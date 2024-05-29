來到台灣最北邊，富貴角燈塔，是新北石門熱門地標之一。我們沿著富基漁港一路走到臺灣極北富貴角燈塔步道，步道大概約2K左右輕鬆好走，也很適合拍照，台灣北海岸的無敵海景盡收眼底，還順路去探訪了CNN票選臺灣八大秘境之一老梅綠石槽。台灣北海岸一日遊，富貴角燈塔推薦來走一遭。

富貴角燈塔步道怎麼去?

來到石門婚紗廣場，這裡有許多知名小吃跟拍照景點，我們決定前往富基漁港吃午餐先

前往富基漁港沿途風景就非常漂亮，北海岸線就在旁邊，忍不住停下來拍了幾張

富基漁港

台灣最北有知名的富基漁港，觀光客都會來這裡吃海鮮，網路google查一下，海鮮餐廳幾乎評價都很不錯

富基漁港美食

來到台灣最北富貴角，中午順路到富基漁港吃海鮮，網路上看到這間張記專業生魚片評價頗高，之前還有電視來採訪，跟朋友就決定吃這間了。老闆本人相當好客，而且還會跟你介紹他們家厲害的生魚片，另外也有各式海鮮熱炒、飯麵食、湯等可以選擇，朋友聚餐選合菜一起吃最方便。

圖文介紹>> 【新北石門】張記專業生魚片｜富基漁港老饕必吃生魚片。海鮮熱炒合菜。新北美食推薦

重機驛站

吃飽離開富基漁港後，繼續往富貴角前進，途中經過重機驛站，這邊可以讓機車車友可以直接騎上平台觀景。

放眼望去是一望無際的大海，陣陣海風吹拂著臉頰，好舒服喔~

富貴角燈塔步道

跟著google導航走來到了步道入口處，這裡有地圖標示跟指示牌

富貴角燈塔步道除了可以來散步走走，也有不少人騎自行車來遊覽北海岸風景

步道平緩好走，不過全程幾乎都曝曬沒有遮蔽物，記得要做好防曬

火山噴發掉落下來的巨石岩塊，也成了富貴角顯眼的打卡地標

這天雲偏多，至少天氣還算好，整個海岸線視野非常清楚

富貴角燈塔

富貴角燈塔門口是大家必拍打卡點，好不容易等到沒有人的空景照，解鎖台灣最北角

富貴角燈塔，原稱富基角燈塔，是台灣最北端的燈塔，於1896年由日本人建造的。

這裡也有廁所跟飲料販賣機，滿方便的欸

淡藍色的大海非常療癒，在這邊吹海風很放鬆

燈塔上方平台處視野非常棒，可以上來拍照走走

跟著指示牌繼續往下個景點走，距離不會太遠，很適合全家大小

台灣極北地標也是大家會來拍照的打卡點之一

順著濱海步道來到老梅熱門景點，前方沙灘處聚集超多人

老梅綠石槽

新北石門景點推薦 。來到台灣最北邊富貴角燈塔，當然不能錯過季節限定熱門景點老梅綠石槽，曾被CNN票選台灣八大秘境之一，每年4~5月北海岸這一帶的火山礁岩被大片海藻染綠，是當地少見的特殊景觀。附近有老梅迷宮、富貴角燈塔、富基漁港等熱門景點，可以安排一天來這裡吃喝玩樂唷。

圖文介紹>>【新北景點】老梅綠石槽｜季節限定北海岸抹茶地毯，CNN票選台灣八大秘境之一

景點資訊

延伸閱讀

【新北瑞芳】九份老街美食/周邊景點/一日遊行程

【新北瑞芳】基隆山步道｜30分鐘登頂小百岳，欣賞黃金山城百萬美景

【九份景點】不厭亭｜新北台102縣最美寂寞公路

【基隆景點】望幽谷濱海步道｜輕鬆好拍夢幻蔚藍步道

【基隆景點】潮境公園｜飛天掃帚、鸚鵡螺溜滑梯、東北角海景

【八斗子美食】冰點｜海科館旁好吃小卷米粉，超大碗黑糖刨冰

【基隆美食】潮境蕭媽媽冬瓜石花凍｜潮境公園美食

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧