭配）
喜餅禮盒的完整介紹
最新優惠諮詢
訂購流程及婚禮相關諮詢
此外關於喜餅或彌月訂購的細節
也可諮詢線上專員（LINE ID：@tiamo2021）
Tiamo甜茉美式手工喜餅-門市資訊、試吃條件
門市資訊：
台北店：台北市萬華區康定路84號
桃園旗艦店：桃園市桃園區正康三街146號1樓（出貨、零售、自取）
台中店：台中市西屯區重慶路116號2樓
試吃條件：
喜餅：憑相關證明（婚紗照、相關訂購合約）免試吃費
彌月：孕期滿30周免試吃費
其餘：試吃費200元/組，約2人份
Tiamo甜茉美式手工喜餅-產品特色
(1) 厚實有飽足感
相比法式餅乾的輕薄
美式手工餅乾的特色是厚實且有飽足感
尤其酥脆口感的美式餅乾
更貼近亞洲人的味蕾
(2) 招牌布朗尼
從蛋糕工作室起家的甜點主廚特別推薦自家布朗尼
溫潤順口
大部份的長輩接受度非常高
(3) 小批量生產
職人純手工精心製作
小批量生產確保品質
(4) 優質食材
100%選用在地與法等世界頂級食材
(5) 健康理念
無化學添加物
使用高纖低糖、少油的理念手工製作
(6) 客製化喜餅
內容物的搭配客製化
可選擇自己喜歡的口味進行搭配
Tiamo甜茉美式手工喜餅-口味介紹
這次一盒裡面總數量有18入
口味豐富
有午茶餅乾、布朗尼、磅蛋糕
一盒就能滿足喜歡甜食的大家
每種口味都很特別
吃起來驚喜連連
這裡提供所有產品的介紹及圖片
有興趣的讀者請點閱
https://www.tiamohandmade.com/products
午茶餅乾系列
辣味芝士：使用台灣嘉義的朝天辣椒粉，搭配著起司，有著微辣口感讓人越吃越上癮
花生酥：香濃的花生味，酥脆的口感，每一口都享受
美式玉米脆片：脆脆的玉米片，還有酸甜葡萄乾搭配，這款深受家人們喜愛
濃巧克力：濃郁的巧克力味，細膩的口感，讓人欲罷不能
MM花生：MM巧克力搭上花生餅乾底，甜蜜滋味滿點，這款阿菲覺得螞蟻人會超愛
黑糖椰子：使用台灣小農柴燻黑糖，加上泰國頂級椰子粉，獨特的味覺體驗，吃起來香甜又清爽
楓糖燕麥：口味可能較常見，吃起來記憶點偏普通
奶香巧克力：濃郁的奶香搭配巧克力的香氣，兩者搭配在一起吃起來很和諧
可可燕麥：可可的香氣與燕麥的健康結合，口感香脆，吃起來感覺很養生，長輩會很愛這款
布朗尼系列
原味布朗尼：濃郁的巧克力味，口感濕潤，意外的香濃讓人喜歡
核桃布朗尼：脆口的核桃搭配濃郁的巧克力，口感豐富，平常就愛吃堅果的阿菲最喜歡這個口味
紅寶石布朗尼：主廚使用微苦帶甜70％的瑞士蓮巧克力(又稱紅寶石巧克力)，口感及味道都豐富，也是我第一次吃到這口味，覺得新奇
磅蛋糕系列
經典奶香磅蛋糕：濃郁的奶香味，口感鬆軟，阿菲最推薦一開始從原味開始吃起
莓好磅蛋糕：酸甜的口感，阿菲最喜歡這款
洛神花磅蛋糕：濃郁的洛神花香氣，口感濕潤又帶點清爽，剛好適合現在這季節來品嚐
心得
『Tiamo甜茉美式手工喜餅』的禮盒可依照個人預算客製化
從價格380元到1180元不等
價格從平價到高價都有
非常貼心
相比一般機器製作的餅乾
『Tiamo甜茉美式手工喜餅』的口味特別又美味
特別適合愛吃甜食的人
吃起來甜蜜又開心
禮盒的設計也非常漂亮
是一款外型與內在實力兼具的禮盒
送禮的面向也很廣
無論是自己吃、作為喜餅、彌月禮盒，還是日常節慶送禮
都非常適合
真的是能送禮送到心坎裡
目前唯一的小缺點應該就是門市數量較少
希望未來能有更多的實體門市
讓大家可以方便前去預約品嚐
它們的每一口甜點都充滿了用心與幸福滋味
值得大家試試
Tiamo甜茉美式手工喜餅-店家資訊
- 桃園喜餅 Tiamo甜茉 丨 美式手工喜餅
- 評分： / 5
- 地址：330台灣桃園市桃園區正康三街146號( 地圖 )
- 電話：0981 848 309
- 營業時間
星期一: 休息,
星期二: 13:30 – 20:00,
星期三: 13:30 – 20:00,
星期四: 13:30 – 20:00,
星期五: 13:30 – 20:00,
星期六: 13:30 – 20:00,
星期日: 13:30 – 20:00
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