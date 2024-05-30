這次來尋找傳說中東北角好喝又有溫度的秘境海景咖啡，沒想到就在我們常經過的八斗子車站附近-昭明宮前廣場，第一次彎進來，走到底居然有間行動咖啡"MILO手作成飲"，前方就是一片無敵海景超美的，海景第一排座位任君挑選，可以直接吹海風看海吃冰喝咖啡，眼前就是一望無際大海，享受最愜意的海邊時光，走路5分鐘即到玩水秘境，周邊還有隱藏版美食秀蓮什錦麵，成為假日出遊好去處。

MILO擁有碧海藍天、海天一色絕美海景，找時間出發吧，讓大海療癒你的心～影片分享

最新DM，實際DM以店家為主。價位超親民40元起，每人低消一個品項，不收服務費。

原以為只是行動餐車景觀咖啡，沒想到咖啡超好喝的，很有溫度又質感，使用雙層玻璃杯防燙還可以保溫，超貼心的～

招牌必吃：鮮果冰棒有各種新鮮水果口味，相當好吃。

這裡只有露天洋傘座位區，沒有室內座位，直接感受夏天最清涼的風，享受戶外美景。

MILO擁有絕佳的地理位置，背山面海，享受美好愜意的度假時光。

旁邊有個秘境沙灘，吃飽可以下去走走，近距離欣賞一望無際的大海，超療癒的～

MILO擁有絕佳的角度，欣賞東北角海岸之美。

用餐環境超Chill，喜歡看海的千萬不要錯過～

美式咖啡90元，美景無價，感覺咖啡都變好喝了～

重點是沒什麼人知道，一不小心就包場了，跟我一樣不喜歡人擠人的可以來這喝咖啡。

旁邊有個石龜池，裡面除了有魚還有烏龜，據說也是許願池。

MILO 手作成飲就位在建基昭明宮旁，轉個緣進來不用一分鐘即可到達。

旁邊還有小秘境沙灘，走路下去不用5分鐘即可到達。

瑞芳秘境沙灘：深澳火成岩沙灘，原來這也是象鼻岩立槳SUP看日出出海口。

除了可以SUP立槳、玩獨木舟，還可以浮潛，玩水，欣賞奇岩異石，風景極其優美。

周邊美食：秀蓮什錦麵，瑞芳隱藏版在地美食。

看似外觀不起眼，沒想到裡面座無缺席，只有賣炒麵或湯麵，單一價100元。

招牌必點咖喱什錦麵、超大碗的什錦湯麵，裡面海鮮料超多的，除有鮮蝦、透抽還有豬肝、肉絲等超豐盛的。

MILO 手作成飲：新北市瑞芳區建基路二段106-1號（昭明宮前廣場）；營業時間：平日11:00-18:00，假日09:00-18:30

深澳火成岩沙灘：新北市瑞芳區建基路二段106號（深澳昭明宮旁）

秀蓮什錦麵：新北市瑞芳區建基路二段126號；營業時間：09:00-14:00（周日公休）

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