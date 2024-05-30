今天帶大家來吃一家美美的玻璃屋咖啡廳，開在中路特區巷弄裡轉角的【Cafe Stay】

【Cafe Stay】

店址: 桃園市桃園區力行路550巷9號

電話: 03-369-5001

營業時間: 9:30-21:00 (周二公休)

線上訂位: https://inline.app/booking/-NYML-7BW42dHRvszSCQ:inline-live-3?language=zh-tw

Cafe Stay 在桃園區開幕短短幾個月的時候就已經很有人氣，生意很好，我這天選了平日星期一的下午大約四點到餐廳，竟然還是客滿的狀態，需要在門口掃碼點餐，大家要去用餐記得要先訂位喔!

【Cafe Stay】是獨棟的建築物，採大面的落地窗，再配上這些樹真的蠻美的! 而且裡面還有一座很吸睛的旋轉樓梯

光線這樣透進來真的蠻美的! 換個角度再來一張

我要這樣走下去的時候，一瞬間彷彿覺得底下有王子在等我，現實中只有服務生在告訴我先去櫃台結帳 :)

裡面座位的選擇也很多樣化

也有這樣的海景第一排窗邊區

也有適合多人聚會的沙發區

一樓跟二樓的空間都有茶水餐具的自助吧!重點上還有供應奶油塊喔! 這點太棒了!

接著來看看【菜單】的部分吧!

入座之後會有兩份菜單放在桌上，一份是餐食，一份是飲料，請大家要記得掃碼點餐

來跟大家分享一些餐食包含什麼類別，有供應早午餐有沙拉有義大利麵有燉飯，有甜點有飲料

價位大概是三四百左右，不收服務費

早午餐的部分可以加價點飲料，麵包的部分也可以加價換成可頌或是貝果

點好餐送出之後記得要先到一樓櫃台結帳喔!

我的餐點來囉! 今天點的是【美式煎烤雞腿排】早午餐

哇!一送上來這滿滿的一盤感覺真棒! 麵包的部分烤得很剛好，趕快趁熱抹上奶油來享用! 罪惡但是超讚!

雞腿排煎得恰恰好，好吃!

這盤的配置還有好吃超脆的脆薯，生菜和一些炒菇，也有一小碗的優格

盤上的三種醬料分別是用來沾脆薯的番茄醬，配優格的莓果醬，淋在生菜上的和風醬

加上醬料後，這盤更有滋味了!! 我一個人坐在窗邊，好好享受這一盤，感覺好悠閒喔!!

分享給大家!! 餐廳本身空間寬敞，不會桌跟桌之間距離很近，彼此干擾，這點很棒!

會想二訪 :) 跟大家分享! 記得要訂位喔!