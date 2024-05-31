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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣頭城鎮石牌縣界公園》十萬朵繡球花齊放，金面大觀賞蘭陽八景，金面棧台上俯看龜山島及蘭陽平原盡收眼底

宜蘭縣頭城鎮石牌縣界公園》十萬朵繡球花齊放，金面大觀賞蘭陽八景，金面棧台上俯看龜山島及蘭陽平原盡收眼底

2024-05-31 10:50:14 紫色微笑 人氣：261
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紫色微笑

發表篇數：1442篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮


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頭城景點推薦》石牌縣界公園 每年5-6月繡球花海綻放，季節限定的花海美景，繡球花綻放真美。除此之外，金面大觀位於宜蘭縣與新北市的交界，從前沒有雪隧時，這是條往來台北的重要道路!!更值得來探訪，從烏石港到北方澳都可以看的到。登上金面棧道瞭望一望無際的蘭陽平原及龜山島，很是壯觀，站在這裏可以盡收蘭陽之美，秋天芒花盛開時更有一種滄涼之美。這裡同時也是跑馬古道的起點，另一端連結著宜蘭礁溪五峰旗，有興趣可以來探訪。

石牌縣界公園 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣頭城北宜公路上56.5公里處
  • 電話：03 925 1000
  • 營業時間：全天候
  • 收費價位：免門票

石牌縣界公園 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入石牌縣界公園即可到達
  • 停車場：有附設停車場，開車來很方便

石牌縣界公園 空間環境

這裏是縣界， 這也是昔日跑馬古道必經之路，其實這一帶之前很熱鬧的，因為這裏算是中途的休息站，所以有很多攤販，當然很多人是下來上廁所的XD
以前沒有雪山隧道時，宜蘭通往台北九彎十八拐的北宜公路，一定要下來休息的地方

因為北宜公路一趟左彎右拐的要開二個小時左右，坐在車裏早就晃的七葷八素的，到了這裏真的要下車休息一下!!
好懷念以前小時候吃的將軍茶葉蛋，現在已經搬到山下囉，早期的將軍蛋、八仙湯也是這裏的名產!!

複刻版清同治年間的「虎字碑」，非常有藝術感的字體，先人因風勢強勁，特於此地題了個「虎」字，意在「雲從龍，風從虎」，以除風害

立碑鎮妖，目的是提醒旅人此處有強風吹襲，路過此地須小心

石牌縣界公園 跑馬古道

這裡同時也是跑馬古道的起點，另一端連結著宜蘭礁溪五峰旗

年輕時曾經挑戰過，喜歡走森林步道的朋友，也可以來試看看喔

跑馬古道北宜端沿途都有樹蔭，還蠻好走的！

石牌縣界公園 金面大觀

還沒上到頂端，宜蘭的精神地標~龜山島就在眼前!!


這裏是為北宜公路的最高點，宜蘭縣政府與新北市政府於此處設立石牌縣界公園
而且這裏位於大小金面山的最高點，蘭陽平原與太平洋一覽無遺，所以稱為金面大觀，也是新蘭陽八景之一

石牌縣界公園 繡球花海

從一旁的停車場，到石牌縣界公園，季節限定的繡球花海真美

停車場的繡球花開的比較慢，預計花朵盛開到六月底

慢慢走到公園處，山坡的火朵更多更美！

繡球花碩大便是美，好像明信片的照片，好可愛喔！

一路上往上走都好拍

與棧道同框的繡球花更有特色！

這裡種植的繡球花以藍紫色居多，免費景點就很值得到此欣賞

這張有種要去仙境的幻覺

好療癒的花海！

季節限定的花海美景，繡球花綻放真美！

石牌縣界公園 金面棧道

欣賞美麗的繡球花，還有另一處奇景，往金面棧道前進，這裡可是最棒的觀景平台

沿著人行棧道上去，這可是黃聲遠的作品金面棧台

金面棧台，特殊設計滿有意思的!

很有黃聲遠田中央工作室的風格

一旁的北宜公路現在則是重機愛好者的聖地!!

順著階梯往上，每上一層平台，風景更遼闊漂亮！

好天氣時，觀看視野非常寬廣

風景無價

這裏也是拍龜山朝日的好地點!!

今天的龜山島被一層白紗蒙住，好像朦朧中的少女!!

從頭城山下開車到這裏大約要40分鐘上下，還要經過著名的九彎十八拐，但來到這裏一種天寬地闊的山海美景，絕對令人難忘，5~6月除了到坪林石牌縣界公園看繡球花，還能欣賞美麗的蘭陽平原喔！

石牌縣界公園 附近景點美食

  1. OA Hotel 連大烏石港度假村
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