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頭城景點推薦》「石牌縣界公園」， 每年5-6月繡球花海綻放，季節限定的花海美景，繡球花綻放真美。除此之外，「金面大觀」位於宜蘭縣與新北市的交界，從前沒有雪隧時，這是條往來台北的重要道路!!更值得來探訪，從烏石港到北方澳都可以看的到。登上「金面棧道」瞭望一望無際的蘭陽平原及龜山島，很是壯觀，站在這裏可以盡收蘭陽之美，秋天芒花盛開時更有一種滄涼之美。這裡同時也是「跑馬古道」的起點，另一端連結著宜蘭礁溪五峰旗，有興趣可以來探訪。



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因為北宜公路一趟左彎右拐的要開二個小時左右，坐在車裏早就晃的七葷八素的，到了這裏真的要下車休息一下!!

好懷念以前小時候吃的將軍茶葉蛋，現在已經搬到山下囉，早期的將軍蛋、八仙湯也是這裏的名產!! 複刻版清同治年間的「虎字碑」，非常有藝術感的字體，先人因風勢強勁，特於此地題了個「虎」字，意在「雲從龍，風從虎」，以除風害

立碑鎮妖，目的是提醒旅人此處有強風吹襲，路過此地須小心

石牌縣界公園 跑馬古道 這裡同時也是「跑馬古道」的起點，另一端連結著宜蘭礁溪五峰旗 年輕時曾經挑戰過，喜歡走森林步道的朋友，也可以來試看看喔 跑馬古道北宜端沿途都有樹蔭，還蠻好走的！

石牌縣界公園 金面大觀

石牌縣界公園 繡球花海

從一旁的停車場，到「石牌縣界公園」，季節限定的繡球花海真美

停車場的繡球花開的比較慢，預計花朵盛開到六月底

慢慢走到公園處，山坡的火朵更多更美！

繡球花碩大便是美，好像明信片的照片，好可愛喔！

一路上往上走都好拍

與棧道同框的繡球花更有特色！

這裡種植的繡球花以藍紫色居多，免費景點就很值得到此欣賞

這張有種要去仙境的幻覺

好療癒的花海！

季節限定的花海美景，繡球花綻放真美！

石牌縣界公園 金面棧道

欣賞美麗的繡球花，還有另一處奇景，往「金面棧道」前進，這裡可是最棒的觀景平台

沿著人行棧道上去，這可是黃聲遠的作品「金面棧台」

「金面棧台」，特殊設計滿有意思的!

很有黃聲遠田中央工作室的風格

一旁的北宜公路現在則是重機愛好者的聖地!!

順著階梯往上，每上一層平台，風景更遼闊漂亮！

好天氣時，觀看視野非常寬廣

風景無價

這裏也是拍龜山朝日的好地點!!

今天的龜山島被一層白紗蒙住，好像朦朧中的少女!!

從頭城山下開車到這裏大約要40分鐘上下，還要經過著名的九彎十八拐，但來到這裏一種天寬地闊的山海美景，絕對令人難忘，5~6月除了到坪林石牌縣界公園看繡球花，還能欣賞美麗的蘭陽平原喔！

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