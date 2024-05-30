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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市善化區【台南善化食記】善化糖廠「廳舍餐廳」|一間爆紅到很難訂的餐廳|保留原始樣貌猶如到藝術館|

台南市善化區【台南善化食記】善化糖廠「廳舍餐廳」|一間爆紅到很難訂的餐廳|保留原始樣貌猶如到藝術館|

2024-05-30 14:40:07 阿萍阿裕玩樂誌 人氣：113
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窩客好文

阿萍阿裕玩樂誌

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 善化區

造訪商家：

廳舍餐廳
phone06-581-2126
place台南市善化區溪美里234-4號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「廳舍餐廳」就位在「善糖文化園區」裡面，旁邊緊鄰善糖國小、糖廠園區。

善化糖廠一直有在做園區的活化再利用，陸續有咖啡廳跟火鍋店進駐，

其中進駐這一家就是我們今天享用美味午餐的「廳舍餐廳」

「廳舍餐廳」外面庭院非常寬闊，高大綠樹內外雖然沒有高雅的裝潢，

但將「文化保存、在地特產、特色餐飲」三者融合的很到位

「廳舍餐廳」善糖園區裡有好幾棟日治時期的建築都還留著，

覺得很適合變成獨立的文創園區現深緣及水已進駐開始運作.

「廳舍餐廳」維持紅色老舊裸磚，刷上一層刷白混凝土，

再讓建築與肖像融合成為一體，這樣的建築風格非常強烈。

「廳舍餐廳」很喜歡他們的餐點與整體風格，與壁面上人物肖像都是

和糖廠有關的文學家，在此用餐嚴然是一種藝術享受!!

「廳舍餐廳」整間餐廳牆上有16個不同的偉人肖像，蠻喜歡這種風格，

在原本建築上加入巧思，又不影響原本的建築風格，

紅磚配合白色人物肖像配合恰到美感

「廳舍餐廳」是日治時期善化糖廠裡的辦公廳舍，聽說在改建時有不少老員工來監工，

完成之後還把珍藏的古物拿來給店家擺設呢

「廳舍餐廳」凝土牆壁親手敲打出這100多年來與台灣文學跟台灣糖業相關的人頭肖像。

這些人肖像都是和糖廠有關的文學家，是設計師利用混凝土牆壁敲打而成，

我們就好像來到藝術館用餐一樣~

「廳舍餐廳」菜單表

「廳舍餐廳」餐點最主要以火鍋和中式套餐為主

麻油雞鍋幾乎每桌必點之一，一上桌濃郁醇香黑麻油味香氣四溢

「廳舍餐廳」這裡也供應各素食料理也有素麻油G鍋喔!!

「廳舍餐廳」鐵板花雕雞套餐$270元

「廳舍餐廳」清蒸檸檬魚套餐$360元

「廳舍餐廳」清蒸檸檬魚鱸魚吃起來鮮嫩可口洋蔥配合酸酸檸檬香很下飯

「廳舍餐廳」廳舍餐廳用完餐也別急著離開，一旁的深緣及水善糖文化園區

充滿歷史的園區不妨走走逛逛

這間位在善化的「廳舍餐廳」很喜歡他們的餐點與整體風格，

不但將「台南善化」文化背景，透過餐廳的方式讓大家知道，

也讓善化糖廠的場地再活用，真的很推薦大家來善化糖廠品嚐看看，

會讓您感覺物超所值的。

                廳舍餐廳資訊                                                             

「廳舍餐廳」

預約電話 : 06-581212

地址 : 台南市善化區溪美里234-4 (在善糖文化園區內，鄰近:善糖國小)

營業時間 : 午餐11:00-14:00、晚餐17:00-20:30（每周一公休 ）

停車資訊 :路邊停車

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