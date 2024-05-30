頂級嘉義日式燒肉餐廳-官東燒肉

各式高品質A5和牛肉品幾乎都能在菜單上看到!

每組客人都會有指定服務員為您料理各項食材

最講究的是每道食材都會重新更換烤網

使得燒肉不會黏肉也不會有味道殘留

想吃講究的嘉義日本A5和牛燒肉料理首選它

官東燒肉

醬燒日本a5和牛上蓋

肋眼上蓋為肋眼牛排的精華部位

數量稀少，肉品質感極為纖細

油花呈大理石花紋狀，優美且分布均勻



醬燒火烤至5-7分熟，吃起來微鹹微甜又軟嫩

重點是其油而不膩的脂肪在舌尖迴盪的感覺

日本和牛莎朗shabu

嘉義和牛燒肉官東燒肉頂級的日本A5和牛肉品

料理好後可沾上一盤的生蛋黃一起享用



蛋黃液包覆著和牛肉一起入口

初嘗絲滑柔順的蛋液，後有和牛油脂的甜口感

再帶有少許燒肉煙燻香，著實為人間美味

法式低溫烹調牛小排

烹調牛小排不是只是烤牛排這麼簡單

先將牛小排大火烘烤~使牛排外部快速熟透

內部則處於半生熟狀態



接著會晾至一旁低溫熟成等待後再續料理

整體吃起來外脆內嫩，煙燻香氣十足

醬燒雞松板

雞松板是特殊的雞脖子部位，吃起來微微脆口

用比較具體一點形容的話，是個稍微會彈牙的嫩雞腿肉

日本兵庫生蠔 三重奏

三組日本大生蠔料理成三種不同口味

一為鮭魚卵生蠔，鹹中帶有鮮海味而且爆口感十足

二為黑松露生蠔，歐式日式結合的奢華體驗

三為炙烤起司生蠔，濃濃奶香微微牽絲的好味道

炙燒海膽比目魚握

在比目魚握壽司上放上一組海膽

新鮮的海膽品嘗不到任何腥味

比目魚肉則是口感軟嫩入口即化

月見辛味牡蠣煮

看起來很像是韓式的豆腐鍋料理

蔬菜使用新鮮雪白菇、金針菇等等

搭配兩顆7分熟的完整囊狀牡蠣肉

月見則是讓整體味道更濃郁滑順

海膽干貝磯邊燒

品嘗高級日本料理絕不可錯過這道干貝X海膽

使用日本生食級干貝於慢火中炙烤至表皮微焦



再添加完全無腥味的新鮮海膽

海膽與干貝各自的鮮味在口中多層次交替

讓人難忘的一道料理

壽喜燒-午間限定

官東燒肉雖然是精緻日式燒烤餐廳

但也有於周六日的中午限定販售壽喜燒!

其他

🔸酒蒸蛤蜊

大顆的新鮮蛤蠣肉，吃起來有些許辛辣感



🔸日本節瓜

不會烤到太熟的厚切日本節瓜

吃起來依然保有蔬菜的水潤脆口感

營業資訊

📍嘉義市西區仁愛路18號

⏰17:00–22:30(平日)

⏰11:00–14:00, 17:00–00:00(假日)

☎️0970999533