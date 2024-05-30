周記豆花甜品專賣｜台中20年老字號甜品店奢華升級，挑戰全台豆花屆的顏值天花板! 

吃個豆花怎麼像在奢華精品店 ? 台中在地20年老字號【周記豆花甜品專賣】，傳承傳統美味的古法味道，以甜密風味擄獲許多人的心，是許多台中人不想分享的名單，也是我回訪數次的口袋愛店，除了以招牌Dior老花設計包裝，打造出如同精品級的儀式感，近期更全面升級包裝華麗登場，大家快來打卡試看看吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【周記豆花甜品專賣】在台中共有兩家門市，分別位在南屯區和北區，這次來到的黎明店位在台中市南屯區黎明路，鄰近好市多和IKEA賣場，從外觀看起來充滿現代時髦感，開車可停放於附近的停車格。

▼【周記豆花甜品專賣】提供外帶和內用的服務，內用採取開放式的用餐空間，純白設計搭配文青打卡牆面，讓人有種來到咖啡廳的錯覺!



▼【周記豆花甜品專賣】料理環境乾淨透明化，可以清楚看見餐點的製作過程，每日手工新鮮現煮的配料，包含花生、紅豆、綠豆、芋圓、珍珠、薏仁、大豆、愛玉、芋頭、仙草外，還有古早味粉粿、黑糖粉粿、燕麥、椰果、鳳梨、西米露及包餡白玉等。

▼【周記豆花甜品專賣】的外帶杯由精品Ｄior的老花設計為發想，這次來發現中間變成金色字樣，整體來說奢華感又升級了，另外內用碗也加入了創意巧思，吃到最後碗底還有寫字，超級有趣!

菜單

芒果牛奶冰💰120元

▼專屬夏季限定的芒果牛奶冰，嚴選新鮮愛文芒果入料，搭配芒果醬及煉乳增添風味，頂頭還會加上一球香草冰淇淋，疊高高的模樣讓人食指大動，芒果吃起來多汁酸甜又大塊，配上煉乳和冰淇淋的奶香好對味!

抹茶紅豆牛奶冰💰75元

▼給料不手軟的抹茶紅豆牛奶冰，整整加入三大匙的紅豆餡料，再淋上香甜的煉乳及抹茶醬，每一口都能吃到綿密的紅豆顆粒，同時帶有抹茶的苦甜清香，超好吃，直接榮登我心中的第一名!

招牌綜合豆花💰55元

▼招牌經典綜合豆花，可以自選三種配料，這次選了招牌古早味粉粿、芋圓和珍珠，豆花本身吃起來有著濃厚豆香，口感滑順綿密，搭配軟Q軟糯的粉粿，還有彈牙芋圓和珍珠口感100分!

市場米苔目💰60元

▼充滿古早味的市場米苔目，霸氣加入滿滿的手工米苔目，還有香Q珍珠及古早味粉粿，給料大方份量很實在，伴隨著微甜不膩的自熬糖水，涮嘴到不知不覺就吃光光了!

冬瓜檸檬沙沙(M)💰40元 (L)💰50元

▼適合夏天的冬瓜檸檬沙沙，喝起來酸酸甜甜， 有點像是石二鍋的招牌冰沙風味，整體十分清新順口不死甜~

用餐心得

銅板價也能享受平價質感的甜品，【周記豆花甜品專賣】以絕美的紙杯設計打造話題，讓吃豆花的時候也多了滿滿儀式感，同樣不變的是傳統好味道，加上真材實料的品質用料，同時滿足味覺視覺的多重享受!

店家資訊

周記豆花甜品專賣

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周記豆花甜品專賣 北平店

電話 : 0963 233 565

地址：台中市北區北平路二段88號

營業時間： 12:00-23:30

周記豆花甜品專賣 黎明店

電話 : 04 2381 6472

地址：台中市南屯區黎明路一段1067號

營業時間： 11:00-22:00(平日)/10:30-22:30(周末)

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