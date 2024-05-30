又來到充滿人情味的 三重平價滷味 小吃店「美鳳滷味」，

老闆這次新增加的正港彰化滷肉飯和蝦丸湯都好好吃喔，

滷肉飯是那種鹹香不會過甜的飯粒也是顆顆分明的，

還有吃的到蝦肉的蝦丸湯很鮮也很好吃，

這次還發現老闆進的正泰國來的泰國蝦也非常讚，

蝦肉飽滿又甜經過滷泡之後更顯得鮮甜，

有興趣的朋友趕快來試試吧～

美鳳滷味 店家環境

▲ 店面算是乾淨整潔還蠻舒服的

▲ 廚房前面這塊也有一些食材可以點喔

▲ 星期四公休不開喔

▲ 冰箱裡的食材真的都很平價

▲ 這冰櫃都是一些海鮮料

美鳳滷味 菜單價格

▲ 價格表（拍攝於2024/05/21），

一切以店內為主喔！

美鳳滷味 餐點推薦

滷肉飯 NT.35 & 招牌拌麵 NT.40 & 鹿港蝦丸湯 NT.60

這滷肉飯好像是老闆特意去彰化學回來的，

鹹鹹微甜的滷肉配上顆粒分明的飯粒，

真的是配合的天衣無縫，

我個人非常喜歡喔！

還有鹿港蝦丸湯真的在台北不曾吃到，

蝦丸可以吃到蝦肉的鮮，

配上清爽的湯，

真的很特別很好吃喔！很推！

泰國蝦料理(10隻) NT.390

老闆說他們家的泰國蝦是真的泰國進口的喔！

每隻蝦蝦肉飽滿吃起來還很鮮甜，

沾著底下的滷汁我覺得有另一種風味，

泰國蝦這次也是非常推喔～

日本生蠔 1顆/NT.40

這個到底是我眼睛花了還是老闆發瘋了，

一顆日本生蠔才40元？！

一拿起來生蠔這麼飽滿真的讓人口水直流，

大口咬下真的會在口裡爆汁，

這個cp值真的太高喜愛生蠔的朋友必點~

煙燻雞爪 1盒/NT.55

這一盒從冰箱拿出來真的非常適合夏天，

而且他們家的無骨雞爪真的非常下酒，

因為雞爪被煙燻過了多了濃厚的煙燻味，

不配個飲料怎麼可以呢？！

滷味- 鮑魚 1顆/NT.40 & 澎湖透抽 1隻/NT.80

滷味大部分都非常平價，

連很多海鮮也都非常便宜，

像這種小鮑魚一顆也才40元，

而一整隻澎湖透抽也才80元，

下班或是周末約朋友來這吃，

真的cp值非常的高吃得非常盡興喔～

美鳳滷味 店家資訊

美鳳滷味

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營業時間：10:30–15:00、16:30–22:00（週四休息）​

店家地址：241新北市三重區正義南路73號

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