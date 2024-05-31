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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市南區吃。台南市｜南區。「灣裡薯條脆肉店」飄香30幾年超人氣排隊路邊攤位，超高CP值炸豬排每片15元、脆肉每份35

台南市南區吃。台南市｜南區。「灣裡薯條脆肉店」飄香30幾年超人氣排隊路邊攤位，超高CP值炸豬排每片15元、脆肉每份35

2024-05-31 10:35:05 樂天小高&樂天人生 人氣：256
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2465篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 南區

造訪商家：

灣裡薯條脆肉店
place台南市南區省躬一街與省躬橫街交叉路口（省躬國小後門）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在灣裡省躬一街上就在市議員服務處旁邊，遠遠看到排隊人潮就是店家路邊攤位。

四週停車相對方便不用擔心愛車停哪裡。

台南南區灣裡是比較有鄉下氣息住宅社區，民風純樸整體消費水平比市區還低，這裡隱藏許多超值平民小吃供您挖掘，這間「灣裡薯條脆肉店」是在地飄香超過30年網路名店，因是網路名店遇到假日就大排長龍，不想要排隊建議利用平日前來購買，廢話不多說就直接分享心得，小高品嚐覺得整體口感還可以（熱熱吃較好吃），重點是很便宜值得推薦給您品嚐。

鐵皮屋議員服務處旁放置料理台，沒營業就會看到料理台堆放在這裡。

小小料理台裡有4位員工正在忙碌中。

窗戶掛上菜單供顧客人點餐參考，菜單主要有薯條（大）35元、薯條（小）25元、脆肉（大）55元、脆肉（小）35元、雞塊（4塊）25元、豬排（1片）15元、熱狗（3條）15元、薯餅25元及紅茶5元等，一旁還有公告營業時間供參考。

裡面應該是老闆夫妻倆人跟兒子吧！

這位老闆手腳俐落油炸各種炸物，速度很快但還是有點供不應求窘境。

這位老闆娘很親切招呼顧客跟結帳。

這些炸物大部分都有事先醃製過，裹上麵包粉下油鍋高溫油炸而成。

這些油炸過的麵包粉有提供給客人食用，一旁有紙袋供自己裝盛拿回去享用，據說拌麵或是拌飯都很開胃好吃。

小高就買脆肉（大2包）110元、雞塊（4塊）25元及豬排（2片）30元等。

這樣一大盤炸物總共花費165元真便宜。

這是豬排（2片）30元。

這炸豬排與脆肉肉質都是ㄧ樣的，炸豬排一片定價15元令我驚訝。

這豬排切得很薄裹上麵包粉油炸，雖然有醃製過但完全沒有入味，豬排很酥脆很紮實有偏柴不錯吃

這是雞塊（4塊）25元。

原來雞塊就是麥克雞塊，這雞塊很紮實不油膩好吃

這是脆肉（大2包）110元。

這脆肉跟炸豬排肉質完全一樣。

這脆肉趁熱吃可以吃到酥脆的口感，小高建議胡椒粉撒多一點，假如加入番茄醬會好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「灣裡薯條脆肉店」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定假超值，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：灣裡薯條脆肉店

地址：702台南市南區省躬一街58號 

營業時間：14:30–18:00（週日公休）

電話：無

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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