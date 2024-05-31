位在灣裡省躬一街上就在市議員服務處旁邊，遠遠看到排隊人潮就是店家路邊攤位。

四週停車相對方便不用擔心愛車停哪裡。

台南南區灣裡是比較有鄉下氣息住宅社區，民風純樸整體消費水平比市區還低，這裡隱藏許多超值平民小吃供您挖掘，這間「灣裡薯條脆肉店」是在地飄香超過30年網路名店，因是網路名店遇到假日就大排長龍，不想要排隊建議利用平日前來購買，廢話不多說就直接分享心得，小高品嚐覺得整體口感還可以（熱熱吃較好吃），重點是很便宜值得推薦給您品嚐。

鐵皮屋議員服務處旁放置料理台，沒營業就會看到料理台堆放在這裡。

小小料理台裡有4位員工正在忙碌中。

窗戶掛上菜單供顧客人點餐參考，菜單主要有薯條（大）35元、薯條（小）25元、脆肉（大）55元、脆肉（小）35元、雞塊（4塊）25元、豬排（1片）15元、熱狗（3條）15元、薯餅25元及紅茶5元等，一旁還有公告營業時間供參考。

裡面應該是老闆夫妻倆人跟兒子吧！

這位老闆手腳俐落油炸各種炸物，速度很快但還是有點供不應求窘境。

這位老闆娘很親切招呼顧客跟結帳。

這些炸物大部分都有事先醃製過，裹上麵包粉下油鍋高溫油炸而成。

這些油炸過的麵包粉有提供給客人食用，一旁有紙袋供自己裝盛拿回去享用，據說拌麵或是拌飯都很開胃好吃。

小高就買脆肉（大2包）110元、雞塊（4塊）25元及豬排（2片）30元等。

這樣一大盤炸物總共花費165元真便宜。

這是豬排（2片）30元。

這炸豬排與脆肉肉質都是ㄧ樣的，炸豬排一片定價15元令我驚訝。

這豬排切得很薄裹上麵包粉油炸，雖然有醃製過但完全沒有入味，豬排很酥脆很紮實有偏柴不錯吃 。

這是雞塊（4塊）25元。

原來雞塊就是麥克雞塊，這雞塊很紮實不油膩好吃 。

這是脆肉（大2包）110元。

這脆肉跟炸豬排肉質完全一樣。

這脆肉趁熱吃可以吃到酥脆的口感，小高建議胡椒粉撒多一點，假如加入番茄醬會好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「灣裡薯條脆肉店」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定假超值，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：灣裡薯條脆肉店

地址：702台南市南區省躬一街58號

營業時間：14:30–18:00（週日公休）

電話：無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com