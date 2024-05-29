位於台中美術館附近的 不設限飲食空間 ，是一間充滿創意料理的低調小餐館，有許多自家研發的創意菜色搭配飯食、咖哩跟湯的美味簡餐。也有供應甜點咖啡飲品，全時段供餐中場不休息，想來喝個下午茶也是相當不錯。 不設限飲食空間 也有配合外送平台服務，在家也可以輕鬆品嘗到現做的美味飯食。

不設限食飲空間

地址:台中市西區五權西二街98號

電話:04-2378-2029

時間:11:00~21:00(一二休息)

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台中景點、西區美食

不設限飲食空間在哪裡?

不設限飲食空間位在靠近台中美術館的五權西二街，剛好跟很夯的HOYO CAFE同一條街，沒有明顯的招牌相當低調，不過生意卻非常好。

除了固定店休，營業時間都是全時段供應餐點，中間不休息喔

不設限飲食空間環境介紹

裝潢相當居家文青，簡約白色系我滿喜歡的

假日生意還不錯~記得要先預約

冷凍櫃有自家製作的咖哩、肉醬調理包，買回去自己煮也很簡單

二樓空間也相當漂亮，適合多人聚餐

不設限飲食空間菜單價位

不設限飲食空間主打自製飯食、咖哩跟創意料理，也有甜點飲品可以搭配，整體看起來偏向中式簡餐，很有在家吃飯的感覺。價格一個人大概差不多200~400，就有很豐盛飽足的一餐。

家常清湯

點套餐附贈一碗湯，裡面有菇類、豆皮等，湯頭清甜好喝

南洋香烤梅花肉

現烤豬梅花肉一上桌整個香噴噴，主餐盤還有附沾醬跟生菜沙拉，營養很均衡

附餐沙拉

沙拉選用一些季節時蔬下去搭配，沾上自製油醋醬汁，清爽開胃

梅花肉幾乎都是瘦肉，肉質細嫩不乾柴，非常香，搭配沾醬風味更有層次

菲力香蘋奶油燒

個人相當推薦點這一道，精選菲力牛肉，加了一顆蛋黃實在太誘人

牛肉非常軟嫩，醬汁更是厲害，拿來拌飯都覺得香

森林莓果微氣泡、蔗香紅茶

清涼的氣泡飲跟紅茶，解膩又好喝，一邊吃飯還可以喝著飲料，真是享受

法式焦糖烤布蕾

最後還有一個烤布蕾甜點，外層有炙烤過的焦糖，非常脆。烤布蕾口感紮實，入口即化，完全不輸大餐廳的甜點。

店家資訊

不設限食飲空間

地址:台中市西區五權西二街98號

電話:04-2378-2029

時間:11:00~21:00(一二休息)

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