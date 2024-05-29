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【新北石門】富貴角燈塔步道｜療癒海景輕鬆步道，台灣最北端一日遊，富基漁港吃海鮮，新北景點推薦 - 貪吃猴的幻想

2024-05-29 22:51:00 貪吃猴 人氣：102
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：702篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 石門區

來到台灣最北邊，富貴角燈塔，是新北石門熱門地標之一。我們沿著富基漁港一路走到臺灣極北富貴角燈塔步道，步道大概約2K左右輕鬆好走，也很適合拍照，台灣北海岸的無敵海景盡收眼底，還順路去探訪了CNN票選臺灣八大秘境之一老梅綠石槽台灣北海岸一日遊富貴角燈塔推薦來走一遭。

富貴角燈塔
地址:新北市石門區253
時間:09:00~18:00(周一休息)
電話:02-2638-1049
門票:免費入園
官網介紹:請點我
>>google導航

富貴角燈塔步道怎麼去?

來到石門婚紗廣場，這裡有許多知名小吃跟拍照景點，我們決定前往富基漁港吃午餐先

前往富基漁港沿途風景就非常漂亮，北海岸線就在旁邊，忍不住停下來拍了幾張

富基漁港

台灣最北有知名的富基漁港，觀光客都會來這裡吃海鮮，網路google查一下，海鮮餐廳幾乎評價都很不錯

富基漁港美食

來到台灣最北富貴角，中午順路到富基漁港吃海鮮，網路上看到這間張記專業生魚片評價頗高，之前還有電視來採訪，跟朋友就決定吃這間了。老闆本人相當好客，而且還會跟你介紹他們家厲害的生魚片，另外也有各式海鮮熱炒、飯麵食、湯等可以選擇，朋友聚餐選合菜一起吃最方便。

圖文介紹>>【新北石門】張記專業生魚片｜富基漁港老饕必吃生魚片。海鮮熱炒合菜。新北美食推薦

重機驛站

吃飽離開富基漁港後，繼續往富貴角前進，途中經過重機驛站，這邊可以讓機車車友可以直接騎上平台觀景。

放眼望去是一望無際的大海，陣陣海風吹拂著臉頰，好舒服喔~

富貴角燈塔步道

跟著google導航走來到了步道入口處，這裡有地圖標示跟指示牌

富貴角燈塔步道除了可以來散步走走，也有不少人騎自行車來遊覽北海岸風景

步道平緩好走，不過全程幾乎都曝曬沒有遮蔽物，記得要做好防曬

火山噴發掉落下來的巨石岩塊，也成了富貴角顯眼的打卡地標

這天雲偏多，至少天氣還算好，整個海岸線視野非常清楚

富貴角燈塔

富貴角燈塔門口是大家必拍打卡點，好不容易等到沒有人的空景照，解鎖台灣最北角

富貴角燈塔，原稱富基角燈塔，是台灣最北端的燈塔，於1896年由日本人建造的。

這裡也有廁所跟飲料販賣機，滿方便的欸

淡藍色的大海非常療癒，在這邊吹海風很放鬆

燈塔上方平台處視野非常棒，可以上來拍照走走

跟著指示牌繼續往下個景點走，距離不會太遠，很適合全家大小

台灣極北地標也是大家會來拍照的打卡點之一

順著濱海步道來到老梅熱門景點，前方沙灘處聚集超多人

老梅綠石槽

新北石門景點推薦。來到台灣最北邊富貴角燈塔，當然不能錯過季節限定熱門景點老梅綠石槽，曾被CNN票選台灣八大秘境之一，每年4~5月北海岸這一帶的火山礁岩被大片海藻染綠，是當地少見的特殊景觀。附近有老梅迷宮、富貴角燈塔、富基漁港等熱門景點，可以安排一天來這裡吃喝玩樂唷。

圖文介紹>>【新北景點】老梅綠石槽｜季節限定北海岸抹茶地毯，CNN票選台灣八大秘境之一

景點資訊 

富貴角燈塔
地址:新北市石門區253
時間:09:00~18:00(周一休息)
電話:02-2638-1049
門票:免費入園
官網介紹:請點我
>>google導航

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評分者：貪吃猴
評論分數
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