小男孩來這一定失心瘋！各種計程車模型、車車收藏品和紀念品，各國經典古董車超吸晴！門票$200元可折抵館內消費 ，還送免費飲料和一張碰碰車體驗券，是一個蠻好殺時間的室內景點。
|文章目錄
|計程車博物館｜在哪裡？怎麼去？
|計程車博物館｜門票資訊
|計程車博物館｜世界各地古董計程車
|計程車博物館｜計程車相關收藏
|計程車博物館｜碰碰車體驗
|計程車博物館｜吧台餐飲區
|計程車博物館｜拍貼機＆夾娃娃機
計程車博物館｜在哪裡？怎麼去？
位於宜蘭蘇澳的計程車博物館，今天終於帶兒子來啦！戶外備有大型停車場，停好車後準備前往買票囉！
售票口是在這一棟復古老宅裡，旁邊還設計一個小紅綠燈區，好可愛～
計程車博物館
地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號
營業時間：10:00–17:00
電話：03-9908088
門票資訊：一般票$200、3歲以下免費
🅿️博物館附設免費停車場
售票口裡面空間不大，櫃檯旁一整櫃都是公仔和飾品，超級瑪利歐、OPEN醬和KITTY貓等等，好懷念啊！
計程車博物館｜門票資訊
計程車博物館門票價位：
一般票：＄200元。
團體票：＄180元，限15人以上團體。
優待票：＄150元，宜蘭縣民、職業駕駛、學生、65歲以上、身心障礙及一位陪同者。
未滿三歲免費入園。
立體紙計程車就是門票，超酷！買了三張拿到三種不同造型的，等下再來組裝！而且門票還可用來兌換飲料及折抵消費 (餐點、紀念品、碰碰車各能抵50元)，還送一張碰碰車體驗券喔
門口有好幾台三輪車供遊客玩，兒子已經開啟飆車模式了（哈）
計程車博物館｜世界各地古董計程車
一進門就看到有好幾台來自世界各國的計程車，像是日本、紐約、倫敦、柏林的古董車，超級吸晴。
計程車博物館｜計程車相關收藏
另一邊則是滿滿的計程車收藏品😍有來自世界各地的小車車、公仔和裝飾，數量相當龐大！
兒子超級喜歡，每個都看得很入迷～
此外，現場還能看到遭復興航空空難波及的計程車，是2015年復興航空空難時，遭到機翼擦撞的小黃，想到當時的新聞畫面真是險象環生啊！
計程車博物館｜碰碰車體驗
大人小朋友最愛的碰碰車，可憑門票折抵50元玩唷
（基於安全考量，7 歲以下或身高未滿 130 公分兒童、身心障礙者，必須由成人陪同才能搭乘碰碰車。）
在旁邊看他們父子倆玩，感覺超好玩～～跟旁邊不認識的遊客不小心撞上，蠻有趣的。
計程車博物館｜吧台餐飲區
別忘了～門票是可以用來免費兌換飲料喔！肚子餓的話，現場也有販售點心和飲品。
才剛拿到飲料，兒子就迫不急待想喝了～
啊你們有發現嗎？吧台前的「迴轉計程車」也太特別了！不注意看還以為是吃的ＸＤ
我覺得這台有三眼怪裝飾的車子最可愛（三眼怪迷！）
館內休息座位區也很多，剛好可以坐下來休息喝飲料和組裝門票。
登愣！我們家豬爸爸手真的很巧，三兩下就組裝完成～
小朋友最愛的紀念品和搖搖車（需自行投幣）都在這區。
搖搖車玩一次好像20~30元，想說難得來到計程車博物館，給兒子投錢玩個開心～
計程車博物館｜拍貼機＆夾娃娃機
館內後方是拍貼機、扭蛋和夾娃娃機，有興趣的朋友可以帶回家留作紀念。
總結：雖然館內不大，但有蠻多計程車收藏可欣賞，也有碰碰車能玩，是一個蠻棒的室內景點。（感覺兒子玩具車多到也能開博物館了🤣）
【關於部落客：兩隻小豬】
哈囉～大家好，我們是兩隻小豬(朱朱&小豬)
兩個愛吃喝玩樂的夫妻～
已有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
喜愛分享各地美食＆旅遊～
最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
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