生日蛋糕不要一成不變，小編推薦超美的冰淇淋蛋糕，體驗不同凡享的味蕾享受〜
冰淇淋蛋糕吃起來給我們很大的驚喜，相較於市面上較為膩口冰淇淋蛋糕
，這個義式冰淇淋蛋糕居然是好吃的耶！
永和人氣【卡瓦蛋糕Kawacake】推出的義式冰淇淋蛋糕，他們家的義式冰淇淋蛋糕超特別
，簡直就是喜歡冰品饕客聚餐、節慶與慶生的心頭好
真材實料水果果泥製作的義式冰淇淋蛋糕，可以吃到水果真正的味道，吃起來不甜膩十分清爽
，整個夏天真的可以一直吃！
【永和卡瓦蛋糕】位於福和橋下橋後的永元路上，之前經過好幾次都被店面佈置所吸引
，這次正好有機會，決定親自品嚐卡瓦販售的蛋糕
終於〜吃到心心念念的卡瓦義式冰淇淋蛋糕！
不想錯過卡瓦的蛋糕，請一定要記得提前3-7天先預訂才不會撲空唷！
店家小叮嚀：
①門市自取請三天前訂購，黑貓冷凍請一週前訂購
②冰淇淋蛋糕不開放週日/週一到貨
③黑貓冷凍宅配，提早將冰淇淋蛋糕寄回家，卡瓦使用急速冷凍技術為蛋糕凍齡
，冷凍未開封可以保存一個月
④卡瓦獨家專利研發的蛋糕冷凍宅配專用箱，保護義式冰淇淋蛋糕安全送到家
⑤頂級果泥製作的冰淇淋蛋糕球，低脂肪、低熱量，外觀可愛，吃起來又沒有負擔！
為了維護冰淇淋蛋糕的美味及美觀，小編直接到店自取哈哈
店門裝潢看似低調，進入後發現店內卻相當富有質感呢！
卡瓦蛋糕還準備許多讓氣氛更歡樂有趣的慶生道具，如派對帽、插旗和玩偶....等等
，款式選擇多，寶寶周歲、慶生、聚會必備，讓壽星度過一個難忘的生日
在領取訂好的冰淇淋蛋糕時，門市人員親切的笑容招呼，就像春風拂過心頭那樣溫暖〜
，是令人滿意的購物體驗
為了讓顧客買蛋糕更方便、更好提，推出了6、7吋和9、11吋兩種大小的保冷袋，兼具美觀與實用性
不過義式冰淇淋非常容易融化，不能讓冰淇淋離開冷凍太久，自取的話最好還是在30分鐘內讓冰淇淋回到冷凍唷
，建議可以自備或加購保冷袋，減少蛋糕受到氣溫影響和融化速度
包裝也太可愛啦！
收到的人會感受到滿滿的幸福感，包裝很嚴實卡的很緊，外箱也是偏厚的，
冰淇淋蛋糕紙板底下附有冰磚，可以看出店家包裝非常用心
【6吋紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕】
用「愛」堆砌的冰淇淋蛋糕〜
這款紅心芭樂冰淇淋蛋糕也太可愛！根本捨不得吃阿………
飽滿可愛的愛心造型，光是粉嫩造型就讓人少女心大噴！
作為禮物送出時，更能傳達滿滿的愛與心意
天啊！這種少女心爆棚的夢幻蛋糕一開箱就神美夢幻的蛋糕體(尖叫聲)！
粉嫩嫩的冰淇淋蛋糕顏色看起來超級好吃的〜
外型美到不知道怎麼下手，根本捨不得破壞…….
享用卡瓦冰淇淋蛋糕的時候，直接從冷凍拿出來也不需要退冰，因為義式冰淇淋自然融化較快
由上到下分別是起司乳酪、紅心芭樂義式冰淇淋、覆盆子牛奶和戚風蛋糕
起司乳酪 Cream Cheese，來自法國諾曼地頂級乳原產區製作
紅心芭樂義式冰淇淋，源自於世界甜點大賽欽定的新鮮果泥製作
選用熟成香甜的紅心芭樂，可以品嚐到果實本身的軟綿口感，就像在吃新鮮水果一樣
甜中帶點微酸，有點像雪酪的口感，但又比雪酪還要更加紮實，細緻綿密又清爽，卻吃得到很濃郁的水果風味
白色的起司乳酪，奶香滿滿、爆濃厚牛乳，入口即化，我完全愛上這濃郁的滋味〜
覆盆子牛奶，帶著酸酸甜甜口味的香氣，和牛奶的口味超適合！
戚風蛋糕口感輕柔軟綿，有雪紡紗輕柔的質地，清爽不膩，口感濕軟不乾澀喔！
卡瓦是低脂、低熱量的義式冰淇淋蛋糕，清爽口感吃起來沒有負擔，會讓人一口接一口停不下來耶
紅心芭樂冰淇淋蛋糕，酸酸甜甜，每一口都能享受細膩又濃郁，吃了回不去，超好吃呀〜
小珊珊碎碎念：
吃過保證愛上的冰淇淋蛋糕一定要推薦給大家呀
卡瓦義式冰淇淋蛋糕不僅顏值高、又好吃，小編敢拍胸脯保證會愛不釋口！
我家的也超愛冰淇淋〜
生日買這個一定會超開心，不論是送禮，或著與家人、朋友一同享用都非常合適
【Info】
店家相關連結資訊：
- 瓦蛋糕官網：https://www.kawacake.com/
- FACEBOOK｜@KAWACAKE
- 紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕購買連結：https://kawacake.net/iceguava01-juishan
- 卡瓦蛋糕官方LINE好友帳號：@KAWACAKE
- 卡瓦蛋糕門市資訊
中和建三門市：新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080
永和永元門市：新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888
新莊復興門市：新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099
板橋文化門市：新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797
台北永春門市：台北市信義區忠孝東路五段477號 (2024.6開幕)