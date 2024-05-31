113. 5. 16 (四) 大都會公園

這天中午和作文師資培訓班的同學在三重聚餐，散會時間還早

把握晴空朗朗的好天氣，順路搭捷運來到大都會公園

從捷運三重站1A出口走出來就到了，交通非常便利

新北市政府與藝術家合作籌畫「花開水岸．春日藝遊展」，活動至2024/6/10

一走進公園就被色彩繽紛的海灘球吸引目光，好像一顆顆彩色的糖果

『春光物語』

陽光照射變成一條彩色的光影廊道，吸引不少遊客拍照留念

插畫藝術家潘心屏創作的『奇幻藝花園』

高6公尺的"幸福熊"坐在草地上，呆萌可愛

小花圍繞在"幸福熊"身旁，洋溢幸福的氛圍

童趣的藝術裝置彷彿走進童話世界裡，喚起大家的童心

編織藝術家楊海茜親手製作的『織夢花傘』

立體鉤織的花朵和蝴蝶，呈現春日百花盛開的夢幻景色

地景藝術『幻彩之花』

隨著光影變化，展現如同鑽石般耀眼的視覺效果，美極了！

內部可見光影與樹影交織，猶如萬花筒般絢麗迷人

傍晚約莫6點，藝術裝置陸續點燈，比白天更加浪漫

好似一顆閃閃發亮的鑽石，展現璀璨光芒

小花也點燈了，這表情好像在道晚安

夜幕低垂準備回家，幸福熊bye bye～

平日夜晚遊客不多，還能拍到淨空照真是太開心了

除了藝術裝置，新北市政府還種植了大約3公頃的花海

今年以「春遊少女的秘密花園」為主題，展現花團錦簇的美感

波斯菊迎風搖曳，像一個個快樂跳舞的少女

另外還有一大片繡球花，美不勝收

走一趟大都會公園，踏青、賞花、美拍一次滿足，收穫滿行囊

＜大都會公園＞新北市三重區水漾路1段

捷運三重站1A出口步行即達

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