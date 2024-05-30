▲鮮蔬豆腐鍋 288元

答案揭曉，狩鍋288元火鍋吃到飽的品項就是這一鍋，也就是說基本的蔬食鍋，這次我們點的這一鍋也不算是素食的，畢竟這一鍋的湯底是屬於雞湯鍋，素食的朋友也可以更換素食鍋湯底。

剛剛上述已說過，蔬食豆腐鍋是雞湯鍋，在還沒丟入任何食材之前，它雞湯鍋的湯底味道還算不錯，不致於完全沒味道，喝的到淡淡的鮮甜味。

▲藍絲帶牛五花鍋 358元+石狩奶香鍋+68元

本來以為應該會是市面上的牛奶鍋之類的，沒想到狩鍋這石狩奶香鍋的湯底顏色，著實讓我們有點嚇到，而且喝起來讓我們覺得味道超級像奶茶鍋，還蠻特別的。

每一鍋另外都會附上一盤蔬菜盤，熊胖認為，這蔬菜盤似乎有點多餘了，畢竟熊胖認為，既然都有提供蔬食自助吧，雖然有些食材在自助吧上是沒有的，但也不見得這一盤的每種食材人人都愛，何不直接讓客人到自助吧取用自己想吃的食材，既不浪費，客人吃的也開心。

這一盤是點豆腐鍋附上的豆腐花盤，有兩碟豆腐花以及些許的千張。值得一說的是這豆腐花的刀工真的細。

▲DIY紙包蝦仁漿 128元

這一道是我們另外加點的火鍋食材，它的吃法就是將蝦仁漿包覆在千張之中，然後再丟到火鍋裡面煮，整體吃起來Q彈Q彈，千張的豆香味搭上蝦仁漿帶來的甜，吃起來可說是層次相當豐富。

▲滷肉飯

狩鍋提供的滷肉，香氣足夠，有一定的水準，整個吃起來不會太油膩，白飯部分軟硬適中，粒粒分明，整個吃起來還不錯。

▲藍帶絲牛五花 單點78元

就肉片來看，看似好像相當大，其實並不然，薄度上來看也算薄，就熊胖來吃的話是需要兩片一起才會比較有飽嘴感，雖是如此，不得不說狩鍋的肉片還算得上新鮮。

▲甜點-楊枝甘露

沒想到狩鍋不但提供了自助吧的霜淇淋之外，竟然還有提供餐後甜點，這是讓熊胖相當意外的，熊胖用餐的當天提供的是楊枝甘露。

狩鍋的甜點還算濃稠，以芒果口味的醬汁搭配西米露，整體味道還算不錯，不會太甜，不過就是稠了點，整體表現還算不錯。

狩鍋這次提供的霜淇淋口味是北海道鮮奶以及黑糖奶茶兩種口味，熊胖選擇了綜合口味，黑糖奶茶的味道還蠻濃郁的，也沒有太重的冰沙感，搭配一旁的配料吃，口感還算不錯。

這次來到狩鍋這邊用餐，在餐點的品質上大致都不錯，雖然288元對熊胖來說真的吃不到什麼東西，大概就吃一堆蔬食，不然就是自助吧的火鍋料來充飢，想吃到肉基本上都要358元起跳，而且還不是吃的很滿足哦，如上述所說，要吃的比較滿足的話，基本就要直上888元以上還比較有可能，不過狩鍋的自助吧準備的份量也可以說很有誠意，而且上大夜班的朋友想吃個火鍋也是有個去處也是不錯，好啦！以上就是熊胖在狩鍋這邊的自費體驗分享，你也喜歡吃火鍋嗎？這一篇提供給你參考囉！

【文章屬個人感受，不代表全部】



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🍀 店家資訊 🍀

🌸店名：狩鍋

☎️電話： 04 2297 0006

🏡地址： 台中市北區漢口路四段72-1號

⏰營業時間：11:30~05:00

🐷服務項目：火鍋專賣

📋內用、外帶、付現。

❌ 公休日：依官方公告



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