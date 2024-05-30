又來到充滿人情味的 三重平價滷味 小吃店「美鳳滷味」，
老闆這次新增加的正港彰化滷肉飯和蝦丸湯都好好吃喔，
滷肉飯是那種鹹香不會過甜的飯粒也是顆顆分明的，
還有吃的到蝦肉的蝦丸湯很鮮也很好吃，
這次還發現老闆進的正泰國來的泰國蝦也非常讚，
蝦肉飽滿又甜經過滷泡之後更顯得鮮甜，
有興趣的朋友趕快來試試吧～
美鳳滷味 店家環境
▲ 店面算是乾淨整潔還蠻舒服的
▲ 廚房前面這塊也有一些食材可以點喔
▲ 星期四公休不開喔
▲ 冰箱裡的食材真的都很平價
▲ 這冰櫃都是一些海鮮料
美鳳滷味 菜單價格
▲ 價格表（拍攝於2024/05/21），
一切以店內為主喔！
美鳳滷味 餐點推薦
滷肉飯 NT.35 & 招牌拌麵 NT.40 & 鹿港蝦丸湯 NT.60
這滷肉飯好像是老闆特意去彰化學回來的，
鹹鹹微甜的滷肉配上顆粒分明的飯粒，
真的是配合的天衣無縫，
我個人非常喜歡喔！
還有鹿港蝦丸湯真的在台北不曾吃到，
蝦丸可以吃到蝦肉的鮮，
配上清爽的湯，
真的很特別很好吃喔！很推！
泰國蝦料理(10隻) NT.390
老闆說他們家的泰國蝦是真的泰國進口的喔！
每隻蝦蝦肉飽滿吃起來還很鮮甜，
沾著底下的滷汁我覺得有另一種風味，
泰國蝦這次也是非常推喔～
日本生蠔 1顆/NT.40
這個到底是我眼睛花了還是老闆發瘋了，
一顆日本生蠔才40元？！
一拿起來生蠔這麼飽滿真的讓人口水直流，
大口咬下真的會在口裡爆汁，
這個cp值真的太高喜愛生蠔的朋友必點~
煙燻雞爪 1盒/NT.55
這一盒從冰箱拿出來真的非常適合夏天，
而且他們家的無骨雞爪真的非常下酒，
因為雞爪被煙燻過了多了濃厚的煙燻味，
不配個飲料怎麼可以呢？！
滷味- 鮑魚 1顆/NT.40 & 澎湖透抽 1隻/NT.80
滷味大部分都非常平價，
連很多海鮮也都非常便宜，
像這種小鮑魚一顆也才40元，
而一整隻澎湖透抽也才80元，
下班或是周末約朋友來這吃，
真的cp值非常的高吃得非常盡興喔～
美鳳滷味 店家資訊
美鳳滷味
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營業時間：10:30–15:00、16:30–22:00（週四休息）
店家地址：241新北市三重區正義南路73號
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