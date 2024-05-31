在美國開了50多年的炸雞連鎖老店「Popeyes Chicken」也跑來台灣插旗了，

他們在全球門市已經超過 3,900 家，

像是在美國、加拿大、英國、中國、韓國、法國、德國、新加坡等30 多個國家都有他們的店，

這次來台灣插旗勢必也會造成一股 美式炸雞 風潮，

朋友說她曾經在美國也有吃過他們家的炸雞，

就決定開幕這天也要來試試看，

我個人是非常推薦他們的勁厚布里歐雞腿堡，

尤其是他們中間的醬真的有畫龍點睛的效果，

連美國天后碧昂絲、金卡戴珊都很熱愛真的很好吃很推喔～

Popeyes炸雞 店家環境

▲ 開幕第一天門口都是人，

他們分成兩路排隊，

我們面對店右邊是排內用的左邊是牌外帶的～

▲前三天也有一些規定喔~

▲ 排內用的這邊很多人

▲ 沒想到排外帶的人更多

▲ 我們排了大約1小時45分終於要進去了

▲ 進來也是滿滿的都是人

Popeyes炸雞 菜單價格

▲ MENU(這個紙的menu只是讓人參考，實際上要掃桌上的QRcode點菜)

可以到櫃檯現金付款也可以在手機點完餐後直接用手機支付～

Popeyes炸雞 餐點推薦

勁厚布里歐雞腿堡套餐 NT.217

我點的是勁厚布里歐雞腿堡套餐包括有漢堡、薯條、飲料，

雞腿堡中間的雞腿我個人覺得蠻大還蠻厚的，

大口咬下可以吃的到雞腿的肉汁還可以吃到他們特製的醬和跟別人漢堡不同的小黃瓜，

我非常喜歡這樣的組合，

尤其中間的醬我點的是辣味的其實不會太辣，

是一種沒吃過的辣醬口味很好吃喔，

我個人非常推這個勁厚布里歐雞腿堡～

極磅爽脆炸雞(2入)套餐NT.218

朋友點的是炸雞兩入的套餐，

還加了10元從薯條變成比司吉，

比司吉吃起來我覺得比以前肯德基稍微濕一點點，

但還是很乾所以建議不要直接吃原味，

一定要抹上果醬一起吃比較好，

炸雞我比較喜歡雞腿的那塊，

雞皮醃的非常入味一口咬下有胡椒的香味但鹹了一點點，

而炸雞部位裡我個人喜歡雞腿肉，

雞腿肉相較之下比較多汁好吃喔～

Popeyes炸雞 開幕優惠活動

開幕前三天(5/30、5/31、6/1)優惠活動

開幕前三天(5/30、5/31、6/1)優惠活動

1.前50名凡消費免費炸雞請你吃

2.前20名加贈Popeyes®特製的潮流手機掛繩組

3.加入Popeyes® LINE官方帳號，購買個人或多人套餐，贈每日限量500份的必吃副食

第一天：私房秘製比司吉

第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條

第三日：清香馥郁四季春

–>這裡加入Popeyes® LINE

我們今天送的是私房秘製比司吉，

大口咬下以前肯德基的比司吉口感味道就回到腦中，

好久沒有吃到這個小時候的味道，

雖然有點乾但抹上果醬之後就會好吃很多，

不過小缺點是今天只有一個草莓醬沒有其他口味可以選擇，

期待未來他們可以再出別的口味果醬～

LINE好友綁定會員再送「香炸布朗尼」小點兌換券

LINE好友綁定會員再送「香炸布朗尼」小點兌換券

沒想到他們用line好友再綁他們會員還有再送一個香炸布朗尼的甜點，

小小一顆入口我覺得剛剛好，

不會太膩也不會太乾；

記得桌上掃碼點餐的時候一定要先登入會員，

才可以馬上使用這個兌換券喔～

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Popeyes炸雞 店家資訊

Popeyes Chicken 台北許昌店

官方網站：https://popeyes.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092851901349

營業時間：10:00-22:00​

店家電話：02 23110328

店家地址：100台北市中正區許昌街30號1樓



本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/popeyes-taiwan/