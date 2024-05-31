何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽，距離捷運中原站騎車約四分鐘的距離。

一口價499元吃到飽(服務費另計)，現在這種價格的吃到飽，已經實屬難得了！

店裡播放膾炙人口的經典復古港台老歌，牆上貼有許多明星海報及黑膠唱片

彷彿帶人走進時光隧道，相信很多老一輩的人會很有共鳴喔！

以方桌為主，座位寬敞舒適，服務人員會不定時加湯及收拾桌面

放食材的檯面上維持得乾淨整潔，兩側都有夾子讓人方便夾取

老闆希望消費者吃到無殘留乾淨的蔬菜，特別下重本使用360度渦流臭氧消毒洗菜機

透過離心作用產生強力瀑布溫水流清洗，更能有效去污，分解防腐劑，去除重金屬～

吃到飽食材琳琅滿目，食材超過60種以上任君挑選喔！(蔬菜以當令時蔬為主 不定期更換)

有豬血糕、黃金魚蛋、水晶餃、西北麻吉燒、蟹肉棒、鑫鑫腸、芋頭、凍豆腐

福州丸、龍蝦沙拉丸、魚包蛋、手工蛋餃、排骨酥、燕餃、魚餃、火鍋料

澳洲小羔羊、台灣雞腿丁、草飼低脂牛、美國牛五花、台灣梅花豬、伊比利豬

南瓜、花椰菜、番茄、玉米、洋蔥、水蓮、絲瓜、杏鮑菇、香菇、金針菇、美人菇

巴沙魚、虱目魚皮、蛤蠣、鮮蚵、鳥蛋、黃金蟹、鴨血、扇貝、蒟蒻、油條、豆皮

魷魚圈、刻花魷魚、白蝦、小卷、高麗菜、大陸妹、蒸煮麵、王子麵、冬粉…等

水果西瓜和柳橙吃起來還滿甜的！

可參考店家推薦的醬料完美搭配法

主食類我最愛白飯淋上南部口味的肉燥，油香不膩口，讚啦！

何家香香鴛鴦鍋標配是麻辣湯搭配甘蔗大骨湯，完全不用有湯底選擇障礙

甘蔗大骨湯底味道清甜，相比麻辣鍋清淡許多，不論是涮肉涮海鮮涮蔬菜都很適合！

來自四川正宗的麻辣湯底，搭配五香料及中藥，經過長時間熬煮，湯底兼具麻！辣！鮮！香！

湯底看似紅通通只有小辣程度而已，辣度舒服順口，不太能吃辣的人也能接受～

我喜歡吃有包料的丸子，龍蝦沙拉丸和魚包蛋我自己很喜歡！

每一片肉片漂亮的捲好堆疊起來，不會看起來亂糟糟的，這點很加分～

沒有因為是吃到飽的關係，就給品質很差的重組肉，現切原肉汁多味美！很可以～

嚴選船凍海鮮，鮮度都有維持住，我最愛口感柔嫩的小卷～

蛤蠣和鮮蚵滋味鮮美無腥臭也不賴！蝦子不黏殼蝦肉吃起來不會粉粉的～

黃金蟹硬殼已事先敲開差不多，可直接大嗑雪白蟹肉很過癮

巴沙魚沒有魚刺，口感偏軟嫩，虱目魚皮滑Ｑ口感還滿讚的～

吃火鍋肉類海鮮吃多也會膩，搭配大量的蔬菜吃，營養均衡又對味！

煮到綿密爛爛的芋頭和南瓜口感最佳，光是菇類就有四種選擇～

最後當然要留點空間給甜食，是來自知名品牌泰國明果冰淇淋

口味應該是不定期更換，與其說是冰棒口感更像雪糕，榴槤和香芋口味都不錯～

YouTube影片有更多介紹~

何家香香麻辣鴛鴦鍋

電話：0973015653

地點：新北市中和區員山路311號

營業時間：週一至週日11:30–22:30

粉絲團：https://www.facebook.com/hochia2022/

官網：https://hochiaxiang.com/

訂位：https://inline.app/booking/-NlwxHNHAGNKV3TI-ydO:inline-live-3/-NlwxHZqVhiDsqjA-6XU

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