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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

2024-05-31 08:00:00 齊媽 人氣：116
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窩客好文

齊媽

發表篇數：117篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 三重區

113. 5. 16  (四)                                大都會公園

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

這天中午和作文師資培訓班的同學在三重聚餐，散會時間還早

把握晴空朗朗的好天氣，順路搭捷運來到大都會公園

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

從捷運三重站1A出口走出來就到了，交通非常便利

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北市政府與藝術家合作籌畫「花開水岸．春日藝遊展」，活動至2024/6/10

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

一走進公園就被色彩繽紛的海灘球吸引目光，好像一顆顆彩色的糖果

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

春光物語

陽光照射變成一條彩色的光影廊道，吸引不少遊客拍照留念

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

插畫藝術家潘心屏創作的奇幻藝花園

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

高6公尺的"幸福熊"坐在草地上，呆萌可愛

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

小花圍繞在"幸福熊"身旁，洋溢幸福的氛圍

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

童趣的藝術裝置彷彿走進童話世界裡，喚起大家的童心

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

編織藝術家楊海茜親手製作的織夢花傘

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

立體鉤織的花朵和蝴蝶，呈現春日百花盛開的夢幻景色

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

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地景藝術幻彩之花

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

隨著光影變化，展現如同鑽石般耀眼的視覺效果，美極了！

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

內部可見光影與樹影交織，猶如萬花筒般絢麗迷人

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

傍晚約莫6點，藝術裝置陸續點燈，比白天更加浪漫

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

好似一顆閃閃發亮的鑽石，展現璀璨光芒

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

小花也點燈了，這表情好像在道晚安

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

夜幕低垂準備回家，幸福熊bye bye～

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

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平日夜晚遊客不多，還能拍到淨空照真是太開心了

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

除了藝術裝置，新北市政府還種植了大約3公頃的花海

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

今年以春遊少女的秘密花園為主題，展現花團錦簇的美感

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

波斯菊迎風搖曳，像一個個快樂跳舞的少女

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

另外還有一大片繡球花，美不勝收

新北三重．大都會公園「花開水岸 春日藝遊展」

走一趟大都會公園，踏青、賞花、美拍一次滿足，收穫滿行囊

 

＜大都會公園＞新北市三重區水漾路1段

捷運三重站1A出口步行即達

 

 

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大都會公園 捷運三重 花開水岸春日藝遊展
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大都會公園 花開水岸．春日藝遊展 捷運三重站
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