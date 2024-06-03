「鳥人拉麵(Totto Ramen)」是一間美國道地的日式拉麵，第一次前來還真的會以為是從日本來的拉麵店，因為不管是裝潢還是拉麵口味都是跟日本當地十分相似，湯頭清爽跟香濃的都有滿符合台灣人的口味。其實這間是起源於美國紐約街頭的人氣串燒店「鳥人 串燒」，透過日本著名拉麵師傅指導慢慢研發熬製出現在的招牌湯頭，2010正式成立「鳥人拉麵(Totto Ramen)」並在2016年越洋至台北開設分店，讓在地球兩端的人都能同時享用到美日結合的特色拉麵，重點營業時間從中午一路到凌晨4點，除了早餐外只要想吃都能來上一碗。

餐廳介紹

鳥人拉麵 名稱 : 鳥人拉麵(中山店)

電話 : (02)2568-4780

地址 : 台北市中山區中山北路一段105巷7號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-04:00

粉絲專頁 : Totto Ramen 鳥人拉麵- 台灣

官方網站 : 鳥人拉麵tottoraman

從捷運中山站2號出口步行約5分鐘即可抵達，店面的位置就在六條通商圈裡

餐廳環境

一進店內的位置是吧台區，可以直接看到拉麵製作的過程，滿滿都是拉麵的香味

再往裡面走就是一般座位區，整間店的空間比較偏向狹長型的不過還滿寬敞

冰水的位置在中間的鐵桶上，跟在日本當地一樣都是提供冰水喝

菜單

餐點的選擇滿豐富的，如果不想吃肉還有蔬菜系列的拉麵

除了單點外還有套餐可以搭配，不管是涼拌小菜還是熱食都有很高的人氣

麵條的硬度分成三種，如果點硬的話店員會再確認一次，因為口感的咬勁會很明顯

餐點介紹

這次點了兩碗麵跟一樣小菜，沒有特別點套餐搭配飲料的組合，直接喝白開水就可以

小菜點的是「泡菜」，吃起來非常爽脆味道比較像台式泡菜酸味比較明顯一點

吃幾口拉麵再配一片泡菜解膩的效果非常好

第一碗是「鳥人辛味噌拉麵(雞)」，中間的滿滿辛味噌非常濃郁

味玉(溏心蛋)是提供半顆，中間的蛋心還是呈現液態狀，吃起來滿滿雞蛋的甜味香氣十足

「辛味噌」直接品嚐一口辛辣味非常濃郁，不過全部拌在湯裡面的味道剛剛好，比例調配恰到好處

雞肉滿大一片吃起來軟嫩搭配味噌一口咬下十分夠味，加上吸飽湯汁更有提味的效果

蔬菜使用的是「銀芽」，也就是去頭去尾後的豆芽菜，處理過後不會有土味吃起來清脆多汁

麵條硬度選的是「硬」，吃起來可以明顯感受到中間麵心偏硬的口感，整體吃起來非常有嚼勁，而且麵條的份量還滿多的，吃拉麵就是要這樣大口吸麵

味噌還沒有攪拌前湯頭喝起來還滿清爽的，不會有過多的鹹膩感

味噌攪拌均勻後顏色會變得比較深呈現橘紅色的樣子，喝起來味道會變得更加濃郁，味噌的香味加上微微的辛辣感十分過癮

第二碗是「鳥人厚切叉燒拉麵(豚)」，這碗本身是沒有味玉(溏心蛋)，點餐的時候店員會詢問說是否要加一顆，因為我滿習慣吃拉麵有搭配溏心蛋所以就再單點一顆

單點的就會是完整一顆，裡面蛋心還維持冰涼的口感，淋上一點湯汁一起吃會更有味道

「厚切叉燒」雖然只有一片但滿大一塊的，油脂跟瘦肉分布非常均勻，夾起來晃動的樣子十分可口

一口咬下軟嫩肉香味濃郁，這也是我第一次吃如此厚的叉燒，厚實的口感跟一般的叉燒完全不同更能感受到豬肉油脂的香氣

除了厚切叉燒外還會有兩片一般的叉燒，不過這個厚度跟比我印象中的叉燒還要厚，吃起來的口感滿紮實的，吸飽湯汁後味道更加多汁

上面還撒滿像是蒜酥的配料，讓整體味道更有層次也比較不會感覺那麼油膩

肉品不只叉燒還有兩顆「手工雞肉丸」吃起來紮實彈牙，拉麵裡面搭配雞肉丸也是這間店的一個特色

麵條的硬度一樣是選擇「硬」，因為我比較喜歡麵條的咬勁，這樣也能吃得出拉麵製作時的手勁

湯頭跟味噌比起來相對清淡一點，不過叉燒的油脂一部份融入在湯裡麵，喝起來非常香濃滑順

結語

整體的感覺都非常好，麵條的口感跟湯頭中的配料都很實在，真的也很難相信這是由美國人創立的拉麵店，口味完全就是跟在日本當地吃得一樣，再加上一些創新搭配，超級厚一片的厚切叉燒以及手工雞肉丸，讓味蕾有不同的感受，辛味噌香濃口感真的會一口接一口喝不停，而泡菜更是有畫龍點睛的效果，適時的轉換口味可以讓接下來的每一口更能感受到店家製作的用心，加上營業時間非常長幾乎隨時來都可以品嚐到，避開熱門用餐時段也能好好享受一碗拉麵不會排隊等待的壓力。