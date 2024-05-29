海神熱炒｜海鮮控必收~ 汐止百元平價人氣熱炒店，澎湖直送小卷咬下會爆汁!

在台北居然有百元熱炒店，今年新開幕的這家【海神熱炒 】，是許多老饕想要私藏的口袋名單，主打熱炒料理、串燒、炸物和湯品，連近期超夯的小龍蝦都能夠吃到，份量實在口味也吃得出師傅料理功力，整體C0值很不錯，涮嘴到不知不覺就吃了好幾碗白飯!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【海神熱炒 】位於新北市汐止區大同路，從汐科火車站（南站）步行約12分鐘可抵達，鄰近汐科火車站、好市多汐止店和公車站牌，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【海神熱炒 】用餐環境明亮且乾淨，帶有質感的日式氛圍，座位分為10人圓桌和多張4人桌，無論是朋友或是家族聚餐都很適合。

▼【海神熱炒 】酒水自助區有柳橙汁、芭樂汁、麥仔茶、蘋果西打、Orion啤酒、生啤酒、百威啤酒等，採取自行拿取最後飯後結帳即可。

菜單

餐點介紹

燙鮮小管💰250元

▼來自澎湖新鮮直送的燙鮮小管，份量超霸氣給得像座小山，每一個都頭好壯壯又飽滿，趁熱咬下還會爆汁，不用額外沾醬就很鮮甜!

澎湖花枝排💰250元

▼同樣真材實料的澎湖花枝排，外皮炸到金黃酥脆卡滋好咬，裏頭的內餡吃得到花枝本人，口感嚼勁又紮實!

絲瓜鮮蚵💰250元

▼香氣十足的這道絲瓜鮮蚵，絲瓜炒到軟爛入味，搭配飽滿的鮮蚵海味十足，滿是天然海鮮的鹹香~

滑蛋蝦仁💰250元

▼榮登我最愛的滑蛋蝦仁，還沒吃就聞到濃厚蛋香，輕輕劃破蛋皮可以看到超多蝦仁，口感滑順充滿濕潤感。

蔥爆羊肉💰220元

▼上桌便香氣四溢的蔥爆羊肉，火侯掌握的剛剛好，羊肉肉質軟嫩不會腥，還能吃到明顯的鍋氣有夠香!

和風沙拉💰160元

▼份量超級大盆的和風沙拉，以生菜為基底搭配番茄和小黃瓜，再淋上胡麻醬整個好夠味!

滷肉飯（小）💰30元

▼看似平凡的這碗滷肉飯，一吃下去卻格外讓人驚豔，滷到帶點些微膠脂感，好香好夠味，肥瘦適中剛剛好不會太膩，不知不覺就整碗吃光光~

用餐心得

沒想到台北居然能吃到這麼佛的熱炒，最低只要百元價的【海神熱炒 】，無論口味和份量都很不錯，尤其是咬下會爆汁的澎湖小卷，吃過一次就會讓人上癮，下次還想試看看串燒品項!

店家資訊

粉絲團 : 海神熱炒 FB

線上預約: openrice.com

電話 : 02 2648 8180

地址：新北市汐止區大同路一段343號

營業時間： 10:30–13:30, 17:00–02:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food