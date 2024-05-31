肉粽推薦。85度C與飄香數十年的十八王公劉家肉粽合作聯名推出經典蛋黃肉粽，另外還有大人小孩都一定會喜歡的「冰粽」，不管是要買回家自己吃還是買來當端午節禮盒、伴手禮都非常合適，85度C這次強強聯手推出端午限定，特別是中南部的朋友肯定要搶購一波，想吃美味的十八王公劉家肉粽就不用大老遠北上啦！當然還有限時優惠好康~

1.買任一飲料+42元，購買甜心冰粽乙個(口味任選，原價50元)。

2.甜心冰粽禮盒(10入/盒)特價420元(原價500元)。

3.85度Cx十八王公劉家肉粽-經典傳統蛋黃粽，特價368元(5入/包)。

85度C 台中健行店

營業時間 07:00-23:00

電話 0422079200

地址 404台中市北區健行路480號

臉書專頁點我 ； 官方網站點我

（實際營業資訊依店家公告為主）

85度C今年推出了「肉粽」跟「冰粽」兩種選擇，跟十八王公劉家肉粽強強聯手的經典傳統蛋黃肉粽還有冰冰涼涼Q彈香甜的冰粽，兩種都非常值得買回家或是當成伴手禮。

85度C冰粽禮盒的包裝也非常的可愛~是Q版的龍舟造型，禮盒裡共有10顆冰粽包含了芝麻牛奶、紅豆牛奶跟芋頭牛奶三種口味，如果路過85度C想要買個一顆來過癮一下，也是有提供零售的喲！

85度C的冰粽QQ的麻糬外皮搭配三種不同風味的香甜內餡真的是大人小孩都會忍不住一個接一個，小金稍稍的把他捏成了三角粽子的型狀是不是更有feel了呀

【甜心冰粽-紅豆牛奶】

紅豆牛奶口味的冰粽應該是大朋友小朋友都會喜歡的，85度C的豆沙內餡都做的非常綿密細緻，而且甜度小金覺得都調整的很剛好甜而不膩，再配上咖啡或是茶飲都非常的不錯。

【甜心冰粽-芝麻牛奶】

芝麻牛奶口味的冰粽讓小金很驚豔耶~芝麻的香氣非常的濃郁，沒想到跟牛奶內餡會那麼配，真的是越嚼越香的口味，這個女生或長輩肯定會非常的愛。

【甜心冰粽-芋頭牛奶】

本身就很喜歡吃芋頭相關甜品的我，這芋頭牛奶口味真的完全中了我的心，芋頭的香搭配上奶餡，真心推薦大家可以多買幾顆冰在家裡，冰冰涼涼的真的超涮嘴。

85度C這次推出的冰粽，除了可以直接吃之外小金很推薦大家可以搭配冰涼的挫冰或是冰淇淋一起吃，炎炎夏日來份冰涼的挫冰再配上Q彈香甜的冰粽真的超享受的，話說如果是有親友來家裡做客，端上這樣的飯後甜點也是非常有面子吧！

當然除了搭配冰品之外，來杯香醇的85度C咖啡也是非常不錯的選擇，看看這冰粽搭配挫冰是不是橫看直看都非常的誘人，視覺、味覺還有口感都照顧到了。

說到十八王公劉家肉粽應該是台灣家喻戶曉的粽子名店了，但中南部的朋友想吃到真的不容易，這次85度C跟他強強聯手真的太棒了，想要吃美味的粽子不用出遠門，還不快點手刀買起來，

這次聯名推出的是「經典傳統蛋黃肉粽」，用料也是不馬虎，用獨家醬汁拌炒花東圓糥米、台灣豬肉、台中新社的香菇、蝦米還有整顆鹹蛋黃，光是聽到這是不是就吞了很多口水了呀！

來來來~小金把這肉粽剖開讓大家看看裡頭的配料給的有多足，不管是肉絲、香菇還是蝦米都是滿滿的，每一口都可以吃的到，大家光想像就可以知道肯定香味十足了吧！

從小到大不少人吃肉粽搭配的都是愛之味甜辣醬，不過對於台中人來說東泉辣椒醬才是王道，同樣是帶著甜味的辣醬但不管吃什麼都要搭一點才行。

當然如果跟小金一樣喜歡吃辣一點的朋友，我也很推薦大家可以試試龍宏辣椒醬，配上十八王公劉家肉粽真的都非常讚，不過每個人每個地區心目中都有屬於自己的一款吃法跟搭配的料，小金也很歡迎大家跟我分享你怎麼吃喲~

85度C台中健行店位於健行路跟五常街口，一路從早上07:00鐘開到半夜23:00，所以不管想買麵包當早午餐、來杯咖啡當下午茶還是宵夜餓了想吃點點心都沒問題。

當然這次除了端午節限定的十八王公劉家肉粽還有冰粽必買之外，各式甜/鹹麵包、生日蛋糕、母親節蛋糕、中秋禮盒、年節禮盒…等，85度C也都有販售，或是想來杯冰涼的飲料、咖啡也都沒問題的。

這天小金來買冰粽跟十八王公劉家肉粽時，現場也有不少客人是專程來買粽子的耶~可愛的冰粽禮盒吸引了小朋友還有送禮客人的目光，另外肉粽剛好可以買回家當午晚餐都很不錯。

85度C台中健行店裡頭內用的空間非常的寬敞舒適，想吃早午餐、下午茶、晚餐、宵夜，還是跟三五好友聚聚聊聊天，來這裡都蠻不錯的喲~

【85度Cx十八王公劉家肉粽】

經典傳統蛋黃肉粽-368元/5顆

【85度C甜心冰粽】

甜心冰粽禮盒-420元/10顆(原價500元)

甜心冰粽芝麻牛奶-50元/顆

甜心冰粽紅豆牛奶-50元/顆

甜心冰粽芋頭牛奶-50元/顆

記得提前4天左右到85度C門市預購喔~方便且又有龍舟造型外盒，超級可愛~送人面子裡都都有喲~快到附近門市訂購起來

85度C 台中健行店

營業時間 07:00-23:00

電話 0422079200

地址 404台中市北區健行路480號

臉書專頁點我 ； 官方網站點我

（實際營業資訊依店家公告為主）

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