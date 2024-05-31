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頭城景點推薦》「石牌縣界公園」， 每年5-6月繡球花海綻放，季節限定的花海美景，繡球花綻放真美。除此之外，「金面大觀」位於宜蘭縣與新北市的交界，從前沒有雪隧時，這是條往來台北的重要道路!!更值得來探訪，從烏石港到北方澳都可以看的到。登上「金面棧道」瞭望一望無際的蘭陽平原及龜山島，很是壯觀，站在這裏可以盡收蘭陽之美，秋天芒花盛開時更有一種滄涼之美。這裡同時也是「跑馬古道」的起點，另一端連結著宜蘭礁溪五峰旗，有興趣可以來探訪。
石牌縣界公園 景點資訊
- 地址：宜蘭縣頭城北宜公路上56.5公里處
- 電話：03 925 1000
- 營業時間：全天候
- 收費價位：免門票
石牌縣界公園 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入石牌縣界公園即可到達
- 停車場：有附設停車場，開車來很方便
石牌縣界公園 空間環境
因為北宜公路一趟左彎右拐的要開二個小時左右，坐在車裏早就晃的七葷八素的，到了這裏真的要下車休息一下!!
好懷念以前小時候吃的將軍茶葉蛋，現在已經搬到山下囉，早期的將軍蛋、八仙湯也是這裏的名產!!
複刻版清同治年間的「虎字碑」，非常有藝術感的字體，先人因風勢強勁，特於此地題了個「虎」字，意在「雲從龍，風從虎」，以除風害
立碑鎮妖，目的是提醒旅人此處有強風吹襲，路過此地須小心
石牌縣界公園 金面大觀
還沒上到頂端，宜蘭的精神地標~龜山島就在眼前!!
這裏是為北宜公路的最高點，宜蘭縣政府與新北市政府於此處設立「石牌縣界公園」
石牌縣界公園 繡球花海
從一旁的停車場，到「石牌縣界公園」，季節限定的繡球花海真美
停車場的繡球花開的比較慢，預計花朵盛開到六月底
慢慢走到公園處，山坡的火朵更多更美！
繡球花碩大便是美，好像明信片的照片，好可愛喔！
一路上往上走都好拍
與棧道同框的繡球花更有特色！
這裡種植的繡球花以藍紫色居多，免費景點就很值得到此欣賞
這張有種要去仙境的幻覺
好療癒的花海！
季節限定的花海美景，繡球花綻放真美！
石牌縣界公園 金面棧道
欣賞美麗的繡球花，還有另一處奇景，往「金面棧道」前進，這裡可是最棒的觀景平台
沿著人行棧道上去，這可是黃聲遠的作品「金面棧台」
「金面棧台」，特殊設計滿有意思的!
很有黃聲遠田中央工作室的風格
一旁的北宜公路現在則是重機愛好者的聖地!!
順著階梯往上，每上一層平台，風景更遼闊漂亮！
好天氣時，觀看視野非常寬廣
風景無價
這裏也是拍龜山朝日的好地點!!
今天的龜山島被一層白紗蒙住，好像朦朧中的少女!!
從頭城山下開車到這裏大約要40分鐘上下，還要經過著名的九彎十八拐，但來到這裏一種天寬地闊的山海美景，絕對令人難忘，5~6月除了到坪林石牌縣界公園看繡球花，還能欣賞美麗的蘭陽平原喔！
石牌縣界公園 附近景點美食
- 好玩景點：外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、頭城親子公園、龜山島賞鯨
- 必吃美食：九號咖啡石城館、七度鍋物、渲咖啡、小涼園冰果室、伍参港海廚料理、捌㡯珈琲、啾咕咖啡、紅螃蟹海鮮餐廳、龍記牛肉麵、星巴克宜蘭頭城門市、屋台拉麵、樂屋日本料理、甜島冰菓、甜醺國王乳酪
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