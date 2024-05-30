台中鰻魚飯推薦_四代目菊川台中店─西屯區日本料理，秒飛日本吃鰻魚飯！日本米其林餐盤推薦，備長炭直火炭烤現流鰻魚，穿上噴香醬衣，太銷魂，老饕激推必點：菊川鰻三吃_附菜單，台中聚餐包廂、台中西屯區餐廳、西屯區午餐、西屯區晚餐

目錄索引

1. 關於四代目菊川台中店

2. 交通指引_四代目菊川台中店

3. 四代目菊川台中店環境開箱

3.1 四代目菊川台中店_接待區

3.2 四代目菊川台中店_製餐區

3.3 四代目菊川台中店_吧檯區

3.4 四代目菊川台中店_開放式用餐區

3.5 四代目菊川台中店_包廂區

4. 四代目菊川台中店餐點分享

4.1 平日限定套餐_小鰻丼天婦羅御膳

4.2 人氣TOP1_菊川鰻三吃

5. 消費資訊

5.1 四代目菊川台中店餐點評價

5.2 四代目菊川台中店菜單

6. 優惠資訊

6.1 台中鰻魚飯推薦相關資訊

6.2 品牌資訊

「台中鰻魚飯推薦」

「西屯區日本料理_台中聚餐包廂」

「台中西屯區餐廳_西屯區午餐_西屯區晚餐」

四代目菊川台中店在哪裡

四代目菊川台中店位於台中市西屯區東興路三段366號，近幻覺博物館、永豐棧酒店、台中長榮桂冠酒店、台中廣三Sogo，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

四代目菊川台中店環境_餐點特色

「日系風格用餐空間_聚餐包廂」

「現流鰻魚_備長炭直火炭烤_職人手藝」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_頂何厝站 (走路5分鐘)

機車：附近機車停車格_東興路三段

汽車：附近汽車收費停車格_東興路三段；東興立體停車場，走路2分鐘

幻覺博物館、永豐棧酒店附近_東興路三段大墩十九街口_機車停車格_汽車收費停車場

選址於東興路三段大墩十九街口；台中市西屯區東興路三段展店的四代目菊川台中店，近幻覺博物館、永豐棧酒店、台中長榮桂冠酒店，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸、好停車。

餐廳門口

月中平日晚餐時間，跟媽媽約在四代目菊川台中店吃晚餐。

騎乘機車到附近的機車停車格停妥後，走路2~3分鐘即抵達位於台中市西屯區東興路三段的四代目菊川台中店。

等候區

提早抵達晚餐時間尚未開始，可先在餐廳門口設置的候位區稍坐等候。

接待區

由外場人員協助帶入已安排好的座位 → 介紹菜單 → 確認要點的餐點內容 → 點餐。

空間配置

緊鄰餐廳門口的區域，左側規劃為半包廂區；右側規劃為開放式用餐區。

日系風格裝潢、明亮的空間裡，簡單設置了吧檯用餐區、開放式用餐區。

付款方式

在四代目菊川台中店用餐、外帶餐點，可使用：現金、LinePay、街口支付等方式付款。

備長炭烤鰻魚

四代目菊川台中店堅持使用備長炭烤製鰻魚，藉由可深入食材的紅外線、讓每一塊鰻魚均勻受熱，巴附上淡淡的迷人炭香味，享受再上層樓的美好滋味。

現點現烤

確認餐點內容後，按照點單順序，依序炭烤鰻魚 → 出餐。

獨家醬汁

浸入祖傳多年秘製醬汁中，反覆2~3次。

直到鰻魚外層穿上漂亮的微焦色澤 → 切塊 → 擺盤 → 出餐。

四代目菊川台中店_吧檯區

吧檯區

一個人走進四代目菊川台中店用餐，安排於此區用餐，可近距離欣賞每一份銷魂系美味鰻魚的料理過程。

備長炭準備中

置物籃

每個座位下方均有擺放一個置物籃，方便暫時放置隨身包包，擁有足夠的用餐空間。

四代目菊川台中店_開放式用餐區

開放式用餐區

開放式用餐區規劃2人桌、4人桌。

沙發座位區

2人桌

桌面配置

每張桌面上均有放置：紙巾、鰻魚醬油、七位粉、研磨山椒粒、牙線，方便用餐時就近取用。

P.S.洗手間有放置漱口水，充滿細節、對於饕客的貼心完全可以感受到。

四代目菊川台中店_包廂區

8人聚餐包廂

設置兩間聚餐包廂，一間為4人桌 + 4人桌的8人座聚餐包廂。

6人聚餐包廂

置物籃

聚餐包廂同樣有擺放置物籃，方便暫時放置隨身攜帶的包包。

四代目菊川台中店餐點分享

無糖靜岡焙茶

入座後上桌的靜岡焙茶，有冷飲、熱飲可選擇。

平日限定套餐_小鰻丼天婦羅御膳

小鰻丼天婦羅御膳 550元

天婦羅、烏龍麵、鰻魚丼飯，一次滿足！

近期剛推出的商業套餐，選了一份多樣日式餐食組合的小鰻丼天婦羅御膳。

小鰻丼

用質感湯碗盛裝的小鰻丼，剛好可以滿足喜歡嚐鮮，一餐可以吃到多樣化日式餐食朋友們的喜好。

備長炭烤祖傳醬汁鰻魚

完美浸入於鰻魚肉中的祖傳醬汁，香氣很飽滿、化入嘴裡的鹹、甜風味蠻平衡的，不會覺得過於重口，細嚐可以吃到鰻魚自代的獨特香氣。

清湯烏龍麵佐料

烏龍麵

簡單純粹清湯烏龍麵，滑順、軟Q的烏龍麵條是保有麵勁不軟爛的，可加入旁邊附上的海苔絲、蔥花，增添風味層次。

天婦羅

炸蝦、炸香菇佐蘿蔔泥。

目前吃過排名前三的炸蝦肯定有它！

極致酥香的超~薄黃金麵衣，完美地穿再Q彈脆鮮蝦身上，一尾吃完接一尾，完全不油膩；墊在炸蝦下方鎖住水分的炸香菇，外酥內嫩、有湯汁的好口感，也很讚。

人氣TOP1_菊川鰻三吃

菊川鰻三吃 850元

喜歡鰻魚飯的朋友們超推這道！

在質感容器中盛裝香Q甜白米飯，與鋪上滿到看不見飯的備長炭烤鰻魚。

第一吃

使用一旁附上的飯勺分成4等份，第一份直接吃，口感跟小鰻丼是相同的，嚐嚐穿上一層迷人炭香的脆嫩Q鰻魚跟米飯香氣在嘴裡交織的美好滋味。

第二吃

加入蔥花、海苔絲等配料增添整體口感層次。

第三吃

加入真材實料，火侯、時間淬鍊的醇厚高湯，有點像在吃湯泡飯、茶泡飯的吃法。

消費資訊

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金、LinePay、街口支付

_內用另加10%服務費。

台中西屯區餐廳，跟媽媽的晚餐約會選擇到廣三Sogo附近的高評價台中鰻魚飯推薦─四代目菊川台中店，吃晚餐。

在充滿日本元素的日系空間裡，享用現點現做的小鰻丼天婦羅御膳、經典的菊川鰻三吃，從入口細膩、多層次「備長炭烤鰻魚」、不油膩涮嘴「天婦羅」、完美掌握水米比的Q甜米飯、清湯烏龍麵，感受到料理者對於每一份餐食的用心。

環境、餐食整體用餐體驗蠻不錯的，之後會想再來嘗試其他組合搭配的鰻魚飯、日式餐食。

台中鰻魚飯推薦_四代目菊川台中店優惠資訊，來源：四代目菊川台中店線上訂位頁面，2024_05月

台中鰻魚飯推薦_四代目菊川台中店優惠資訊，來源：四代目菊川台中店線上訂位頁面，2024_05月

台中鰻魚飯推薦_四代目菊川台中店優惠資訊，來源：四代目菊川台中店線上訂位頁面，2024_05月

台中鰻魚飯推薦_四代目菊川台中店優惠資訊，來源：四代目菊川台中店線上訂位頁面，2024_05月

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台中鰻魚飯推薦_四代目菊川台中店優惠資訊，來源：四代目菊川台中店線上訂位頁面，2024_05月

四代目菊川台中店

設施：洗手間

類型：台中鰻魚飯推薦_西屯區日本料理_台中聚餐包廂_台中西屯區餐廳_西屯區午餐_西屯區晚餐

⏰ 營業時間

每天 11：30~15：00；17：30~20：30

📍 地址：台中市西屯區東興路三段366號

📞 電話：04-2328-0168



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品牌資訊

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