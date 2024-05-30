桃園最新期間限定 蘆竹炫YA農遊季 百萬造景燈飾開展了～

一年一度的蘆竹炫YA農遊季絢麗登場，打造夜間夢幻秘境，彷彿是夜光版的愛麗絲夢遊仙境，等著遊客來大拍美照💕

2024年 蘆竹炫YA農遊季資訊

活動主題：蘆竹炫YA農遊季-夏日繽紛派對

活動日期：2024/05/20-2024/08/31（6/1正式點燈開幕）

點燈時間：每日18:00~22:00

蘆竹炫YA農遊季 如何去？

大古山登山步道公園

📍 桃園市蘆竹區大古路228號

🅿️ 有免費停車場 （可停在福山宮廟前廣場） 活動期間周末提供免費農遊專車（詳細資訊等官方公告會在即時新增）

交通停車資訊及接駁車資訊 交通停車資訊及接駁車資訊

捷運A10山鼻站>>山腳夜市>>大古路與泉州路口>>大古山福山宮前廣場 6/1(六)16:00-22:00捷運A10山鼻站>>山腳夜市>>大古路與泉州路口>>大古山福山宮前廣場 捷運A10山鼻站>>山外路>>山林路三段2巷>>坑子溪休閒農業區遊客服務中心 6/2(日)08:30-14:30捷運A10山鼻站>>山外路>>山林路三段2巷>>坑子溪休閒農業區遊客服務中心 有關於大古山福山宮前廣場6/1開幕記者會當天將進行交通管制，時間16:00-22:00，管制路段為大古路及小古山路。 交通管制資訊有關於大古山福山宮前廣場6/1開幕記者會當天將進行交通管制，時間16:00-22:00，管制路段為大古路及小古山路。

2024年 蘆竹炫YA農遊季 美拍展區分享

6/1~7/28 「蘆竹炫YA農遊季」活動於大古山及坑子溪休閒農業區熱鬧開展，桃園市政府農業局規劃三大主題30場次農遊小旅行、10場次食農教育體驗，歡迎民眾免費報名參加，在大古山登山步道公園及休區遊客中心更是有百萬造景美拍燈飾，活動期間周末提供免費農遊專車串連雙休閒農業區及美拍燈區歡迎民眾一起來農遊賞燈。

一停好車就可以看到閃亮亮的展區啦！我們是5/21號來拍攝，現場都已經點燈囉，人潮也不多，若是想單純來散步拍美照，蠻推薦開幕點燈前來比較好拍，展期時間有三個月，平日來應該都算好拍照。點燈後也會有攤販進駐會更熱鬧喔～

沿著登山步道階梯走上去，第一個看到的燈飾造景就是 嬉遊光城 有可愛的大兔兔邀請大家跟著步伐，穿梭在夢幻水晶體中，一同進入大古山城光之領域，五光十色的燈景超級絢麗，在夜光下更吸引人。

迷幻蝶谷 蝴蝶沿著小徑向前兒型，雙翅翩翩、優雅而到此處形成蝶谷，搭配3D裸視全息投影技術，蝴蝶或隱或現，穿梭在樹林中，讓夜間也能看到美麗起舞的蝴蝶，超夢幻。

彩蝶起舞 這區有超巨大的百合花卉，象徵祝福百年好合的寓意，百合花開會散發出迷人香味，吸引蝴蝶翩翩起舞成群而至，願每位來此的旅客，都能在愛情中遇到最美的自己。有著超美大百合跟翩然起舞的蝴蝶，這裡就像夜間迷幻花園，有真實版愛麗絲夢遊仙境感。

近期超洗腦的蘑菇，在這裡也能看到！巨大的蘑菇好有童話感，搭配孩子最愛的蘑菇蘑菇歌曲，這裡一定是孩子最喜歡的拍攝點。兩層樓的涼亭也裝飾著花朵燈飾，變得更古錐。

魔力駿馬 走上二樓涼亭前就會被無敵閃亮的黃金駿馬吸引，奔馳在草叢中，彷彿撒下魔幻種子，在夜間裡讓繽紛花朵綻放美麗。

框起大古 超喜歡涼亭二樓這個浪漫造景，巨型相框可以將美麗夜景一同映入相框中，拍起來超級美！

靈動光塔 由8組鮮豔的光塔，照耀著整個大谷山步道，還有浦公英般的造型燈飾搭配超級閃耀。

老鷹翱翔 是哥哥最喜歡的造景，地上的五彩老鷹會動讓兄妹很感興趣，大古山環境維護得宜，加上生態復育有成，老鷹也是以此地為家喔。

炫幻森道 大古山步道平緩，在坡道兩側利用枯木藝術裝置搭配閃爍燈飾超特別，是網美最愛的取景處之一～當天就看好幾個年輕妹妹在這拍了好一陣子呢。

展區整個逛下來很舒適，步道平緩好走，很適合親子情侶來散散步賞燈、夜景，造景處地上也有貼著最佳拍攝點標示，讓遊客可以輕鬆拍出美美的照片。

周邊也有可愛的小飛機造景，無敵可愛！ 大古山登山步道白天晚上的景色都很棒， 6/1正式開幕也會有市集、攤販及周邊活動， 超推薦傍晚時刻來玩，可以欣賞白天晚上景色， 結束後也能到周邊的景觀餐廳用餐唷🥳

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