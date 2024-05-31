生日蛋糕不要一成不變，小編推薦 超美的冰淇淋蛋糕，體驗不同凡享的味蕾享受〜

冰淇淋蛋糕吃起來給我們很大的驚喜，相較於市面上較為膩口冰淇淋蛋糕

，這個義式冰淇淋蛋糕居然是好吃的耶！

永和人氣【卡瓦蛋糕Kawacake】推出的義式冰淇淋蛋糕，他們家的義式冰淇淋蛋糕超特別

，簡直就是喜歡冰品饕客聚餐、節慶與慶生的心頭好

真材實料水果果泥製作的義式冰淇淋蛋糕，可以吃到水果真正的味道，吃起來不甜膩十分清爽

，整個夏天真的可以一直吃！

【永和卡瓦蛋糕】位於福和橋下橋後的永元路上，之前經過好幾次都被店面佈置所吸引

，這次正好有機會，決定親自品嚐卡瓦販售的蛋糕

終於〜吃到心心念念的卡瓦義式冰淇淋蛋糕！

不想錯過卡瓦的蛋糕，請一定要記得提前3-7天先預訂才不會撲空唷！

店家小叮嚀：

①門市自取請三天前訂購，黑貓冷凍請一週前訂購

②冰淇淋蛋糕不開放週日/週一到貨

③黑貓冷凍宅配，提早將冰淇淋蛋糕寄回家，卡瓦使用急速冷凍技術為蛋糕凍齡

，冷凍未開封可以保存一個月

④卡瓦獨家專利研發的蛋糕冷凍宅配專用箱，保護義式冰淇淋蛋糕安全送到家

⑤頂級果泥製作的冰淇淋蛋糕球，低脂肪、低熱量，外觀可愛，吃起來又沒有負擔！

為了維護冰淇淋蛋糕的美味及美觀，小編直接到店自取哈哈

店門裝潢看似低調，進入後發現店內卻相當富有質感呢！

卡瓦蛋糕還準備許多讓氣氛更歡樂有趣的慶生道具，如派對帽、插旗和玩偶....等等

，款式選擇多，寶寶周歲、慶生、聚會必備，讓壽星度過一個難忘的生日

在領取訂好的冰淇淋蛋糕時，門市人員親切的笑容招呼，就像春風拂過心頭那樣溫暖〜

，是令人滿意的購物體驗

為了讓顧客買蛋糕更方便、更好提，推出了6、7吋和9、11吋兩種大小的保冷袋，兼具美觀與實用性

不過義式冰淇淋非常容易融化，不能讓冰淇淋離開冷凍太久，自取的話最好還是在30分鐘內讓冰淇淋回到冷凍唷

，建議可以自備或加購保冷袋，減少蛋糕受到氣溫影響和融化速度

包裝也太可愛啦！

收到的人會感受到滿滿的幸福感，包裝很嚴實卡的很緊，外箱也是偏厚的，

冰淇淋蛋糕紙板底下附有冰磚，可以看出店家包裝非常用心

【6吋紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕】

用「愛」堆砌的冰淇淋蛋糕〜

這款紅心芭樂冰淇淋蛋糕也太可愛！ 根本捨不得吃阿………

飽滿可愛的愛心造型，光是粉嫩造型就讓人少女心大噴！

作為禮物送出時，更能傳達滿滿的愛與心意

天啊！這種少女心爆棚的夢幻蛋糕一開箱就神美夢幻的蛋糕體(尖叫聲) ！

粉嫩嫩的冰淇淋蛋糕顏色看起來超級好吃的〜

外型美到不知道怎麼下手，根本捨不得破壞…….

享用卡瓦冰淇淋蛋糕的時候，直接從冷凍拿出來也不需要退冰，因為義式冰淇淋自然融化較快

由上到下分別是起司乳酪、紅心芭樂義式冰淇淋、覆盆子牛奶和戚風蛋糕

起司乳酪 Cream Cheese，來自法國諾曼地頂級乳原產區製作

紅心芭樂義式冰淇淋，源自於世界甜點大賽欽定的新鮮果泥製作

選用熟成香甜的紅心芭樂，可以品嚐到果實本身的軟綿口感，就像在吃新鮮水果一樣

甜中帶點微酸，有點像雪酪的口感，但又比雪酪還要更加紮實，細緻綿密又清爽，卻吃得到很濃郁的水果風味

白色的起司乳酪，奶香滿滿、爆濃厚牛乳，入口即化，我完全愛上這濃郁的滋味〜

覆盆子牛奶，帶著酸酸甜甜口味的香氣，和牛奶的口味超適合！

戚風蛋糕口感輕柔軟綿，有雪紡紗輕柔的質地，清爽不膩，口感濕軟不乾澀喔！

卡瓦是低脂、低熱量的義式冰淇淋蛋糕，清爽口感吃起來沒有負擔，會讓人一口接一口停不下來耶

紅心芭樂冰淇淋蛋糕，酸酸甜甜，每一口都能享受細膩又濃郁，吃了回不去，超好吃呀〜

小珊珊碎碎念：

吃過保證愛上的冰淇淋蛋糕一定要推薦給大家呀

卡瓦義式冰淇淋蛋糕不僅顏值高、又好吃，小編敢拍胸脯保證會愛不釋口！

我家的也超愛冰淇淋〜

生日買這個一定會超開心，不論是送禮，或著與家人、朋友一同享用都非常合適

【Info】

店家相關連結資訊：

中和建三門市：新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080

永和永元門市：新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888

新莊復興門市：新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099

板橋文化門市：新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797

台北永春門市：台北市信義區忠孝東路五段477號 (2024.6開幕)