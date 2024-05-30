桃園火鍋 | 大明星頂流涮涮鍋 私人招待所質感 日本A5和牛、活龍蝦鮑魚、包廂聚會

桃園新開幕火鍋店- 大明星頂流涮涮鍋 ，有如私人招待所般的舒適及低調豪奢，除了氣派華麗的裝潢之外，還有貼心週到的服務，更有高品質的日本和牛、活龍蝦鮑魚等，完全預約制讓整個用餐過程，讓自己有如大明星一般，享受頂級的服務，是一段令人難忘的火鍋饗宴！

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桃園頂級火鍋推薦 大明星頂流涮涮鍋

桃園最具話題的火鍋- 大明星頂流涮涮鍋 ，即將於5/25試營運，採全預約制。全預約訂位： 請點連結

大明星頂流涮涮鍋 在哪怎麼去

大明星頂流涮涮鍋 位於南崁路265號3樓，一樓有錢櫃跟WORLD GYM ，開車可以停在地下室的收費停車場。這天艾方妮是從板橋府中站，搭公車952到南崁站，走路約5分鐘即可抵達。

桃園全預約制火鍋 大明星頂流涮涮鍋

搭電梯到三樓後，就可以發現 大明星頂流涮涮鍋 的門面，非常地大器。

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大明星頂流涮涮鍋 打造有如頂級私人招待所

大明星頂流涮涮鍋 的股東們，都是媒體界老闆，經營藝人的經紀工作，面對大明星的隱私問題，打造的餐廳，有如私人招待所。所以來到大明星頂流涮涮鍋用餐，是有機會遇到大明星的喔！

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FB： ifunny艾方妮的遊樂場

IG： ifunny.blog/

Tik Tok： 愛吃愛玩的艾方妮

大明星頂流涮涮鍋 內部相當地寬敞，備有200多席座位，並有16人、20人、26人包廂，很適合求婚、慶功宴、商務聚餐等。

大明星頂流涮涮鍋 包廂空間

華麗的水晶燈下，是16人的寬敞大包廂。

另外20人及26人的大包廂，也很適合謝師宴。

大明星頂流涮涮鍋 不僅走道寬敞，更利用木製矮牆隔絕鄰桌，有點半開放的包廂感，用餐的尊貴感即現。

這麼高級的環境，肯定要餐搭酒，讓用餐氣氛更加地歡樂！

大明星頂流涮涮鍋 大明星般的保養用品

大明星頂流涮涮鍋 的化粧間，採用高規格的BVLGARI的洗手乳及潤膚乳、寶寶也能用的護手霜，還有能去異味的噴霧。

DIOR的香皂

鬼怪的香氛蠟燭，彷彿有種自己也是大明星的錯覺 。

大明星頂流涮涮鍋 最佳聚餐推薦

這天許久未見的好友們相約，相見歡當然要有好酒相伴。

大明星頂流涮涮鍋 的酒品，都是老闆精挑細選，這天我們開了白酒配海鮮，紅酒配牛肉，簡直太幸福了！

每人低消500元、開瓶費500元、收服務費10%。

坐下後，桌上擺有三款開胃小菜，是北港知名伴手禮帶殼花生及蠶豆酥， 還有可以免費續加的主廚自製柚漬蘿蔔。另外服務人員會送上熱茶，這天有烏龍茶及香片，我們點了香片，服務人員見到茶不夠了，都會主動續加，超貼心的。

大明星頂流涮涮鍋 套餐介紹

大明星頂流涮涮鍋 的餐點，都是以套餐形式呈現，價格依主餐而不同$980~$3880元。套餐從迎賓人蔘熬雞湯、滋養湯頭、開胃小菜、迎賓松露干貝、菜盤、大師手工滑、主餐、醋飲、食事、點心等，整個套餐非常豐富，真的很享受！

大明星頂流涮涮鍋 人蔘熬雞湯

在我們喝酒的同時，竟然上了一碗人蔘熬雞湯！純正濃香的雞湯，滿滿的膠質讓胃暖了起來！

大明星頂流涮涮鍋 洋漬鮑魚沙拉

開胃前菜有兩種選擇，洋漬鮑魚沙拉/日曜鮭魚卵豆腐。

雖然只是前菜，但鮑魚的醬汁就煮了一個小時，再加鮑魚放入醬汁之中醃漬四個小時，讓鮑魚吸收了醬汁的精華。然而煮了這麼久，鮑魚卻依然軟嫰有彈性，搭配胡麻醬沙拉，很棒的開胃前菜。

大明星頂流涮涮鍋 日曜鮭魚卵豆腐

雞蛋豆腐綴以北海道鮭魚卵，簡單的配以秋葵及玉米筍，淋上胡麻醬，清爽又開胃。

大明星頂流涮涮鍋 大明星名廚醬料

大明星頂流涮涮鍋 會同時給三種醬料，有星星麻醬、鮮榨青檸醬、明星夢幻沙茶醬。

「星星麻醬」以煎焙的芝麻製作，香氣濃厚，搭配豬肉及蔬菜滑順可口。

「鮮榨青檸醬」以金桔和檸檬為主調，搭配肉品及海鮮都很清爽解膩。

「明星夢幻沙茶醬」是大明星夢幻秘方的沙茶醬，搭肉品或蔬菜，就是銷魂的滋味。

另外還有提供蔥花、辣椒、玫瑰鹽，都可以自己搭配使用！

大明星頂流涮涮鍋 滋潤湯頭三選一

滋潤湯頭有、及三選一。

大明星頂流涮涮鍋 明星養潤壽喜燒

壽喜燒是可以喝的湯頭，喜歡甜甜滋味的人別錯過了！尤其涮牛肉或蔬菜真的超搭。續湯可以選原湯或開水。

大明星頂流涮涮鍋 蟲草滋潤湯

以珍貴的蟲草入湯，喝起來是清甜滋味，而且會越煮越甜。

大明星頂流涮涮鍋 日光花園盛合

菜盤以新鮮蔬菜為主，沒有任何加工品，多達十多種的蔬菜，營養滿分。

大明星頂流涮涮鍋 迎賓干貝松露

生食級干貝微煎至兩面金黃，鮮嫰且鮮甜，加上黑松露醬後，更是質感升級。

大明星頂流涮涮鍋 食事

食事有日本越光白米飯、巨星鮭魚卵越光飯及星曜讚岐烏龍麵，三選一。

大明星頂流涮涮鍋 巨星鮭魚卵越光飯

晶瑩剔透的北海道鮭魚卵，搭配日本越光米，飾以海苔絲、白芝麻及秋葵，繽紛的配色，入口咀嚼出的香氣非常地迷人！

大明星頂流涮涮鍋 星曜讚岐烏龍麵

Q軟烏龍麵加上「明星夢幻沙茶醬」香氣四溢，略帶甜味卻不膩口的滋味，拌上鮭魚卵及海苔絲，真的令人意猶未盡。

大明星頂流涮涮鍋 大師手工滑

這個大師手工滑未免也太真材實料了吧！直接一整隻小章魚，還有滿滿的蝦仁。

特別的湯匙設計，可以直接掛在鍋邊煮，不用擔心煮過頭。Q彈的口感，令人印象深刻。

大明星頂流涮涮鍋 亮晶晶膠原蛋白醋飲

在上主菜前，先上這款亮晶晶膠原蛋白醋飲，這是可以一直無限續飲的，搭配鍋物相當解膩。

大明星頂流涮涮鍋 上菜秀

大明星頂流涮涮鍋最特別的就是這個秀菜的環節，只要有點特定的高級食材，服務人員們就會端出大家點選的食材出來，可以親自見到最新鮮的肉品與海鮮，滿足現代人拍照打卡的需求。

大明星頂流涮涮鍋 波士頓龍蝦

活體波士頓龍蝦，還活跳跳的，嘴巴還在吹泡泡呢！

大明星頂流涮涮鍋 活鮑魚

活鮑魚不斷扭來扭去，就是一個字可形容！

大明星頂流涮涮鍋 Prime無骨牛小排

大明星頂流涮涮鍋 日本A5和牛

這麼美的肉，是不是令人垂涎三尺？

油花分布紋理實在有夠美的日本A5和牛，真是迫不及待想嚐的美味。

A5日本和牛肋眼有如大理石般的油花分布平均，這樣一片又大又厚，光看就覺得超過癮！

只要下鍋輕涮幾秒，粉嫰的色澤，入口即化，幸福感油然而生。

頂級牛小排是吃火鍋相對親民的價格，但肉質絕對對得起這個價格。

入口的軟嫰感，且保有牛肉的香氣，令肉控很滿意。

大明星頂流涮涮鍋 海鮮頂流海鮮大賞

海鮮盤有明蝦、草蝦、活鮑魚、生食級干貝、大扇貝、鮮蚵、蛤蜊、小卷、花枝、鮭魚、石斑。

其中艾方妮特愛小卷、明蝦及活鮑魚，彈牙的口感真的超棒！

大明星頂流涮涮鍋 活龍蝦套餐

只要點活龍蝦套餐，就會贈送人蔘雞湯海鮮雜炊粥。

海鮮盤有現殺活龍蝦、活鮑魚、生食級干貝、鮮蚵、蛤蜊，那個活龍蝦肉質的顏色，一看就知道超新鮮的！

飽滿彈牙的蝦肉，輕易就可以取出，吃到滿滿的鮮美。

只有點這盤活龍蝦套餐，現場就會有桌邊服務，會幫客人把龍蝦去殼。

一般我們懶得剝的蝦肉，都完整無缺地呈現在我們面前，實在是太享受了！

大明星頂流涮涮鍋 人蔘雞湯海鮮雜炊粥

點活龍蝦套餐內含人蔘雞湯海鮮雜炊粥，不用加價。

漂亮的九宮格裡，有著講究的配料，有龍蝦膏、活鮑魚切片，鮮蚵及蛤蜊。

用人蔘雞湯做為粥底，會不會太奢華！

而且還拿龍蝦頭來熬湯，整個就是鮮味十足啊！

雖然蝦肉就被處理得很乾淨了，但這龍蝦頭，還是可以吸吮出鮮甜滋味。

接著就是熬煮人蔘雞湯海鮮雜炊粥的過程，只能說服務人員真的超有耐心的。

陸續會放上所有的配料，就算大功告成。

整鍋粥濃香馥郁，太令人垂涎了！

滿滿鮮味的粥，還能配上黑豆，簡直是幸福破表！

大明星頂流涮涮鍋 日本空運大生蠔+399元

這個巨無霸尺寸的生蠔，長得實在太肥美了！擠一點檸檬提味，一大口吃掉，滿口新鮮甜美的滋味，實在太爽快了！

大明星頂流涮涮鍋 食神手工甜點2選1

冰的蜜桃杏仁露豆腐，淡淡的杏仁香氣，是連平常不敢吃杏仁的艾方妮，都能吃上的清甜美味。

熱的棉花糖紫米紅豆，是第一次見到如此特別的組合。胖胖的棉花糖，直接化在熱熱的紫米紅豆上。紫米紅豆比起一般甜度來得低，搭上甜蜜蜜的棉花糖，一點都不違和呢！

大明星頂流涮涮鍋 圓滿季節水果

台灣真的是水果王國，不僅品質優良，價格也很合理。這天的鳳梨、芭樂、番茄，都很有水準。

大明星頂流涮涮鍋 菜單MENU價目表

僅供參考，若有異動請以店家公告為主

大明星頂流涮涮鍋有如私人招待所般的環境、服務及食材，令人感受到彷彿大明星般的尊貴感，目前採全預約制，大家快訂起來！全預約訂位： 請點連結

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大明星頂流涮涮鍋 店家資訊

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地址：桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

電話：03-311-5999

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營業時間：週一到週日，試營運，採全預約制