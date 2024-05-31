以100%白玉甘蔗原汁為基底調配飲品的「甘蔗の媽媽」插旗竹北囉！

這家也是小米的愛店，店家使用當天鮮榨的甘蔗原汁，搭配鮮果汁、茶類調配飲品

而且以純天然白玉甘蔗熬成蔗糖代替果糖，帶有天然甜味。

除了甘蔗原汁系列，還有純茶、新鮮果汁、冰沙及牧場鮮奶系列等飲品

店家手工熬煮的白玉珍珠+蘆薈蜂蜜檸檬，喝起來清爽較無負擔~

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

歡慶開幕活動：

6/1(六)-6/3(一)飲品買三送一，限L杯每人限兩組，以最低價飲品贈送。

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👉甘蔗の媽媽-竹北中正西店位置及停車方式

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甘蔗の媽媽-竹北中正西店就在竹北國中對面，試營運期間就人潮不斷了，開幕優惠大家別忘記衝一波！

開車的朋友可以把車停在路邊停車格~

👉甘蔗の媽媽-竹北中正西店環境介紹

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小米要買甘蔗系列飲料就會想到甘蔗の媽媽，因為店家使用當天鮮榨的100%白玉甘蔗原汁，搭配鮮果汁、茶類調配飲品~ 好喝又健康！

像是甘蔗青茶、蔓越莓甘蔗汁、蘆薈甘蔗及檸檬甘蔗汁等小米都很推薦

店家自己蜜漬蔓越莓爽脆又甜喔！

當天新鮮直送的白玉甘蔗現榨成甘蔗原汁，100%純天然不額外加水、人工香料

今天看到可愛的妹子榨甘蔗，感覺比較好喝耶 (謎之聲:小米你別來亂)

店家一天的用量還挺多的，榨了滿滿一籃甘蔗渣。

還有店家自己熬煮的白玉珍珠、粉角有加入蜂蜜，帶有蜂蜜甜香

👉甘蔗の媽媽-竹北中正西店菜單目錄搶先看

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店家主打當天鮮榨的100%白玉甘蔗原汁，搭配鮮果汁、茶類調配飲品

除了甘蔗原汁系列，還有純茶、新鮮果汁、冰沙及牧場鮮奶系列等飲品。

除了杯裝還有大容量的瓶裝，夏天喝起來清涼解渴超爽的 XD

👉甘蔗の媽媽-竹北中正西店用餐心得分享

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今天小米帶著可愛的馬卡龍環保杯來喝飲料啦

店家主打當天鮮榨100%白玉甘蔗原汁，搭配鮮果汁、茶類調配飲品。

特別推薦第一次來的朋友必點 蔓越莓甘蔗汁、蘆薈甘蔗原汁和甘蔗檸檬，

首推蔓越莓甘蔗汁(杯裝80元)白玉甘蔗原汁搭配蜜漬蔓越莓，濃郁甘蔗天然的甜香加上蔓越莓果香，喝起來甜而不膩，飯後來一杯超讚的

因為甘蔗本身就有甜度了，所以不需要額外加糖。

店家給的蔓越莓果肉挺多的，提醒不要浪費喔，吃起來爽脆又甜~

招牌甘蔗檸檬(杯裝75元)小米也很喜歡^^ 白玉甘蔗原汁搭配九如檸檬汁，甘蔗甜香和檸檬汁的酸V結合，甜度沒那麼高，喝起來清爽解渴~

加了檸檬汁大概是半甜的程度，清甜又解膩！

鮮百香果甘蔗汁+椰果、白玉珍珠(杯裝100元)。

除了甘蔗汁的甜，還多了百香果酸V甜香、軟Q帶嚼勁的白玉珍珠和椰果，是咀嚼控最愛

而且白玉珍珠特別加入蜂蜜蜜製，帶有淡淡的蜂蜜甜香~

紅茶鮮奶+粉角(杯裝75元)，使用小農直送的鮮奶搭配紅茶

鮮奶濃香配上紅茶回甘不澀，再加上有Q又帶嚼勁的粉角，喜歡鮮奶茶的朋友不妨試試喔！

甘蔗系列小米還推薦蘆薈甘蔗原汁(杯裝80元)，白玉甘蔗原汁跟飽滿新鮮的蘆薈果肉也很搭喔！

最後是招牌四季甘蔗青茶(杯裝60元)，適合不愛太甜的朋友

而且會特別將甘蔗汁與青茶用漩茶機漩一下會更融合～

甘蔗甜香搭配清爽不苦澀的青茶，大概微糖的甜度，適合飯後喝一杯解膩。

以上是我們的心得分享，甘蔗の媽媽的飲品多年來品質穩定，一樣都很好喝

喜歡甘蔗原汁搭配鮮果汁、茶類的朋友，小米推薦大家快趁優惠期間來嚐鮮！

👉甘蔗の媽媽-竹北中正西店營業時間地址

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🌟店家資訊：甘蔗の媽媽-竹北中正西店

🏠地址：新竹縣竹北市中正西路119號

☎電話：0905 817 045

⏰營業時間： 10:00~22:00

粉絲團：甘蔗媽媽～竹北中正西店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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