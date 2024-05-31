



去金山吃完鴨肉以後天氣正炎熱，想到北海岸的咖啡廳看海吃個甜點來杯飲料，怕假日靠淺水灣那邊的咖啡廳人車較多，所以找了一家在中角灣的咖啡廳靠北過日子Quiet B. Days，名字正合我意，而且旁邊步行幾分鐘就是中角灣遊客中心所以停車也蠻方便的，雖然想看海但也怕午後雷陣雨，所以選了多為室內座位的咖啡廳，吃完還可以去旁邊的中角灣看海踏浪，拍個美照浪漫一下



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1.靠北過日子｜營業資訊

Quiet B. Days靠北過日子

住址：新北市金山區海興路174號

電話：02-2408-2332

營業時間：11：00~19：00（下午5點半為最後入座與點餐時間

※不接受訂位，低消平日為每人250元、假日為每人300元（佔位孩童100元），並加收8%清潔費，用餐時間100分鐘※



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2.靠北過日子｜店內環境

共有二層樓，一樓除了點餐還有販賣一些特色商品





二樓則是座位區，靠海邊的座位特別搶手，茶水餐具自行取用





另一邊居然有類似和室座位的區域，還裝飾的像帳篷一樣，小朋友超喜歡，需脫鞋入內



到一樓點餐結帳等餐時，推開二樓的落地窗可以走到後面靠海邊的地方走走看看









3.靠北過日子｜菜單

線上菜單

主要販售還是咖啡飲品種類較多，鹹食部份則有烏龍麵和披薩還有蠻特別的鐵鍋鬆餅

4.靠北過日子｜鐵鍋鬆餅＋泰式奶茶＆奶香水果冰淇淋$279

這是我第一次吃鐵鍋鬆餅覺得很特別，中間的料還擺了很多水果跟爆米香，鐵鍋邊緣的鬆餅焦焦酥酥的搭配中間的冰淇淋冰冰熱熱的口感很特別，但建議這道要快速吃完，後來冰淇淋都融掉了以後就比較像泰奶泳池，就沒那麼美味了







5.靠北過日子｜草莓明治牛奶冰棒氣泡飲$179

最近很多飲料裡面都流行放一隻冰棒，美觀又增添不同的風味，店員建議可以讓冰棒放久一點讓牛奶的味道跟飲料更融合，這冰底下是草莓醬所以需要攪拌一下，酸酸甜甜的很適合夏天飲用





6.靠北過日子｜水洗耶加雪菲(冰/熱) NT$195

水洗耶加雪菲屬於我個人比較喜歡的中淺焙，這杯一上來覺得好酷，直接用保溫瓶，想喝的時候再倒到杯蓋的小杯子，保冰又保熱





7.靠北過日子｜草莓可可(熱) NT$169

棉花糖再淋上濃濃的草莓熱可可，屬於甜死人不償命的飲料



8.靠北過日子｜用餐心得

整體環境來說蠻滿意的，餐點依我個人喜好推薦鐵鍋鬆餅跟手沖咖啡，另一個人可以點氣泡飲，因為氣泡飲的份量算蠻多的可以兩個人分著喝，只是假日低消300如果不吃主餐會不知道要點什麼湊滿，看著MENU要想很久，要是有賣小蛋糕類型或一些百元炸物小點會比較好選擇

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