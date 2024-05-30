原來苗栗公館有這麼一家值得造訪的夜景景觀餐廳【桐遊柿界】

入園每人100元可全額抵消費，還免服務費，更沒有限制低消只能抵飲料，還可以總額達標即可，是現今少見超佛心景觀餐廳！

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桐遊柿界 ❙ 低消只要100元，坐擁浪漫百萬夜景，苗栗公館景觀餐廳!

桐遊柿界視野絕佳，但其實距離公館市區不遠

當天我們先去 穿龍老屋豆腐坊 吃豆花後，再前往桐遊柿界

店家前方備有停車處，禁帶外食

ADD:苗栗縣公館鄉館東村12鄰166-6號

TEL:03 723 2358

營業時間:平日17:00-23:00、假日15:00-23:00 (週二公休)

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走進來後別有洞天，很遼闊的視野

以戶外桌位為主，視野絕佳，好天氣當然要坐戶外

每一面都可以飽覽美景，入夜後燈火通明，就是百萬夜景了

也有室內桌位，怕熱、怕蚊蟲叮咬可以選擇坐室內

但就沒有那麼好的視野了

建築物外還有吧檯式的桌位

戶外區還有一片草地，草地上有藝術裝置可以美拍

很不錯的空間及景觀，只要低消100元真的很划算

草地上唯一一組桌位，這應該可以算是VIP區

桐遊柿界菜單及價格

提供簡餐、小火鍋、義大利麵、炸物、鬆餅以及冷熱飲

餐點選擇不多，價格還算實在

我們是吃完午餐接著去吃豆花，然後再來這裡賞景下午茶

晚上還要去棗莊過母親節，就只點了小朋友吵著要吃的奶油培根義大利麵及雞塊

以及一杯小朋友喝的巧克力牛奶及大人喝的熱拿鐵

後來見到別桌都點小火鍋，看起來很不錯耶，大家有來的話可以點小火鍋享用

很悠閒的氛圍，美好的景觀

造訪當天是不熱的天氣，所以坐戶外沒有感受到熱，若是夏季就不知道是否會爆熱

然後當天蚊蟲不多，沒有被叮咬，店家也有提供蚊香

我們來的時候人不多，隨著時間越來越晚人潮漸漸多了起來

原來大家都是要來賞夜景的，可惜我們要趕著去吃母親節大餐，天色未暗就離開了

苗栗百萬夜景留待大家自行來欣賞！

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