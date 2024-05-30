築間酸菜魚又有新分店啦！這次開在中科商圈，開幕首日就吸引大批嚐鮮人潮！除了一個人也能吃的酸菜魚，還從中午營業到凌晨2點半，吃宵夜也好方便！築間集團近年來除了火鍋，還跨足燒肉、中式、韓式料理、麻辣鍋、吃到飽，現在居然挑戰酸菜魚，研發了七種不同口味，內用還有免費的洛神陳皮茶隨你喝

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築間酸菜魚中科店｜45秒影片搶先看

築間酸菜魚中科店在哪裡？

築間酸菜魚中科店位在國安路跟福林路交口處，築間幸福鍋物旁邊、燒肉smile樓下，一次三個同集團品牌聚集在這裡，根本就是中科商圈的築間小聚落ＸＤ

築間酸菜魚中科店｜店內環境

一走進店裡就看到『湯比魚更鮮，一碗記三天』，主打可以喝湯的酸菜魚，也是築間酸菜魚的一大特色！

餐廳裝潢以暴走族文化為基礎，整體走一個漫畫風，搭配迷幻燈光，感覺活力十足，是年輕人會喜歡的氛圍

好像走進漫畫書裡，店裡每一個角落都充滿視覺性

還提供免費的洛神陳皮茶可以自己泡

吃酸菜魚就是要配洛神茶！自製的洛神陳皮茶可以依口味調整，就連杯子都好有趣～

築間酸菜魚中科店菜單

築間酸菜魚總共有七款湯底，口味豐富又特別，點餐直接選擇障礙ＸＤ目前只有總長酸菜魚跟無雙腸血旺魚會辣，其他都不會辣，份量也都有小、中、大三種選擇，跟市面上的酸菜魚比起來，選擇更有彈性了！

這邊使用QR code點餐，同桌一個人代表點餐就好，避免重複

有別於傳統重麻重辣的酸菜魚，這邊主打湯比魚更鮮，是連湯都可以喝的酸菜魚！還有很多炸物跟私房菜可以點

從裝潢到餐具都是一樣的漫畫風

築間酸菜魚｜總長酸菜魚（小） $388元

我們點了小份酸菜魚，雖說是1人份，但份量很有誠意，食量一般的話絕對吃不完喔ＸＤ 而且這邊的酸菜魚可以調整辣度，有微辣、小辣、一般辣，平常有在吃辣的朋友可以直接點一般辣

招牌酸菜魚是去上海跟30年酸菜魚料理經驗的師父學習，再調整成適合台灣人的口味，原始配料有黑木耳、金針菇、魚片、豬肉片、寬粉、酸菜、白蘿蔔片，其他配料就需要額外加點，我自己覺得吃起來味道不輸刁民，但口味沒有那麼地重跟辣，尤其上面的蒜酥很香，增添一些酥脆口感很加分

使用烏鱧魚片，入口十分滑嫩卻又保有Q彈口感，覺得很好吃，而且超適合不喜歡挑魚刺的朋友！裡面原本的魚片就不少，愛吃魚的朋友點餐時可以再加量，吃起來超過癮

築間酸菜魚｜脆骨鮮肉丸 $45元

配料我多點了脆骨鮮肉丸，提醒你們一開始就要點好喔，因為會直接跟酸菜魚煮在一起！平常我沒有很愛吃丸子，但這個脆骨丸我覺得蠻可以的，裡面有一些軟骨丁，咬起來會有脆脆的口感，貢丸本身也很好吃，咬開會帶點鮮肉湯汁，一口一顆剛剛好



酸菜魚是以柴魚昆布湯為基底，搭配自然發酵的酸菜，再放入朝天椒、泡椒及青花椒增添香氣，跟坊間的酸菜魚比起來，雖然也是香麻酸辣的重口味，但湯頭比較沒有那麼油膩

裡面還有寬粉，吃完也會很有飽足感

築間酸菜魚｜極道明太子奶香魚（小） $438元

另外一個很吸引我的口味是明太子奶香魚，一上桌就可以看到很澎湃的海鮮料，湯頭呈現淡粉色也蠻美的

裡面配料比酸菜魚更豐富！除了基本配料外，還有淡菜、白蝦、蛤蜊、花枝、帆立貝，以一人份來說，這碗海鮮量真的很多

魚片吸附奶香湯汁，吃起來更香滑嫩口

使用築間人氣奶香湯底，再加入起司與明太子，湯頭風味很濃郁！而且明太子的顆粒感明顯，很有存在感

這個口味有點像吃義大利麵的感覺，搞不好把主食換成義大利麵也蠻有特色的呦

築間酸菜魚｜蟹膏鮭魚卵拌飯 $129元

受不了蟹膏跟鮭魚卵的誘惑，點了一碗超邪惡的拌飯！

濃郁蟹膏入口，嘴裡就有滿滿鮮味，加上鮭魚卵的爆漿口感，再搭配蒜片，覺得好滿足啊！

築間酸菜魚｜花魁仙釀奶茶 $60元 、 葡萄沙瓦 $120元

奶茶可以免費加料，有寒天跟仙草凍兩種可以選，不過奶茶對我來說有點太甜了！這裡也有女生喜歡的水果沙瓦，可以放鬆微醺一下，飲料是用紙杯裝的，喝不完還可以直接帶走！

＜警語：開車不喝酒、未成年請勿飲酒＞

除了各種口味的魚類主餐，炸物也是必點的！雖然說是賣酸菜魚，但店內居然提供超過10種以上的炸物，還被笑說是鹹酥雞店了ＸＤ

築間酸菜魚｜蝦滑鑲油條 $120元

很推薦你們這道蝦滑鑲油條，把蝦滑包進油條裡再裹粉油炸，外面還蠻少見的，重點是真的很好吃耶！切面非常飽滿，油條入口也好酥脆

咬開裡面還有整塊厚實蝦仁，真的很真材實料

築間酸菜魚｜鐵漢小酥肉 $99元

小酥肉是四川特色料理，豬肉切長條後再去油炸，表皮炸得很酥脆而且肉條口感比想像中更軟嫩，做成椒麻口味很涮嘴，很適合當作下酒菜

築間酸菜魚｜薯條有毒 $99元

薯條加上香氣濃郁的松露白醬，趁熱吃好幸福

築間酸菜魚｜神帝酒嗆蝦 $158元

蝦子吃起來新鮮又Q脆，蝦頭裡滿滿蝦膏，我覺得蠻好吃的，只是酒味比較沒那麼明顯

築間酸菜魚｜金閣芒果奶酪 $69元、 可可冰淇淋 $69元

甜點選了芒果奶酪跟可可冰淇淋都不錯，奶酪吃起來很滑嫩，還有果醬跟寒天增加口感！冰淇淋則是有濃郁的花生香氣，還吃得到兩種不同口感的酥脆花生粒，飯後來一碗很消暑

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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築間酸菜魚 台中中科店

▋地址 : 台中市西屯區國安一路6號1樓

▋電話 : (04) 2461-1888

▋營業時間 : 週一～週日 11:00~凌晨2:30

▋粉絲團 : 築間酸菜魚

▋線上訂位 : 築間酸菜魚

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