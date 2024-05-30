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【台中北區】狩鍋，宵夜想吃鍋？主打288元起火鍋吃到飽，無限量供應蔬食、飲料、霜淇淋、魯肉飯

2024-05-30 10:10:00 熊胖の妃常生活 人氣：212
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熊胖の妃常生活

發表篇數：664篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：

狩鍋
place台中市北區漢口路四段72-1號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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台中北區美食

 

台中有家營業到凌晨五點的火鍋吃到飽，店名叫狩鍋狩鍋主打288元起就可以無限享用自助吧吃到飽，妃妃同樣從Instagram的短影音這家狩鍋的時候，就已經決定要來試試，好奇的熊胖也想知道狩鍋288元的火鍋吃到飽到底可以吃什麼？同樣的，有吃過的朋友歡迎留言跟熊胖分享，沒吃過的朋友就跟熊胖一同來看看吧！

 

【台中北區】狩鍋，宵夜想吃鍋？主打288元起火鍋吃到飽，無限
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【台中北區】狩鍋，宵夜想吃鍋？主打288元起火鍋吃到飽，無限

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【台中北區】狩鍋，宵夜想吃鍋？主打288元起火鍋吃到飽，無限

 

 

台中北區美食

台中北區美食

 

狩鍋，位於台中北區漢口路上，從外觀裝潢看來是走一股岩洞風格，而這附近在停車方面當然也是不太方便，機車部分也還好，想吃的朋友除了需要特別訂位之外，也需要耐心地尋找車位。

 

台中北區美食

 

一進入狩鍋就可以看到招待的櫃檯，不過時常都沒有接待人員，不是不在乎客人，而是狩鍋外場的工作人員真的少，熊胖用餐的時候大約看一看，差不多只有兩三個。

 

台中北區美食

台中北區美食

 

狩鍋的環境上，簡潔且明亮，入口處的用餐區呈現的是比較有質感一些，另一邊的用餐區就比較一般，不過值得一提的是，座位都算寬敞，用餐起來還算舒服。

 

台中北區美食

台中北區美食

台中北區美食

 

狩鍋的中島有提供冷飲、熱飲以及霜淇淋，而霜淇淋旁邊還有一些配料區，熊胖覺得比起之前分享的瀧厚炙燒熟成牛排的自助吧好太多了。 

 

台中北區美食

 

狩鍋也準備了一些蔬菜以及火鍋料，就誠意上來說，真的給的很足。

 

台中北區美食

 

狩鍋在醬料部分也不馬虎，多種醬料任君搭配。

 

台中北區美食

台中北區美食

 

狩鍋無限供應白飯之外，另外還有準備一鍋油蔥肉燥，從上圖來看，這一鍋的肉燥是真的可以撈得到料，而不是只有一堆醬汁。

 

台中北區美食

【DM擷取自網路】

 

狩鍋準備的鍋物算是蠻多元的，基本上就是288元起跳的價格，當然，想吃得越好價格方面就越高，一種鍋只搭配一盤肉，想在肉肉上獲得一定上的滿足，熊胖是建議最好還是點雙人套餐888元以上才比較有可能。

 

 

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熊胖の 。妃常生活。
 


 

台中北區美食

▲鮮蔬豆腐鍋 288元

 

答案揭曉，狩鍋288元火鍋吃到飽的品項就是這一鍋，也就是說基本的蔬食鍋，這次我們點的這一鍋也不算是素食的，畢竟這一鍋的湯底是屬於雞湯鍋，素食的朋友也可以更換素食鍋湯底。

 

台中北區美食

 

剛剛上述已說過，蔬食豆腐鍋是雞湯鍋，在還沒丟入任何食材之前，它雞湯鍋的湯底味道還算不錯，不致於完全沒味道，喝的到淡淡的鮮甜味。

 

台中北區美食

▲藍絲帶牛五花鍋 358元+石狩奶香鍋+68元

 

本來以為應該會是市面上的牛奶鍋之類的，沒想到狩鍋這石狩奶香鍋的湯底顏色，著實讓我們有點嚇到，而且喝起來讓我們覺得味道超級像奶茶鍋，還蠻特別的。

 

台中北區美食

 

每一鍋另外都會附上一盤蔬菜盤，熊胖認為，這蔬菜盤似乎有點多餘了，畢竟熊胖認為，既然都有提供蔬食自助吧，雖然有些食材在自助吧上是沒有的，但也不見得這一盤的每種食材人人都愛，何不直接讓客人到自助吧取用自己想吃的食材，既不浪費，客人吃的也開心。

 

台中北區美食

 

這一盤是點豆腐鍋附上的豆腐花盤，有兩碟豆腐花以及些許的千張。值得一說的是這豆腐花的刀工真的細。

 

台中北區美食

▲DIY紙包蝦仁漿 128元

 

這一道是我們另外加點的火鍋食材，它的吃法就是將蝦仁漿包覆在千張之中，然後再丟到火鍋裡面煮，整體吃起來Q彈Q彈，千張的豆香味搭上蝦仁漿帶來的甜，吃起來可說是層次相當豐富。

 

台中北區美食

▲滷肉飯

 

狩鍋提供的滷肉，香氣足夠，有一定的水準，整個吃起來不會太油膩，白飯部分軟硬適中，粒粒分明，整個吃起來還不錯。

 

台中北區美食

▲藍帶絲牛五花 單點78元

 

就肉片來看，看似好像相當大，其實並不然，薄度上來看也算薄，就熊胖來吃的話是需要兩片一起才會比較有飽嘴感，雖是如此，不得不說狩鍋的肉片還算得上新鮮。

 

台中北區美食

▲甜點-楊枝甘露

 

沒想到狩鍋不但提供了自助吧的霜淇淋之外，竟然還有提供餐後甜點，這是讓熊胖相當意外的，熊胖用餐的當天提供的是楊枝甘露。

 

台中北區美食

 

狩鍋的甜點還算濃稠，以芒果口味的醬汁搭配西米露，整體味道還算不錯，不會太甜，不過就是稠了點，整體表現還算不錯。

 

台中北區美食

 

狩鍋這次提供的霜淇淋口味是北海道鮮奶以及黑糖奶茶兩種口味，熊胖選擇了綜合口味，黑糖奶茶的味道還蠻濃郁的，也沒有太重的冰沙感，搭配一旁的配料吃，口感還算不錯。

 

台中北區美食

 

這次來到狩鍋這邊用餐，在餐點的品質上大致都不錯，雖然288元對熊胖來說真的吃不到什麼東西，大概就吃一堆蔬食，不然就是自助吧的火鍋料來充飢，想吃到肉基本上都要358元起跳，而且還不是吃的很滿足哦，如上述所說，要吃的比較滿足的話，基本就要直上888元以上還比較有可能，不過狩鍋的自助吧準備的份量也可以說很有誠意，而且上大夜班的朋友想吃個火鍋也是有個去處也是不錯，好啦！以上就是熊胖在狩鍋這邊的自費體驗分享，你也喜歡吃火鍋嗎？這一篇提供給你參考囉！

 

 
【文章屬個人感受，不代表全部】
 

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🍀 店家資訊 🍀
🌸店名：狩鍋
 🔎官網：狩鍋
☎️電話：04 2297 0006
🏡地址：台中市北區漢口路四段72-1號
⏰營業時間：11:30~05:00
🐷服務項目：火鍋專賣
📋內用、外帶、付現。
❌ 公休日：依官方公告

－－－－－ ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶ －－－－－
 
 
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